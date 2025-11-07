PEPE Menghadapi Level Dukungan Kritis dengan Pola Bearish Head and Shoulders

PEPE, salah satu pemimpin kapitalisasi pasar cryptocurrency meme, memiliki indikator teknis yang tidak stabil, yang berkontribusi pada peningkatan pasar koin. Analis kripto Ali telah mengidentifikasi struktur kepala dan bahu yang berkembang yang mungkin mewakili tekanan menurun yang cukup besar dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa formasi tersebut mungkin runtuh ke $0,00000185.

Kemungkinan Pembalikan Pola Sinyal Teknis

PEPE sedang mencoba mengembangkan kursus inversi kepala dan bahu yang tipikal pada grafik multi-harinya. Pola bearish dimulai ketika token mencapai puncaknya pada akhir November 2024, yang membentuk kepala pola bearish sedangkan bahu kiri dan kanan terdiri dari level tinggi yang lebih rendah. Biaya garis leher antara $0,00000521 dan $0,00000060, menunjukkan tingkat dukungan yang cukup besar yang diminati oleh para trader.

Banyak ahli teknis menganggap pola kepala dan bahu sebagai salah satu indikasi pembalikan bearish yang paling mudah diidentifikasi. Jika pola berlanjut dengan pelanggaran keras di bawah garis leher, dia tidak dapat mengharapkan gerakan menurun untuk berlanjut.

PEPE telah berada di bawah banyak tekanan, karena indikator teknis lemah, dan Indeks Ketakutan dan Keserakahan adalah 29, menunjukkan bahwa peserta pasar takut.

Aktivitas Whale dan Aktivitas Pertukaran Meningkatkan Ketakutan

Tidak seperti indikator teknis, data on-chain menunjukkan tren dalam perilaku investor. Menurut data Nansen, aktivitas whale meningkat, dan jumlah token pada perputaran meningkat sebesar 1,31%, dimulai dari 237,18 triliun menjadi 240,28 triliun dalam satu minggu. Arus token seperti itu ke dalam pertukaran biasanya menyebabkan keengganan untuk menjual, yang mengarah pada sikap yang lebih dendam.

Dompet besar telah sibuk sejak awal tahun. Beberapa whale telah memperoleh aset PEPE yang substansial ke pertukaran utama, dengan beberapa menyetor miliaran dolar yang bernilai jutaan dolar. Tekanan penjualan ini menyebabkan PEPE turun ke level terendahnya sejak pertengahan November, mengakibatkan penurunan 54% dari puncaknya pada Desember.

Industri koin meme yang lebih luas telah mengalami kekurangan serupa. Shiba Inu telah jatuh 45% dari level tertingginya pada November, sementara Bonk telah menurun 57% selama periode yang sama, menunjukkan bahwa tantangan sistemik di seluruh kategori koin meme.

Proyeksi Harga dan Prospek Pasar

Jika pola kepala dan bahu terkonfirmasi dengan pelanggaran berkelanjutan di bawah garis leher, analisis teknis menunjukkan PEPE dapat memiliki dampak yang signifikan. Pergerakan terukur pola menunjuk ke target potensial mendekati $0,00000185, mengakibatkan penurunan tajam dari level perdagangan saat ini.

Menurut beberapa laporan, PEPE akan menurun sebesar 24,74% dan mencapai $0,0000004934 pada 30 November 2025. Analisis menunjukkan 27 indikator teknis yang menunjukkan kondisi bearish melawan hanya tiga sinyal negatif. Indeks Kekuatan Relatif saat ini berdiri di 34,03, menempatkan pasar di lokasi netral tetapi berbobot berat.

Namun, beberapa pengamat pasar mencatat bahwa PEPE telah mempertahankan level dukungan yang signifikan selama koreksi sebelumnya. Analis Galaxy mencatat bahwa rentang saat ini dari $0,00000065 hingga $0,00000070 secara historis telah menjadi zona akumulasi yang kuat. Jika PEPE terus mendukung dukungan ini, pasar mungkin melemah dan bukan pembalikan.

Kesimpulan

Beberapa minggu berikutnya akan jauh lebih sulit daripada PEPE akan menjadi. Trader akan mengeksplorasi kemungkinan token untuk tetap berada pada atau di atas garis leher, tren volume, dan pasar, seperti kinerja Bitcoin. Kombinasi saat ini dari pola teknis bearish dan metrik on-chain yang memburuk menimbulkan kekhawatiran yang valid bagi pemegang PEPE.