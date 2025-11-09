Analis: Paus yang telah memegang Bitcoin selama lebih dari 7 tahun mulai mencairkan dalam jumlah besar pada November lalu, dan tren ini semakin intensif tahun ini.

PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa Charles Edwards, co-founder Capriole Investments, membagikan grafik di platform X yang menunjukkan aktivitas penjualan on-chain dari pemegang Bitcoin OG (mereka yang telah memegang Bitcoin selama tujuh tahun atau lebih). Dalam grafik tersebut, warna oranye mewakili penjualan sebesar $100 juta, dan merah mewakili penjualan sebesar $500 juta. Charles Edwards menyatakan bahwa Bitcoin OG sedang mencairkan aset mereka, dan penjualan ini dimulai pada November 2024 dan akan semakin intensif pada tahun 2025. PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa Charles Edwards, co-founder Capriole Investments, membagikan grafik di platform X yang menunjukkan aktivitas penjualan on-chain dari pemegang Bitcoin OG (mereka yang telah memegang Bitcoin selama tujuh tahun atau lebih). Dalam grafik tersebut, warna oranye mewakili penjualan sebesar $100 juta, dan merah mewakili penjualan sebesar $500 juta. Charles Edwards menyatakan bahwa Bitcoin OG sedang mencairkan aset mereka, dan penjualan ini dimulai pada November 2024 dan akan semakin intensif pada tahun 2025.