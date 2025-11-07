Saatnya Untuk Reset Cardano? Pakar Kripto Mengklaim DeFi-nya Harus Menjalani Perombakan Struktural Penuh

Saat sektor blockchain yang lebih luas berkembang pesat, jaringan Cardano tetap menjadi salah satu blockchain terkemuka di kalangan pengembang. Namun, blockchain tersebut tampaknya memiliki batasannya, dan seorang pakar kripto telah menyatakan bahwa reset struktural penuh mungkin dapat mengatasi batasan ini, menjadikannya lebih efisien.

Pembangunan Ulang Dari Awal Sangat Penting Untuk Cardano

Ekosistem Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Cardano menghadapi kritik keras setelah seorang pakar kripto, Fallen Icarus, mengkritik blockchain terkemuka ini karena masalah intinya. Pernyataannya, yang terutama menargetkan ketidaksesuaian jaringan, dibagikan oleh Andrew Throuvalas, salah satu pendiri Charmsdevs.

Menurut Icarus, lanskap DeFi Cardano saat ini perlu dibangun ulang dari awal. Dihormati karena model P2P DeFi terbarunya, Icarus berpendapat bahwa Cardano DeFi membuat kesalahan dengan mencoba meniru konsep dApp "all-in-one" Ethereum, yang menggabungkan semua kemampuan praktis. Ini termasuk throughput tinggi, likuiditas, penyelesaian instan, penegakan harga terbaik, dan ketahanan terhadap sensor.

Sebagai hasil dari pendekatan ini, Andrew Throuvalas percaya bahwa blockchain tersebut menghadapi beberapa masalah inti, seperti biaya berlebihan dan penskalaan yang buruk, tetapi tidak berfungsi dalam praktiknya. Selain itu, ia menekankan bahwa solusinya berfokus pada penskalaan berlapis, yang memenuhi lebih banyak ceruk.

Ini karena pendekatan tersebut menawarkan opsi trade-off kepada pengguna tanpa akhirnya mengorbankan apa pun. Contohnya adalah menyerahkan penyelesaian akhir yang lambat tetapi tahan sensor ke kontrak pintar Layer 1 Cardano. Contoh lainnya adalah menyerahkan kasus penggunaan throughput tinggi ke aplikasi Layer 2 yang kurang tahan sensor tetapi lebih cepat, seperti DeltaDeFi, DEX Hydra pertama.

Model Yang Tersedia Dalam Lanskap TradFi

Throuvalas mencatat bahwa model ini sudah beroperasi dengan sukses di Keuangan Tradisional (TradFi). Biasanya, ketika perdagangan dieksekusi, DTCC, Layer 1 untuk buku pesanan TradFi, hanya memperbarui saldo akun. Sementara itu, layer 2 menyediakan segala hal lain yang membuat pasar menghasilkan likuiditas, dan broker seperti Fidelity menawarkan perdagangan cepat.

Menariknya, Throuvalas mengklaim bahwa ini adalah model yang telah menjadi fokus para Bitcoiner, dan tidak ada pengguna yang mencoba menskalakan pada layer 1 atau mengubah Layer 1. Sebaliknya, L2 menangani aplikasi throughput tinggi seperti lightning, yang pada akhirnya diadopsi oleh CEX Tier 1 meskipun dengan semua tantangannya. Saat ini, solusi ini secara aktif digunakan untuk perdagangan token dan transfer Bitcoin.

Dalam model ini, layer 1 tidak diharuskan mengatasi setiap masalah sekaligus. Baik Bitcoin maupun Cardano dirancang sebagai lapisan dasar yang sangat aman dan terdesentralisasi, dianggap sebagai puncak keamanan Proof of Work dan Proof of Stake. "Beri ruang untuk pertumbuhan bagi solusi L2. Ini adalah jalan panjang, tetapi satu-satunya yang masuk akal," tambah Throuvalas.

Dengan pembaruan kunci, Cardano terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor ini. Analis kripto LaPetite menyatakan jaringan tersebut diam-diam berkonsentrasi pada hal-hal penting, seperti desentralisasi, keamanan, keandalan, dan kepercayaan, sementara banyak rantai mengejar tren, TVL, dan hype. Saat ini, jaringan tersebut adalah satu-satunya rantai utama yang tidak pernah mengalami peretasan DeFi serius. Menurut LaPetite, ini bukan keberuntungan; ini adalah arsitektur.