XRP Melonjak 3,5% saat Ripple Merilis Rencana 2026, Apa Selanjutnya untuk Harga?

Setelah turun ke titik terendah bulanan $2,09 pada 5 Nov, XRP XRP $2,28 Volatilitas 24 jam: 1,8% Kapitalisasi pasar: $137,51 M Vol. 24 jam: $5,43 M telah mendapatkan kembali momentumnya, sekarang diperdagangkan sekitar $2,29, naik 3,5% dalam 24 jam. Kenaikan ini mengikuti berakhirnya konferensi Swell 2025 Ripple, di mana CEO Brad Garlinghouse merinci visi perusahaan untuk 2026.

Selama sesi diskusi penutupan acara, Garlinghouse mencatat kemajuan Ripple tahun ini.

Ini termasuk putaran pendanaan sebesar $500 juta dengan valuasi $40 miliar, bersama dengan kemitraan dan akuisisi besar. Ripple juga mengumumkan produk baru, termasuk layanan prime brokerage yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas kripto dan akses institusional.

Garlinghouse mengatakan bahwa Ripple berencana untuk meningkatkan infrastruktur kripto dan mengadvokasi regulasi global yang jelas. Dia menyatakan dukungan kuat untuk Crypto Market Structure Bill dan Clarity Act, yang keduanya diharapkan akan membentuk bagaimana aset digital diawasi.

Eksekutif tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa Ripple bermaksud untuk fokus pada konsolidasi pertumbuhan daripada pengambilalihan baru pada 2026. Ini terjadi setelah setahun dengan empat akuisisi, termasuk Palisade Wallet dan Custody.

Garlinghouse mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak memiliki rencana untuk meluncurkan bursa kripto, melainkan memprioritaskan solusi custody, manajemen treasury, dan prime brokerage.

Ekosistem XRP Mendapatkan Daya Tarik

CEO Ripple menegaskan kembali bahwa XRP adalah inti dari ekosistemnya, berfokus pada peningkatan kepercayaan, utilitas, dan likuiditas. Setelah kejelasan hukum seputar token, dana telah terus mengalir kembali ke XRP.

Garlinghouse memprediksi bahwa permintaan institusional bisa melonjak setelah Crypto Market Structure Bill disahkan dan ETF spot XRP diluncurkan, berpotensi secepat minggu depan. Dia membandingkan gelombang minat yang diharapkan ini dengan reli Ethereum setelah persetujuan ETF-nya.

Sementara itu, Garlinghouse juga bergabung dalam diskusi komunitas di X tentang apakah lebih baik mengatakan "on XRP" atau "on XRPL." Dia setuju bahwa "on XRP" terdengar lebih baik daripada "on XRPL" yang secara teknis benar, mencerminkan hubungan yang lebih dalam dengan budaya komunitas.

Analis mengantisipasi kenaikan lebih lanjut untuk XRP, dengan beberapa memprediksi puncak tahunan baru sebelum Desember berakhir.

Dalam jangka pendek, trader CW memperingatkan bahwa investor harus mengawasi potensi dinding jual di $2,55, yang dapat menguji momentum XRP sebelum langkah besar berikutnya.

