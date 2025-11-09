Analis Willy Woo: Tidak setiap sesi aktif pada Bitcoin OG adalah penjualan besar-besaran; ada tiga hal yang sering disalahartikan sebagai penjualan besar-besaran.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Cryptoslate, sebagai tanggapan atas grafik yang dibagikan oleh Charles Edwards, co-founder Capriole Investments, di platform X, yang menunjukkan bahwa Bitcoin OGs (Original Gold Holders) sedang mencairkan dana, analis on-chain Willy Woo mentweet bahwa setiap pergerakan oleh OGs tidak boleh diartikan sebagai penjualan. Dia menunjukkan tiga poin kunci yang sering disalahartikan sebagai penjualan tetapi mungkin tidak terkait dengan likuidasi yang didorong oleh harga:
- Peningkatan alamat: Banyak pemegang OG memindahkan token mereka dari alamat tradisional ke alamat Taproot untuk keamanan (bukan untuk mencairkan dana).
- Rotasi kustodian: Token mungkin ditransfer ke kustodian institusional (seperti Sygnum Bank) untuk lebih melindungi dari pencurian fisik dan serangan pembukaan kunci, atau digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman tanpa harus dijual.
- Partisipasi Treasury: Beberapa token "OG" ditransfer ke perusahaan pengemasan ekuitas atau perusahaan treasury, memungkinkan pemegang untuk memanfaatkan, meminjam, atau mengoptimalkan kepemilikan mereka tanpa memicu penjualan yang kena pajak.
Woo menunjukkan bahwa data on-chain hanya menunjukkan "transfer" token dan tidak dapat mencerminkan niat sebenarnya di balik transaksi. Oleh karena itu, meskipun grafik menunjukkan bahwa pemimpin Bitcoin sedang "menjual," ketahanan yang ditunjukkan oleh harga selama penjualan besar-besaran ini menyoroti kapasitas penyerapan pasar.
