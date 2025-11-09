Perdagangan Polymarket Digelembungkan oleh Wash Trading

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Polymarket Trades Digelembungkan oleh Wash Trading muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pertumbuhan pesat pasar prediksi Polymarket mungkin tidak sepenuhnya organik tetapi digelembungkan oleh aktivitas perdagangan artifisial, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Columbia University. Dalam makalah 80 halaman berjudul "Network-Based Detection of Wash-Trading," yang belum menjalani peer review, peneliti Columbia mengidentifikasi aktivitas wash-trading yang luas di Polymarket dimulai pada Juli 2024. Bulan itu, mereka menemukan bahwa wash trades menyumbang hampir 60% dari total volume perdagangan platform. "Aktivitas ini berlanjut hingga akhir April 2025 sebelum mereda secara substansial, dan sekali lagi meningkat menjadi sekitar 20 persen volume pada awal Oktober 2025," tulis mereka. Para peneliti menetapkan bahwa 25% dari total volume perdagangan Polymarket selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh perdagangan artifisial. Salah satu penulis makalah tersebut, profesor Columbia University Yash Kanoria, mengatakan kepada Bloomberg, "Saya berharap Polymarket akan menyambut baik analisis dalam makalah kami." Para penulis menuduh bahwa Polymarket sebagian besar bertanggung jawab atas wash trading, dengan menyebutkan struktur operasinya sebagai faktor yang berkontribusi. Cointelegraph menghubungi Polymarket untuk komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi. Abstrak dari "Network-Based Detection of Wash Trading," diterbitkan pada hari Kamis. Sumber: SSRN Wash trading — praktik di mana trader yang sama membeli dan menjual aset yang sama untuk menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar — adalah ilegal di Amerika Serikat karena memanipulasi harga dan menyesatkan investor tentang permintaan dan likuiditas pasar yang sebenarnya. Tuduhan wash trading bukanlah fenomena baru dalam industri cryptocurrency. Pada 2023, laporan oleh Solidus Labs mengklaim bahwa pertukaran terdesentralisasi sangat marak dengan wash trading. Laporan tersebut menemukan bahwa, berdasarkan analisis terhadap 30.000 pool likuiditas pertukaran terdesentralisasi berbasis Ethereum, hampir 70% telah terlibat dalam wash trading selama periode tiga tahun. Terkait: Perusahaan crypto mengaku bersalah atas wash...Postingan Polymarket Trades Digelembungkan oleh Wash Trading muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pertumbuhan pesat pasar prediksi Polymarket mungkin tidak sepenuhnya organik tetapi digelembungkan oleh aktivitas perdagangan artifisial, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Columbia University. Dalam makalah 80 halaman berjudul "Network-Based Detection of Wash-Trading," yang belum menjalani peer review, peneliti Columbia mengidentifikasi aktivitas wash-trading yang luas di Polymarket dimulai pada Juli 2024. Bulan itu, mereka menemukan bahwa wash trades menyumbang hampir 60% dari total volume perdagangan platform. "Aktivitas ini berlanjut hingga akhir April 2025 sebelum mereda secara substansial, dan sekali lagi meningkat menjadi sekitar 20 persen volume pada awal Oktober 2025," tulis mereka. Para peneliti menetapkan bahwa 25% dari total volume perdagangan Polymarket selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh perdagangan artifisial. Salah satu penulis makalah tersebut, profesor Columbia University Yash Kanoria, mengatakan kepada Bloomberg, "Saya berharap Polymarket akan menyambut baik analisis dalam makalah kami." Para penulis menuduh bahwa Polymarket sebagian besar bertanggung jawab atas wash trading, dengan menyebutkan struktur operasinya sebagai faktor yang berkontribusi. Cointelegraph menghubungi Polymarket untuk komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi. Abstrak dari "Network-Based Detection of Wash Trading," diterbitkan pada hari Kamis. Sumber: SSRN Wash trading — praktik di mana trader yang sama membeli dan menjual aset yang sama untuk menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar — adalah ilegal di Amerika Serikat karena memanipulasi harga dan menyesatkan investor tentang permintaan dan likuiditas pasar yang sebenarnya. Tuduhan wash trading bukanlah fenomena baru dalam industri cryptocurrency. Pada 2023, laporan oleh Solidus Labs mengklaim bahwa pertukaran terdesentralisasi sangat marak dengan wash trading. Laporan tersebut menemukan bahwa, berdasarkan analisis terhadap 30.000 pool likuiditas pertukaran terdesentralisasi berbasis Ethereum, hampir 70% telah terlibat dalam wash trading selama periode tiga tahun. Terkait: Perusahaan crypto mengaku bersalah atas wash...

