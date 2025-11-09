Perdagangan Polymarket Digelembungkan oleh Wash Trading

Pertumbuhan pesat pasar prediksi Polymarket mungkin tidak sepenuhnya organik tetapi malah digelembungkan oleh aktivitas perdagangan artifisial, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Columbia.

Dalam makalah 80 halaman berjudul "Network-Based Detection of Wash-Trading," yang belum menjalani peer review, peneliti Columbia mengidentifikasi aktivitas wash-trading yang luas di Polymarket mulai Juli 2024. Pada bulan itu, mereka menemukan bahwa wash trade menyumbang hampir 60% dari total volume perdagangan platform.

"Aktivitas ini berlanjut hingga akhir April 2025 sebelum mereda secara substansial, dan sekali lagi meningkat menjadi sekitar 20 persen dari volume pada awal Oktober 2025," tulis mereka.

Para peneliti menetapkan bahwa 25% dari total volume perdagangan Polymarket selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh perdagangan artifisial.

Salah satu penulis makalah tersebut, profesor Universitas Columbia Yash Kanoria, mengatakan kepada Bloomberg, "Saya berharap Polymarket akan menyambut baik analisis dalam makalah kami." Para penulis menuduh bahwa Polymarket sebagian besar bertanggung jawab atas wash trading, dengan menyebutkan struktur operasinya sebagai faktor yang berkontribusi.

Cointelegraph menghubungi Polymarket untuk mendapatkan komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.

Abstrak dari "Network-Based Detection of Wash Trading," yang diterbitkan pada hari Kamis. Sumber: SSRN

Wash trading — praktik di mana pedagang yang sama membeli dan menjual aset yang sama untuk menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar — adalah ilegal di Amerika Serikat karena memanipulasi harga dan menyesatkan investor tentang permintaan dan likuiditas pasar yang sebenarnya.

Tuduhan wash trading bukanlah fenomena baru dalam industri cryptocurrency. Pada 2023, laporan oleh Solidus Labs mengklaim bahwa bursa terdesentralisasi sangat marak dengan wash trading. Laporan tersebut menemukan bahwa, berdasarkan analisis terhadap 30.000 pool likuiditas bursa terdesentralisasi berbasis Ethereum, hampir 70% telah terlibat dalam wash trading selama periode tiga tahun.

Terkait: Perusahaan crypto mengaku bersalah atas wash trading token buatan FBI

Tuduhan wash-trading menciptakan bayangan pada kebangkitan pasar prediksi

Tuduhan wash trading terbaru menciptakan bayangan atas kebangkitan pesat Polymarket dan sektor pasar prediksi berbasis blockchain yang lebih luas.

Pasar-pasar ini mendapatkan popularitas selama siklus pemilihan presiden AS 2024 karena secara akurat meramalkan hasilnya. Lonjakan popularitas Polymarket memposisikannya untuk mengejar valuasi yang dilaporkan sebesar $10 miliar di tengah rumor putaran pendanaan besar.

Polymarket telah muncul sebagai salah satu platform prediksi terdesentralisasi terkemuka, memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada peristiwa dunia nyata tanpa bergantung pada bandar pusat.

Pedagang aktif bulanan Polymarket. Sumber: Dune

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Cointelegraph, Polymarket telah bersiap untuk kembali memasuki pasar AS pada November, hanya beberapa bulan setelah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengeluarkan surat no-action kepada clearinghouse yang diakuisisi perusahaan tersebut.

Terkait: Pedagang Kalshi, Polymarket bertaruh Mahkamah Agung akan membatasi kekuatan tarif Trump