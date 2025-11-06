Bitcoin (BTC) telah mengalami tahun yang umumnya baik pada 2025. Bitcoin telah memecahkan rekor satu demi satu, yang terbaru mencapai ATH baru lebih dari $126.000 pada awal Oktober. Bitcoin, yang menghadapi penurunan tajam sejak ATH terakhirnya, jatuh di bawah $100.000 minggu ini. Situasinya tidak jauh berbeda untuk altcoin, karena banyak [...]

Lanjutkan Membaca: Altcoin Mana yang Mengalami Penurunan Terbesar? Perusahaan Analisis Mengumumkan Daftar! Banyak Kejutan!