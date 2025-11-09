Pakistan mempertimbangkan stablecoin berbasis rupee untuk meningkatkan akses keuangan

Poin-Poin Penting

Pakistan mungkin akan meluncurkan stablecoin yang didukung rupee untuk meningkatkan akses keuangan dan memodernisasi pembayaran.

Inisiatif ini dipertimbangkan bersamaan dengan pembuatan regulasi aset digital yang komprehensif.

Pakistan sedang mengeksplorasi peluncuran stablecoin yang didukung rupee, cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan stabilitas nilai melalui pengaitan aset, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan akses keuangan dan memodernisasi sistem pembayarannya, menurut Daily Times.

Para pembuat kebijakan sedang mengevaluasi peluncuran stablecoin bersamaan dengan regulasi aset digital yang komprehensif untuk mencegah hilangnya peluang ekonomi. Aset digital yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan transaksi lintas batas dan pengiriman uang bagi warga Pakistan.

Inisiatif stablecoin yang didukung rupee didorong oleh upaya Pakistan untuk mendorong akses keuangan yang lebih besar bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank, dan peluncurannya pada akhirnya akan mewakili langkah besar dalam pendekatan negara Asia Selatan ini terhadap regulasi cryptocurrency.

Pengembangan ini sejalan dengan upaya Pakistan yang lebih luas untuk memodernisasi sistem keuangannya melalui inovasi digital dan perluasan akses ke layanan keuangan.