Bitcoin (BTC) telah mengalami tahun yang umumnya baik pada 2025. Bitcoin telah memecahkan rekor satu demi satu, yang terbaru mencapai ATH baru lebih dari $126.000 pada awal Oktober. Bitcoin, yang menghadapi penurunan tajam sejak ATH terakhirnya, jatuh di bawah $100.000 minggu ini. Situasinya tidak jauh berbeda untuk altcoin, karena banyak [...]
Lanjutkan Membaca: Altcoin Mana yang Mengalami Penurunan Terbesar? Perusahaan Analisis Mengumumkan Daftar! Banyak Kejutan!
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.