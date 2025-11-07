BursaDEX+
Bitcoin Berjuang di $101K: Akankah Para Banteng Mempertahankan Garis Terakhir?

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/07 01:47
TLDR

  • Bitcoin bertahan di sekitar $101.000 yang disebut analis sebagai level dukungan paling kritis.
  • Cryptocurrency ini turun di bawah $100.000 setelah mencapai titik terendah dalam lima bulan dan kemudian sedikit pulih.
  • Dukungan $107.000 pecah setelah 130 hari konsolidasi, mengubah struktur jangka pendek Bitcoin.
  • Lebih dari $640 juta posisi long dilikuidasi selama koreksi terbaru.
  • Analis mengatakan mempertahankan dukungan $101.000 bisa memicu pemulihan dan mempertahankan tren bullish.

Harga Bitcoin telah mencapai titik penting, dengan level $101.000 muncul sebagai dukungan paling kritis. Level ini kemungkinan akan menentukan langkah Bitcoin selanjutnya setelah penurunan baru-baru ini. Cryptocurrency ini telah menghadapi serangkaian penurunan, menandai pergeseran dari level tertingginya yaitu $126.200 pada Oktober.

BTC Turun Di Bawah $100K Di Tengah Koreksi dan Pengambilan Keuntungan

Bitcoin baru-baru ini turun di bawah $100.000, mencapai titik terendah lima bulan di $98.900. Penurunan ini terjadi setelah koreksi pasar yang lebih luas di ekuitas AS. Pengambilan keuntungan oleh para whale berkontribusi pada penjualan, yang memicu likuidasi lebih dari $640 juta dalam posisi long dalam waktu 24 jam.

Penurunan ini mengikuti pelanggaran level dukungan $107.000, yang telah bertahan selama 130 hari. Pelanggaran level ini menciptakan ketidakpastian untuk arah harga Bitcoin jangka pendek. Ketika Bitcoin kembali naik ke $101.000, hal ini membuat garis dukungan $101.000 menjadi semakin penting.

Kemampuan Bitcoin untuk mempertahankan garis dukungan $101.000 akan memainkan peran kunci dalam menentukan trajektori harga berikutnya. Garis dukungan ini tidak hanya psikologis tetapi juga trendline kritis untuk struktur pasar Bitcoin. Jika Bitcoin mempertahankan level ini, koreksi tersebut bisa menjadi peluang pembelian bagi para bull.

Di sisi lain, jika dukungan gagal, Bitcoin mungkin mengalami koreksi yang lebih dalam. Pelanggaran level $101.000 bisa menyebabkan penurunan lebih lanjut, berpotensi menantang momentum pasar bull. Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dengan pulih ke $102.730 setelah penurunan awal.

CME Gap Bisa Berdampak Lebih Lanjut pada Pergerakan Harga Bitcoin

Harga Bitcoin tetap berisiko mengisi CME gap antara $92.000 dan $93.000. Secara historis, Bitcoin sering mengisi gap ini sebelum melanjutkan rallynya. Namun, dukungan sekitar $101.000 bisa mencegah pergerakan ini, membuat Bitcoin mempertahankan arah ke utara.

Meskipun ada potensi untuk pengisian gap, aksi harga saat ini dan level dukungan menunjukkan pertarungan untuk struktur pasar Bitcoin. Trader dan analis akan mengamati dengan cermat bagaimana reaksi Bitcoin terhadap level $101.000. Jika para bull mempertahankan kendali, Bitcoin bisa menyiapkan panggung untuk pemulihan.

Postingan Bitcoin Battles at $101K: Will the Bulls Defend the Final Line? pertama kali muncul di CoinCentral.

