Ethereum Mencapai Rekor 24K TPS Sementara Bitcoin Tertinggal. Presale Bitcoin Hyper Bertujuan untuk Memperbaiki Ini

Layer dasar Bitcoin, sementara itu, tetap terbatas throughput-nya, yang mendorong pengguna ke jalur yang lebih cepat. Kesenjangan itu menciptakan peluang komersial yang jelas untuk penskalaan berbasis Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) mengusulkan eksekusi kecepatan tinggi dengan penyelesaian Bitcoin, menargetkan DeFi dan kasus penggunaan Web3 lainnya sambil tetap menjadikan $BTC sebagai pusat aliran.

Presale $HYPER telah mengumpulkan $26M+, dengan token dijual seharga $0,013225 dan imbalan staking APY 45%. Insentif tampak masih tahap awal, tetapi traksi menunjukkan minat pasar yang kuat.

Perlombaan throughput baru saja naik level. Seperti yang ditunjukkan statistik terbaru, ekosistem Ethereum yang lebih luas sempat mencatat 24.192 transaksi per detik setelah gelombang baru aktivitas Layer 2 (L2).

Angka blockchain Ethereum terbaru tersebut berasal dari rel penskalaan dan eksekusi kecepatan tinggi, dan rekor baru ini menjadi penanda apa yang mungkin terjadi ketika rollup melakukan pekerjaan berat. Ini juga mempertajam kontras lama. Bitcoin tetap aman dan teruji pertempuran, tetapi masih hanya mendorong throughput layer dasar yang sederhana. Kesenjangan itu membingkai narasi pasar saat ini dengan cara yang penting.

Biaya dan latensi membentuk perilaku pengguna dan menggeser ekspektasi pasar. Ketika blockspace ketat, pengguna berbondong-bondong ke pipa termurah dan tercepat, dan likuiditas mengikuti.

Itu telah menjadi strategi Ethereum sejak awal, dan narasi berlanjut pada 2025, dengan rollup menyerap permintaan dan menetapkan rekor TPS baru. Bagi trader yang mengamati rotasi, ini adalah sinyal. Utilitas menang lima kaki sekaligus, dan kecepatan adalah pintu depan utilitas.

Sumber: growthepie

Ini membawa Bitcoin ke fokus. Rantai tertua menguasai merek dan keamanan yang tak tertandingi, namun pembayaran sehari-hari dan aplikasi frekuensi tinggi masih beralih ke tempat lain. Ketidakcocokan itu adalah peluang komersial yang disamarkan sebagai kendala teknis. Para pembangun kini berlomba untuk menggabungkan eksekusi yang dapat diskalakan ke Bitcoin tanpa mengorbankan layer penyelesaiannya.

Headline 24K TPS memvalidasi pandangan dunia dua layer: dorong eksekusi ke lingkungan yang dapat diskalakan dan perlakukan layer dasar sebagai penyelesaian. Model ini mengurangi biaya dan meningkatkan kapasitas untuk dApps, NFT, dan pembayaran, menciptakan efek jaringan yang bertambah seiring waktu.

Bagi trader, itu berarti pasar kini mengharapkan UX hampir instan sebagai standar dasar. Ethereum sudah berada di sana dengan rollup-nya. Jawaban Bitcoin perlu terlihat serupa dalam nuansa, sambil tetap menjadi Bitcoin dalam asumsi kepercayaan. Itulah standarnya.

Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) masuk dengan proyek L2 berbasis Bitcoin yang mengandalkan eksekusi modern untuk mendorong throughput nyata. Dalam minggu di mana ekosistem Ethereum memamerkan kekuatannya, kasus untuk jalur kecepatan berpusat Bitcoin terasa tepat waktu.

Mengapa Model L2 Bitcoin Hyper Cocok untuk Saat Ini

Hambatan Bitcoin adalah celah ceruk. Itu karena desain konservatif Bitcoin adalah fitur. Finalitas plus desentralisasi menjadikannya basis jaminan yang paling disukai. Trade-off-nya adalah throughput.

