Skor Bull Bitcoin Anjlok ke Nol - Apakah Kita dalam Pasar Beruang?

Postingan Bitcoin Bull Score Anjlok ke Nol – Apakah Kita dalam Pasar Bearish? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Metrik on-chain utama yang digunakan untuk menilai potensi kenaikan Bitcoin, Bull Score, telah anjlok ke nol dari kemungkinan 10 poin. Ini menandai pertama kalinya skor mencapai nol sejak Januari 2022, periode yang mendahului pasar bearish besar terakhir. Data dari platform analitik on-chain CryptoQuant menunjukkan indikator Bull Score mencatat nol pada hari Kamis. Analis memperingatkan bahwa tindakan segera diperlukan untuk menghindari kemerosotan berkepanjangan. Disponsori Disponsori Bull Score Menandakan Transisi ke Konsolidasi Bull Score adalah metrik komposit yang dirancang untuk mengevaluasi kesehatan pasar dan tren dengan mengintegrasikan sepuluh indikator on-chain dan pasar yang berbeda di empat kategori utama. Ini termasuk Aktivitas Jaringan, Volume, Profitabilitas Investor, dan Likuiditas Pasar. Bitcoin: Indeks Bull Score. Sumber: CryptoQuant Skor ini biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal Pasar Bearish ketika jatuh di bawah 40 dan sinyal Pasar Bullish ketika melebihi 60. Per November, semua 10 komponen on-chain dari metrik ini berada di bawah tren. Yang paling mencolok, MVRV (Market Value to Realized Value) dan likuiditas stablecoin di jaringan Bitcoin telah anjlok secara dramatis selama sebulan terakhir. Ketika rasio MVRV Bitcoin turun, biasanya menandakan berkurangnya profitabilitas investor. Ini bisa menunjukkan potensi undervaluasi atau zona masuk kembali pembeli, tergantung pada konteksnya. MVRV yang menurun berarti nilai pasar mendekati atau jatuh di bawah basis biaya rata-rata pemegang. Dalam istilah sederhana, investor memegang lebih sedikit keuntungan yang belum direalisasi atau bahkan kerugian. Rasio MVRV Bitcoin Selama 3 Bulan Terakhir. Sumber: CryptoQuant Sementara skor tetap sangat rendah sepanjang pasar bearish 2022, situasi saat ini secara struktural berbeda, mengingat Bitcoin mempertahankan harga tertinggi secara historis mendekati $100.000. Namun demikian, mengapa indikator menunjukkan hasil ini? Ini karena arus masuk ETF dan korporasi melambat. Secara keseluruhan, jelas bahwa untuk berkelanjutan... Postingan Bitcoin Bull Score Anjlok ke Nol – Apakah Kita dalam Pasar Bearish? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Metrik on-chain utama yang digunakan untuk menilai potensi kenaikan Bitcoin, Bull Score, telah anjlok ke nol dari kemungkinan 10 poin. Ini menandai pertama kalinya skor mencapai nol sejak Januari 2022, periode yang mendahului pasar bearish besar terakhir. Data dari platform analitik on-chain CryptoQuant menunjukkan indikator Bull Score mencatat nol pada hari Kamis. Analis memperingatkan bahwa tindakan segera diperlukan untuk menghindari kemerosotan berkepanjangan. Disponsori Disponsori Bull Score Menandakan Transisi ke Konsolidasi Bull Score adalah metrik komposit yang dirancang untuk mengevaluasi kesehatan pasar dan tren dengan mengintegrasikan sepuluh indikator on-chain dan pasar yang berbeda di empat kategori utama. Ini termasuk Aktivitas Jaringan, Volume, Profitabilitas Investor, dan Likuiditas Pasar. Bitcoin: Indeks Bull Score. Sumber: CryptoQuant Skor ini biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal Pasar Bearish ketika jatuh di bawah 40 dan sinyal Pasar Bullish ketika melebihi 60. Per November, semua 10 komponen on-chain dari metrik ini berada di bawah tren. Yang paling mencolok, MVRV (Market Value to Realized Value) dan likuiditas stablecoin di jaringan Bitcoin telah anjlok secara dramatis selama sebulan terakhir. Ketika rasio MVRV Bitcoin turun, biasanya menandakan berkurangnya profitabilitas investor. Ini bisa menunjukkan potensi undervaluasi atau zona masuk kembali pembeli, tergantung pada konteksnya. MVRV yang menurun berarti nilai pasar mendekati atau jatuh di bawah basis biaya rata-rata pemegang. Dalam istilah sederhana, investor memegang lebih sedikit keuntungan yang belum direalisasi atau bahkan kerugian. Rasio MVRV Bitcoin Selama 3 Bulan Terakhir. Sumber: CryptoQuant Sementara skor tetap sangat rendah sepanjang pasar bearish 2022, situasi saat ini secara struktural berbeda, mengingat Bitcoin mempertahankan harga tertinggi secara historis mendekati $100.000. Namun demikian, mengapa indikator menunjukkan hasil ini? Ini karena arus masuk ETF dan korporasi melambat. Secara keseluruhan, jelas bahwa untuk berkelanjutan...