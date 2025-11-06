Saham Tesla (TSLA): Pembayaran Triliunan Dolar Musk Berada dalam Ketidakpastian pada Hari Kamis

TLDR

Tesla mengadakan rapat pemegang saham tahunan pada hari Kamis dengan pemungutan suara tentang paket kompensasi Musk yang bernilai hingga $1 triliun

Dana kekayaan negara Norwegia dan CalPERS menentang rencana pembayaran karena ukurannya yang berlebihan dan kekhawatiran tentang dilusi pemegang saham

Musk memegang 15% hak suara berdasarkan hukum Texas dan dapat menentukan hasilnya sendiri

Anggota dewan yang menghadapi pemilihan ulang sebelumnya mengembalikan $919 juta dalam penyelesaian kompensasi berlebihan

Pemegang saham memutuskan apakah Tesla harus berinvestasi di perusahaan AI terpisah milik Musk, xAI

Tesla mengadakan rapat pemegang saham tahunan pada hari Kamis di Austin, Texas. Paket kompensasi CEO Elon Musk menjadi agenda utama.

Paket yang diusulkan bisa mencapai nilai $1 triliun jika semua target kinerja terpenuhi. Ini akan menjadikannya rencana pembayaran eksekutif terbesar dalam sejarah perusahaan.





Dana kekayaan negara Norwegia senilai $1,9 triliun berencana untuk memberikan suara menentang. Dana tersebut memiliki 1,2% saham Tesla.

Musk saat ini memiliki 13% Tesla setelah berbagai penjualan saham. Paket pembayaran 2018 sebelumnya masih tertahan di pengadilan Delaware.

Seorang hakim Delaware menyebut paket sebelumnya sebagai "jumlah yang tak terbayangkan" dari negosiasi dewan yang berkonflik. Tesla sedang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Target Kinerja dan Kontrol

Kompensasi baru mencakup 12 tahap opsi saham yang akan diberikan selama 7,5 tahun. Setiap tahap terbuka ketika Musk mencapai tonggak kinerja tertentu.

Persetujuan akan memberikan Musk kepemilikan sekitar 25% dari Tesla. Dia mengatakan tingkat kontrol ini penting untuk tetap bersama perusahaan.

Target tersebut mengharuskan Tesla mencapai nilai pasar $8,5 triliun dalam waktu sepuluh tahun. Perusahaan saat ini memiliki kapitalisasi pasar $1,5 triliun.

Beberapa investor mendukung pembayaran Musk berapapun yang diperlukan. Nancy Tengler dari Laffer Tengler Investments mendukung paket tersebut.

Kritikus mengatakan tidak ada CEO yang pantas mendapatkan kompensasi sebesar ini. Brian Dunn dari Institut Studi Kompensasi Universitas Cornell menyebutnya tidak masuk akal.

Penasihat proxy Glass Lewis dan ISS merekomendasikan penolakan. Mereka menyebutkan dilusi berlebihan dan konflik kepentingan dewan.

Glass Lewis mencatat bahwa dewan dapat menyetujui pemberian saham bahkan jika Elon Musk tidak mencapai target kinerja.

Pemilihan Dewan dan Keputusan xAI

Tiga direktur mencari pemilihan ulang pada hari Kamis. Ira Ehrenpreis dan Kathleen Wilson-Thompson keduanya duduk di komite kompensasi.

Joe Gebbia dari Airbnb bertugas di komite audit. Glass Lewis hanya mendukung pemilihan ulang Gebbia.

Para direktur ini mengembalikan $919 juta pada awal tahun ini. Penyelesaian tersebut menyelesaikan klaim kompensasi berlebihan dari 2017 hingga 2020.

Pemegang saham juga memilih tentang investasi di perusahaan AI Musk, xAI. Chatbot Grok milik startup tersebut kini muncul di kendaraan Tesla baru.

Glass Lewis menentangnya, mengatakan pemegang saham seharusnya tidak membuat keputusan operasional.

Musk dapat memberikan suara dengan 15% sahamnya berdasarkan hukum perusahaan Texas. Tesla pindah ke sana dari Delaware setelah putusan pembayaran 2018.

Kekuatan suara ini bisa menjadi penentu. Ketua dewan Denholm memperingatkan bahwa menolak paket tersebut berisiko kehilangan Musk sepenuhnya.

Rapat dimulai pada pukul 4 sore ET dengan hasil yang diharapkan segera setelah pemungutan suara selesai.