Itulah mengapa Anda melihat perputaran modal menuju lingkungan berskala ketika aktivitas melonjak. L2 Bitcoin yang kredibel yang mewarisi penyelesaian $BTC tetapi menyelesaikan transaksi dengan kecepatan modern akan mengarahkan kembali sebagian aliran itu ke bawah payung Bitcoin. Narasinya jelas. Jika UX mengejar, likuiditas mengikuti.

Perkenalkan Bitcoin Hyper ($HYPER) – proyek yang memposisikan dirinya sebagai L2 throughput tinggi dan berlabuh pada Bitcoin sambil mengeksekusi transaksi melalui integrasi Solana Virtual Machine.

Tujuan desainnya sederhana. Pertahankan Bitcoin untuk keamanan dan penyelesaian. Alihkan volume ke layer eksekusi yang lebih cepat. Bagi pengguna sehari-hari, itu berarti transfer hampir instan, biaya rendah, dan jalur yang lebih mulus untuk kasus penggunaan konsumen seperti mikro-transaksi, game blockchain, protokol peminjaman DeFi, dan penggunaan Web3 lainnya.

Itu sejalan dengan permintaan yang sudah ada di rantai lain. Perbedaannya adalah aset di intinya. Di jaringan Hyper, itu adalah $BTC yang dibungkus, bukan token sampingan.

Begini cara kerjanya dalam bahasa sederhana: Dana pengguna dijembatani dari L1 Bitcoin ke lingkungan Bitcoin Hyper, di mana transaksi diselesaikan dengan cepat sebelum bukti penyelesaian berkala menyinkronkan status kembali ke Bitcoin.

Pendekatan itu bertujuan untuk meminimalkan kepercayaan sambil memberi ruang bagi aplikasi untuk berkembang. Proyek ini memperluas urutan rollup dan verifikasi zero-knowledge secara lebih mendalam dalam whitepaper-nya. Janjinya adalah kecepatan tanpa meninggalkan ekosistem warisan Bitcoin.

Pelajari lebih lanjut tentang rantai ini di situs resmi Bitcoin Hyper.

Presale $HYPER $26M+ Menandakan Momentum dan Potensi Pasar

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) didukung oleh angka-angka konkret – suara kepercayaan di pasar di mana presale hidup atau mati oleh traksi dan transparansi.

Sejauh ini, presale telah mengumpulkan $26M+, dengan token dihargai $0,013225 pada tahap saat ini. Aktivitas terbaru termasuk pembelian whale senilai $68,4K dan bahkan transaksi $140,3K yang terkunci pada 5 November.

Jenis momentum ini menunjukkan minat luas untuk taruhan penskalaan berpusat Bitcoin, terutama dengan ekosistem Ethereum yang menetapkan rekor throughput dan mengatur ulang ekspektasi pengguna.

Selain itu, pool staking dinamis kini membayar 45% dalam imbalan APY, yang menunjukkan desain insentif tahap awal, dengan keuntungan komunitas sebagai pusat ekspansi ekosistem. Menurut whitepaper proyek, pemegang juga mendapatkan voting tata kelola, pengurangan biaya jaringan, akses dApp prioritas, dan kelayakan untuk hibah dan alat berbasis token untuk pengembang blockchain yang ingin bergabung dengan proyek.

Secara keseluruhan, meskipun presale $HYPER sangat eksplosif sejauh ini, proyek ini terutama berfokus pada utilitas daripada hype. Bagi pembangun portofolio, ini terlihat menjanjikan. Jika Anda percaya Bitcoin terus memenangkan narasi penyimpan nilai sementara pengguna menuntut rel yang lebih cepat, maka L2 yang menggabungkan penyelesaian $BTC dengan eksekusi kecepatan tinggi adalah permainan satelit yang logis.

Ini tidak perlu mengalahkan Ethereum untuk menjadi penting. Ini perlu menangkap aliran asli $BTC yang saat ini bocor ke ekosistem lain ketika aktivitas melonjak.

Bergabunglah dengan presale $HYPER hari ini untuk keuntungan komunitas.

