Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: ZEC Melonjak Dua Digit, BTC Memantul — TAPZI Muncul sebagai Pilihan Teratas

Bitcoin kembali naik di atas $103.000 setelah awal minggu yang bergejolak, menandakan stabilitas baru di pasar kripto yang lebih luas. Zcash (ZEC) naik lebih dari 20%, dan Internet Computer (ICP) maju 24%, melanjutkan pergerakan naik mereka. Pada saat yang sama, proyek GameFi TAPZI terus menarik minat investor, menempati peringkat di antara kripto terbaik untuk dibeli sekarang di bawah 1 sen.

Pantauan Pasar: Pemulihan BTC dan Momentum Kuat ZEC

Bitcoin mengalami pemulihan setelah nilainya turun di bawah $99.000 pada awal minggu. Cryptocurrency tersebut akhirnya naik di atas $104.000 sebelum harganya stabil sekitar $103.000. Total nilai pasar sekitar $2 triliun, dan pangsa pasar Bitcoin sekitar 58% yang tidak berubah. Pemulihan ini menjadi tanda kembalinya kepercayaan, meskipun dengan cara yang hati-hati, setelah penurunan sebelumnya.

ZEC adalah pemenang nomor satu di pasar, dan harganya meningkat sebesar 20%, sehingga diperdagangkan di atas $500. Koin privasi ini masih kuat meskipun ada gejolak harga baru-baru ini. ICP berada di urutan berikutnya dengan kenaikan 24% menjadi $6,20, yang merupakan salah satu kinerja harian terbaiknya dalam beberapa bulan. Di sisi lain, XRP naik 3,7% dan diperdagangkan mendekati $2,30, sementara Ethereum meningkatkan nilainya hampir 2% tetapi tetap di bawah $3.400.

Sumber: QuantifyCrypto

Total kapitalisasi pasar kripto kembali pulih menjadi sekitar $3,5 triliun setelah turun di bawah $3,3 triliun di awal minggu. Para trader yang melacak koin terbaik untuk diinvestasikan mengamati pergerakan ini dengan cermat sambil juga mengeksplorasi peluang koin kripto baru seperti TAPZI.

Tapzi Memperkenalkan Kompetisi Adil dalam GameFi: Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

TAPZI adalah proyek game yang mengandalkan teknologi blockchain dan diluncurkan di BNB Smart Chain. Tujuannya adalah menggabungkan permainan standar dengan sistem terdesentralisasi untuk menciptakan lingkungan kompetitif yang adil dan terbuka. Pemain menggunakan token $TAPZI bawaan untuk berkompetisi dalam permainan seperti Catur, Dam, Batu-Gunting-Kertas, dan Tic Tac Toe.

Platform ini memproses gameplay off-chain untuk mencapai kinerja yang lebih cepat dan memvalidasi hasil on-chain untuk memastikan keadilan. Peringkat pemain dikelola melalui sistem gaya ELO yang memasangkan peserta berdasarkan tingkat keterampilan. Sistem anti-curang TAPZI terus memantau perilaku pemain untuk mencegah manipulasi dan menjaga integritas di seluruh pertandingan.

Pendekatan proyek ini menargetkan masalah yang sudah lama ada dalam game blockchain, seperti lag dan matchmaking yang tidak seimbang. Bagi investor yang meneliti kripto terbaik untuk dibeli, fokus TAPZI pada kompetisi berbasis keterampilan dan keadilan yang dapat diverifikasi menawarkan kasus penggunaan yang jelas di luar spekulasi.

Di Dalam Presale TAPZI

Presale TAPZI dimulai pada Juli 2025 dan telah berkembang dengan stabil. Lebih dari 98 juta token, mewakili 68% dari pasokan presale, telah dibeli. Setiap token dihargai $0,0035, dan harga peluncuran ditetapkan pada $0,01. Investor dapat membeli token menggunakan BNB, ETH, POL, atau USDT, atau melalui pembayaran kartu langsung di situs presale.

Token ini mendukung seluruh ekosistem TAPZI. Ini mendukung staking dalam game, hadiah turnamen, dan fungsi tata kelola. Menurut jadwal proyek, 20% dari total pasokan token akan dialokasikan untuk penciptaan likuiditas untuk listing pertukaran terdesentralisasi.

Aksesibilitas presale dan utilitas yang jelas telah memposisikan TAPZI di antara altcoin terbaik untuk dibeli sebelum listing publiknya. Basis investor proyek yang berkembang menunjukkan kepercayaan pasar yang kuat menjelang peluncuran platformnya.