Perdagangan Polymarket Digelembungkan oleh Wash Trading

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 08:24
MAY
MAY$0.01382-2.40%
Notcoin
NOT$0.0005725-3.55%
MemeCore
M$1.68541-0.52%
RealLink
REAL$0.07451-0.97%

Pertumbuhan pesat pasar prediksi Polymarket mungkin tidak sepenuhnya organik tetapi malah digelembungkan oleh aktivitas perdagangan artifisial, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Columbia.

Dalam makalah 80 halaman berjudul "Network-Based Detection of Wash-Trading," yang belum menjalani peer review, peneliti Columbia mengidentifikasi aktivitas wash-trading yang luas di Polymarket mulai Juli 2024. Pada bulan itu, mereka menemukan bahwa wash trade menyumbang hampir 60% dari total volume perdagangan platform.

"Aktivitas ini berlanjut hingga akhir April 2025 sebelum mereda secara substansial, dan sekali lagi meningkat menjadi sekitar 20 persen dari volume pada awal Oktober 2025," tulis mereka. 

Para peneliti menetapkan bahwa 25% dari total volume perdagangan Polymarket selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh perdagangan artifisial.

Salah satu penulis makalah tersebut, profesor Universitas Columbia Yash Kanoria, mengatakan kepada Bloomberg, "Saya berharap Polymarket akan menyambut baik analisis dalam makalah kami." Para penulis menuduh bahwa Polymarket sebagian besar bertanggung jawab atas wash trading, dengan menyebutkan struktur operasinya sebagai faktor yang berkontribusi.

Cointelegraph menghubungi Polymarket untuk mendapatkan komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.

Abstrak dari "Network-Based Detection of Wash Trading," yang diterbitkan pada hari Kamis. Sumber: SSRN

Wash trading — praktik di mana pedagang yang sama membeli dan menjual aset yang sama untuk menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar — adalah ilegal di Amerika Serikat karena memanipulasi harga dan menyesatkan investor tentang permintaan dan likuiditas pasar yang sebenarnya.

Tuduhan wash trading bukanlah fenomena baru dalam industri cryptocurrency. Pada 2023, laporan oleh Solidus Labs mengklaim bahwa bursa terdesentralisasi sangat marak dengan wash trading. Laporan tersebut menemukan bahwa, berdasarkan analisis terhadap 30.000 pool likuiditas bursa terdesentralisasi berbasis Ethereum, hampir 70% telah terlibat dalam wash trading selama periode tiga tahun.

Terkait: Perusahaan crypto mengaku bersalah atas wash trading token buatan FBI

Tuduhan wash-trading menciptakan bayangan pada kebangkitan pasar prediksi

Tuduhan wash trading terbaru menciptakan bayangan atas kebangkitan pesat Polymarket dan sektor pasar prediksi berbasis blockchain yang lebih luas. 

Pasar-pasar ini mendapatkan popularitas selama siklus pemilihan presiden AS 2024 karena secara akurat meramalkan hasilnya. Lonjakan popularitas Polymarket memposisikannya untuk mengejar valuasi yang dilaporkan sebesar $10 miliar di tengah rumor putaran pendanaan besar.

Polymarket telah muncul sebagai salah satu platform prediksi terdesentralisasi terkemuka, memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada peristiwa dunia nyata tanpa bergantung pada bandar pusat.

Pedagang aktif bulanan Polymarket. Sumber: Dune

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Cointelegraph, Polymarket telah bersiap untuk kembali memasuki pasar AS pada November, hanya beberapa bulan setelah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengeluarkan surat no-action kepada clearinghouse yang diakuisisi perusahaan tersebut.

Terkait: Pedagang Kalshi, Polymarket bertaruh Mahkamah Agung akan membatasi kekuatan tarif Trump

Sumber: https://cointelegraph.com/news/columbia-study-polymarket-wash-trading-research?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo MAY
Harga MAY(MAY)
$0.01382
$0.01382$0.01382
-2.40%
USD
Grafik Harga Live MAY (MAY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15