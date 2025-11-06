Pertentangan GENIUS Act: Mengapa Coinbase Mengatakan Treasury Bisa Membahayakan Tujuan Kripto AS

TLDR

Coinbase mendesak Departemen Keuangan AS untuk menyelaraskan aturan GENIUS Act secara ketat dengan maksud kongres.

Perusahaan memperingatkan bahwa regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan memperlambat pengembangan kripto di Amerika Serikat.

Coinbase meminta Departemen Keuangan untuk mengecualikan perangkat lunak non-finansial, validator blockchain, dan protokol open-source dari regulasi.

Bursa tersebut menyatakan bahwa larangan pembayaran bunga dalam undang-undang hanya berlaku untuk penerbit stablecoin, bukan untuk perantara atau bursa.

Coinbase merekomendasikan agar stablecoin pembayaran diperlakukan sebagai setara kas untuk tujuan pajak dan akuntansi.

Coinbase telah mendesak Departemen Keuangan AS untuk memastikan aturan GENIUS Act tetap konsisten dengan maksud kongres. Perusahaan tersebut mengatakan regulasi baru harus mendukung inovasi dan mempertahankan tujuan Amerika menjadi pusat kripto global.

Coinbase Menyerukan Presisi Regulasi

Coinbase memberi tahu Departemen Keuangan bahwa aturan GENIUS Act harus mencerminkan bahasa undang-undang yang tepat dan menghindari perluasan yang tidak perlu. Bursa tersebut mengatakan interpretasi yang lebih luas dapat menghambat perkembangan dan mengganggu inovasi kripto. Coinbase menekankan bahwa Departemen Keuangan harus "berpegang pada maksud jelas dari teks undang-undang" untuk regulasi yang efektif.

Faryar Shirzad, Chief Policy Officer Coinbase, mengatakan dalam postingan di X bahwa aturan harus menjaga daya saing stablecoin AS. Dia mendesak regulator untuk menghindari penambahan pembatasan yang tidak tercantum dalam undang-undang. Coinbase mengatakan regulasi berlebihan dapat membahayakan tujuan keuangan digital negara.

Perusahaan tersebut menambahkan bahwa panduan yang jelas dan terbatas akan mendorong kepastian regulasi. Mereka menyatakan bahwa inovasi bergantung pada aturan yang dapat diprediksi. Coinbase mengatakan pendekatan ini sejalan dengan tujuan GENIUS Act untuk mempromosikan kepercayaan stablecoin dan pertumbuhan pasar.

Coinbase berpendapat undang-undang harus mengecualikan perangkat lunak non-finansial, validator blockchain, dan protokol open-source. Perusahaan mengatakan aktor-aktor tersebut tidak menerbitkan stablecoin dan karena itu berada di luar cakupan undang-undang. Perusahaan mendesak Departemen Keuangan untuk menerapkan definisi yang sempit saat menegakkan kepatuhan.

Coinbase juga membahas larangan pembayaran bunga dalam Undang-Undang tersebut. Perusahaan mengatakan aturan tersebut hanya berlaku untuk penerbit stablecoin, bukan perantara atau bursa. Perusahaan memperingatkan bahwa memperluas larangan dapat mendistorsi maksud kongres.

Coinbase mengatakan manfaat loyalitas berbeda dari bunga finansial. Coinbase mendesak Departemen Keuangan untuk menghormati desain undang-undang dan menjaga keadilan dalam penerapannya.

Perlakuan Pajak dan Akuntansi untuk Stablecoin

Coinbase mengusulkan agar stablecoin pembayaran diperlakukan sebagai setara kas untuk tujuan pajak dan akuntansi. Perusahaan mengatakan stablecoin mencerminkan mata uang fiat dalam fungsi dan stabilitas. Oleh karena itu, mereka harus memiliki klasifikasi keuangan yang sama.

Perusahaan mengatakan ini akan menyederhanakan kepatuhan dan mendorong adopsi yang lebih luas. Coinbase merekomendasikan "pendekatan pragmatis, beban rendah" untuk pelaporan pajak. Perusahaan meminta Departemen Keuangan dan IRS untuk memastikan perlakuan yang konsisten terhadap stablecoin di bawah hukum federal.

Coinbase menekankan bahwa kejelasan dalam perpajakan akan membantu perusahaan mengintegrasikan stablecoin ke dalam pembayaran. Perusahaan mengatakan kebingungan seputar akuntansi dapat memperlambat pertumbuhan. Perusahaan mendesak regulator untuk mengadopsi kebijakan yang mencerminkan bagaimana stablecoin beroperasi dalam praktik.

GENIUS Act, yang diberlakukan pada Juli 2025, menciptakan kerangka federal untuk pengawasan stablecoin. Undang-undang ini mengharuskan dukungan dolar penuh, audit tahunan, dan transparansi bagi penerbit. Coinbase mengatakan penyelarasan aturan dengan teks kongres akan menjunjung prinsip-prinsip tersebut sambil mempromosikan inovasi.