Roadmap Pengembangan dan Langkah Selanjutnya

Setelah presale, TAPZI berencana meluncurkan platform gaming beta pada Q4 2025. Beta akan memperkenalkan game peringkat, fitur staking, dan kumpulan hadiah. Versi alfa aplikasi selulernya juga diharapkan pada periode yang sama, memungkinkan akses bagi pengguna Android dan iOS.

Pertumbuhan pengguna adalah fokus utama. TAPZI bertujuan untuk menarik pemain melalui guild gaming, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye digital. Turnamen global pertama dijadwalkan pada Q4, memungkinkan early adopter untuk bersaing memperebutkan hadiah yang disponsori.

Pada Q1 2026, TAPZI akan memperkenalkan NFT gaming, termasuk avatar, lencana, dan animasi. NFT ini akan berfungsi sebagai koleksi dan meningkatkan profil pemain. Tim juga berencana untuk mengejar listing di bursa tersentralisasi Tier 1 untuk meningkatkan visibilitas dan volume perdagangan. Tonggak-tonggak ini telah menarik minat investor pada TAPZI sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk diperhatikan tahun ini.

Prospek Pasar dan Potensi Token

Valuasi peluncuran TAPZI diproyeksikan mencapai $50 juta dalam nilai terdilusi penuh (FDV). Dengan sebagian pasokan terkunci dalam vesting, kapitalisasi pasar yang beredar akan dimulai lebih rendah. Analis yang memantau aset GameFi tahap awal mengharapkan apresiasi harga jika proyek tersebut memberikan fitur yang direncanakan dan listing bursa.

Jika token mencapai $0,04 pasca-peluncuran, FDV-nya akan mendekati $200 juta. Pengembangan berkelanjutan dan adopsi pemain dapat mengangkat valuasi lebih jauh. Target jangka panjang $400 juta FDV tetap mungkin jika TAPZI mempertahankan pertumbuhan.

Dengan mengikat hadiah ke gameplay terverifikasi daripada farming pasif, TAPZI memposisikan dirinya sebagai proyek berbasis utilitas. Bagi mereka yang mengidentifikasi kripto terbaik untuk diinvestasikan, pendekatan ini menandakan fokus pada keberlanjutan dan keterlibatan nyata.

Poin Penting untuk Peserta Presale

Dokumen proyek harus selalu diperiksa oleh investor sebelum mereka berpartisipasi. White paper TAPZI menjelaskan bagaimana token akan didistribusikan, kapan token akan tersedia untuk dijual, dan desain teknis platform. Roadmap menyajikan timeline yang jelas tentang rilis masa depan.

Verifikasi identitas penuh tim TAPZI dengan mitra launchpad Tier 1 telah dilakukan, sehingga memastikan transparansi dan kepatuhan kripto terbaik untuk dibeli sekarang ini. Investor disarankan untuk mempertimbangkan toleransi risiko pribadi mereka sebelum berpartisipasi, karena investasi tahap awal rentan terhadap perubahan nilai yang cepat. Kombinasi platform terverifikasi, tokenomics terstruktur, dan rencana terperinci menjadikan TAPZI salah satu presale kripto terbaik bagi investor yang mencari eksposur awal ke pasar GameFi.

Bergabunglah dengan hadiah komunitas Tapzi senilai $500.000 dan bersainglah di sembilan kategori hadiah untuk mendapatkan token $TAPZI—daftar hari ini dan jadilah early adopter!

Tautan Media:

Website: https://www.tapzi.io/

Whitepaper: https://docs.tapzi.io/

X Handle: https://x.com/Official_Tapzi

FAQ Tentang Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang – Tapzi

1. Apa itu TAPZI?

TAPZI adalah platform gaming berbasis blockchain yang memberi pemain kesempatan untuk bersaing dalam game berbasis keterampilan dan menerima hadiah dalam token $TAPZI.

2. Bagaimana investor dapat berpartisipasi dalam presale kripto TAPZI?

Investor dapat membeli token langsung dari situs web resmi TAPZI dengan menggunakan cryptocurrency yang didukung atau kartu bank.

3. Apa yang akan terjadi setelah periode presale berakhir?

TAPZI memiliki rencana yang mencakup peluncuran platform gaming, merilis aplikasi seluler, dan mendaftarkan tokennya di bursa terdesentralisasi dan tersentralisasi.

4. Apa alasan TAPZI dianggap sebagai salah satu presale kripto terbaik?

Model hibridnya, tim terverifikasi, dan roadmap yang jelas menarik investor yang mencari transparansi dan utilitas nyata di GameFi.

5. Bagaimana perilaku pasar minggu ini?

ZEC naik 20% sementara BTC naik di atas $103.000, menghasilkan kapitalisasi pasar total dipulihkan menjadi sekitar $3,5 triliun.