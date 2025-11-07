Ethereum Berskala Seperti Tidak Pernah Sebelumnya: Tetapi Lighter Menghadapi Pertanyaan Besar

TLDR

Ethereum mencapai rekor baru 24.192 transaksi per detik setelah menyertakan data dari jaringan layer 2 Lighter.

Lighter memproses sekitar 4.000 transaksi per detik yang mendorong throughput keseluruhan Ethereum ke level tertinggi sepanjang masa.

Peningkatan ini mengikuti upgrade Pectra dan Dencun Ethereum baru-baru ini yang meningkatkan skalabilitas di seluruh ekosistem layer 2-nya.

Vitalik Buterin mengkonfirmasi pencapaian ini di X dan mengatakan bahwa Ethereum sedang melakukan scaling saat aktivitas terus meningkat sepanjang hari.

Ryan Sean Adams mengatakan bahwa layer 2 telah menambahkan faktor scaling 200x ke Ethereum sejak Oktober melalui zero-knowledge proofs.

Ethereum (ETH) telah mencapai rekor baru dalam transaksi per detik (TPS) setelah mengintegrasikan data dari platform layer 2 berkecepatan tinggi, Lighter. Data dari Growthepie menunjukkan Ethereum mencapai 24.192 transaksi per detik dalam 24 jam terakhir, menandai throughput tertinggi yang pernah dicatat. Lonjakan ini mengikuti dimasukkannya Lighter dalam pelacakan ekosistem Ethereum.

Lighter Mendorong Throughput Rekor Ethereum

Lighter telah dengan cepat mengungguli jaringan lain dengan kapasitas transaksinya yang ekstrem. Jaringan ini memproses sekitar 4.000 transaksi per detik, sementara Base Chain menangani antara 100 dan 200. Peningkatan dramatis ini mendorong total TPS Ethereum melampaui semua tolok ukur sebelumnya.

Lonjakan ini menggarisbawahi kapasitas scaling Ethereum yang terus berkembang setelah upgrade jaringan utama. Update Pectra dan Dencun memperkenalkan peningkatan yang memperkuat throughput di seluruh jaringan layer 2 Ethereum. Perkembangan ini memperkuat strategi skalabilitas jangka panjang Ethereum.

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin mengkonfirmasi pencapaian ini melalui postingan di X, menulis, "Ethereum is scaling." Anggota komunitas lainnya menggemakan pernyataan tersebut saat Ethereum terus mencatat angka TPS tinggi hingga hari Rabu. Momentum tersebut bertahan hingga jam-jam berikutnya, mempertahankan kegembiraan komunitas.

Momentum Layer 2 Membentuk Ulang Dinamika Jaringan

Ryan Sean Adams, host podcast Bankless, mengakui kebangkitan Lighter dan teknologi zero-knowledge proof-nya atas akselerasi Ethereum.

Dia memprediksi ekosistem Ethereum bisa mencapai 100.000 TPS dalam waktu dekat.

Namun, infrastruktur Lighter telah menghadapi masalah keandalan sejak diluncurkan. Jaringan ini mengalami beberapa pemadaman, termasuk satu pada 28 Oktober. Selama kejadian tersebut, Lighter memberikan kompensasi kepada 3.900 dompet dengan $774.872 dalam USDC.

Meskipun ada pemadaman, Lighter tetap menjadi pusat era scaling baru Ethereum. Jaringan ini menggabungkan efisiensi dan verifikasi zero-knowledge untuk memperluas batas kinerja Ethereum. Pertumbuhannya telah mengubah kemampuan throughput Ethereum hanya dalam beberapa minggu.

Rezso Schmiedt dari ₿RRR Capital mempertanyakan bagaimana nilai Ethereum bertambah di tengah kemajuan scaling ini. Dia mengatakan, "Ya, lebih banyak transaksi. Tapi di mana akumulasi nilainya? L2 menangkap biaya, bukan ETH." Komentarnya mencerminkan kekhawatiran tentang model distribusi biaya Ethereum.

Mainnet Ethereum kini berbagi aktivitas di beberapa layer 2, yang menangani sebagian besar transaksi pengguna. Meskipun ini meningkatkan skalabilitas, hal ini juga mengurangi pangsa Ethereum dalam volume dan biaya pertukaran terdesentralisasi. Analis terus memantau apakah insentif mainnet akan berkembang.

Postingan Ethereum Scales Like Never Before: But Lighter Faces Big Questions pertama kali muncul di CoinCentral.