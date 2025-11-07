BursaDEX+
Skor Bull Bitcoin Anjlok ke Nol - Apakah Kita dalam Pasar Beruang?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/07 04:40
Metrik on-chain utama yang digunakan untuk menilai potensi kenaikan Bitcoin, Bull Score, telah anjlok ke nol dari kemungkinan 10 poin. Ini menandai pertama kalinya skor tersebut mencapai nol sejak Januari 2022, periode yang mendahului pasar bearish besar terakhir.

Data dari platform analitik on-chain CryptoQuant menunjukkan indikator Bull Score mencatat nol pada hari Kamis. Para analis memperingatkan bahwa tindakan segera diperlukan untuk menghindari penurunan berkepanjangan.

Bull Score Menandakan Transisi ke Konsolidasi

Bull Score adalah metrik gabungan yang dirancang untuk mengevaluasi kesehatan dan tren pasar dengan mengintegrasikan sepuluh indikator on-chain dan pasar yang berbeda di empat kategori utama. Ini termasuk Aktivitas Jaringan, Volume, Profitabilitas Investor, dan Likuiditas Pasar.

Bitcoin: Indeks Bull Score. Sumber: CryptoQuant

Skor ini biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal Pasar Bearish ketika jatuh di bawah 40 dan sinyal Pasar Bullish ketika melebihi 60.

Per November, semua 10 komponen on-chain dari metrik ini berada di bawah tren. Yang paling mencolok, MVRV (Market Value to Realized Value) dan likuiditas stablecoin di jaringan Bitcoin telah anjlok secara dramatis selama sebulan terakhir.

Ketika rasio MVRV Bitcoin turun, biasanya menandakan penurunan profitabilitas investor. Hal ini dapat menunjukkan potensi penilaian yang terlalu rendah atau zona masuk kembali pembeli, tergantung pada konteksnya.

MVRV yang menurun berarti nilai pasar mendekati atau jatuh di bawah basis biaya rata-rata para pemegang. Dalam istilah sederhana, investor memegang lebih sedikit keuntungan yang belum terealisasi atau bahkan kerugian.

Rasio MVRV Bitcoin Selama 3 Bulan Terakhir. Sumber: CryptoQuant

Meskipun skor tetap sangat rendah sepanjang pasar bearish 2022, situasi saat ini secara struktural berbeda, mengingat Bitcoin mempertahankan harga tertinggi secara historis mendekati $100.000.

Namun demikian, mengapa indikator menunjukkan hasil ini? Ini karena arus masuk ETF dan perusahaan melambat.

Secara keseluruhan, jelas bahwa untuk reli ke atas yang berkelanjutan, permintaan baru harus terwujud. Pengaturan saat ini, menurut para analis, tampak seperti transisi awal pasar bearish.

Sumber: https://beincrypto.com/bitcoins-bull-score-hits-zero-bear-market-outlook/

