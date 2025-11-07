$1,370,000,000 dalam Ethereum: Paus Mengambil Posisi Long pada ETH

Investor besar Ethereum ETH, yang dikenal sebagai whale, telah membeli ETH senilai sekitar $1,37 miliar setelah penurunan harga baru-baru ini.

Pergerakan ini terjadi selama tiga hari dan menunjukkan minat yang berkembang terhadap harga Ethereum meskipun pemulihan lemah.

Pembeli Besar Masuk ke Ethereum ETH

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pemegang Ethereum ETH utama telah melakukan pembelian besar sementara pasar tetap di bawah tekanan.

Data yang dibagikan oleh Lookonchain menunjukkan bahwa whale membeli total 394.682 ETH, senilai sekitar $1.366.515.846, dengan harga rata-rata $3.462 per ETH.

Pembeli tunggal terbesar menambahkan 257.543 ETH, senilai sekitar $896 juta, dengan harga rata-rata $3.480.

Whale ini sebelumnya telah meminjam 66.000 ETH, senilai $265 juta, dari Aave dua minggu lalu.

Pembeli lain yang dikenal, BitMine Immersion Technologies, membeli 40.719 ETH seharga sekitar $139,6 juta dengan harga $3.430 per koin.

Boom Akumulasi Ethereum | Sumber: Lookonchain

Sekelompok dompet yang ditandai sebagai "7 Siblings" membeli 37.971 ETH, senilai $133,4 juta, dengan harga $3.515 per koin.

Seorang whale yang dikenal memperdagangkan Ethereum melalui transaksi over-the-counter juga membeli 25.004 ETH, senilai $82,6 juta, dengan harga $3.304.

Dompet lain yang lebih kecil, termasuk yang "baru" dan "tidak dikenal", melakukan pembelian antara 4.009 ETH dan 14.436 ETH, menunjukkan penyebaran akumulasi yang luas.

Pembelian ini menunjukkan keyakinan kuat di antara investor besar bahwa Ethereum ETH mungkin masih memiliki nilai jangka panjang. Meskipun harga jangka pendeknya mengalami kesulitan.

Analis Mengamati Arah Harga Ethereum yang Jelas

Trader dan analis telah bereaksi terhadap aktivitas whale baru-baru ini.

Pengamat pasar Ted Pillows mengatakan kenaikan Ethereum baru-baru ini tampaknya sebagian besar berasal dari penutupan posisi short daripada uang baru yang masuk ke pasar.

Dia menjelaskan bahwa harga Ethereum perlu kembali di atas kisaran $3.600 hingga $3.700 dengan arus masuk yang solid sebelum pemulihan nyata dapat terbentuk.

Menurutnya, sampai Ethereum merebut kembali zona tersebut, harganya mungkin akan turun lebih rendah. Pengamat pasar lain berbagi pandangan hati-hati ini.

Prospek Harga Ethereum | Sumber: Ted Pillows

RiyaRX, trader lainnya, menyebutkan bahwa lonjakan harga Ethereum ETH yang disebabkan oleh tekanan penjualan tidak bertahan lama. Dia mengatakan perubahan arah yang sebenarnya mungkin hanya terjadi ketika permintaan baru kembali.

Ted setuju dan menyebut $3.600 sebagai zona kunci untuk diperhatikan. Your MVP Guy, peserta lain, menambahkan bahwa short squeeze sering terlihat kuat pada awalnya tetapi cenderung memudar setelah momentum melambat.

Bahkan dengan peringatan ini, beberapa investor berpikir akumulasi whale yang sedang berlangsung dapat menyebabkan stabilitas dalam beberapa minggu mendatang.

Terutama, pembelian skala besar seperti itu sering menunjukkan kepercayaan, bahkan ketika pasar yang lebih luas tampak tidak pasti.

Prediksi untuk Harga Ethereum Akhir Tahun

Beberapa pemimpin pasar masih positif tentang masa depan harga Ethereum. Dalam diskusi yang dibagikan oleh Cole Grinde, ahli strategi pasar Tom Lee memprediksi bahwa Ethereum ETH dapat mencapai $7.000 pada akhir tahun.

Lee mendasarkan pandangannya pada apa yang dia gambarkan sebagai fundamental yang kuat. Dia menunjuk pada transaksi stablecoin yang meningkat dan tingkat aktivitas rekor pada aplikasi berbasis Ethereum.

Menurutnya, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa fundamental memimpin harga di pasar kripto.

Lebih lagi, dia juga memberikan proyeksi untuk pasar lain, menyarankan bahwa Bitcoin dapat mencapai $200.000 dan S&P 500 dapat naik ke 7.500.

Prospek Harga Ethereum | Sumber: Cole Grinde

Optimismenya disambut dengan keraguan dari yang lain seperti ComputeInvestor, yang mengatakan target seperti itu akan sulit dicapai.

Namun, pembelian whale yang terus berlanjut menunjukkan beberapa investor mengharapkan nilai Ethereum akan naik nanti tahun ini.

Sementara trader jangka pendek tetap berhati-hati, pemegang besar tampaknya mengambil pandangan jangka panjang, diam-diam menambahkan lebih banyak ETH saat harga tetap di bawah tekanan. Saat penulisan, harga Ethereum diperdagangkan pada $3.397,53, naik 3,66%.