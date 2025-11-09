BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Stream dan Re7 Labs Merespons De-Peg xUSD muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Stream Finance menstabilkan operasi setelah peristiwa de-pegging xUSD. $13 juta terdampak, tindakan hukum dimulai. Efek yang lebih luas mencerminkan kegagalan stablecoin masa lalu. Re7 Labs melaporkan pada 9 November bahwa insiden de-pegging xUSD mempengaruhi lebih dari $13 juta dana yang terkait dengan Stable Labs, menimbulkan kekhawatiran serius dalam sektor cryptocurrency. Peristiwa ini menyoroti risiko sistemik di pasar DeFi, mencerminkan kegagalan stablecoin masa lalu, dan memicu pengawasan hukum serta reaksi restrukturisasi aset di seluruh platform yang terdampak. Stream Finance Melaporkan Stabilitas Di Tengah Gejolak Pasar xUSD Stream Finance telah menyatakan stabilitas keuangannya setelah peristiwa de-pegging xUSD. Tindakan selanjutnya termasuk mentransfer $7 juta dalam USDC dari vault Re7 Labs dan mempekerjakan penasihat hukum untuk respons komprehensif. Re7 telah menarik semua dana dari pasar xUSD dan menghentikan keterlibatan aktif untuk mengurangi risiko eksposur. De-pegging xUSD telah mendestabilkan platform DeFi tertentu, menyebabkan Re7 Labs menyesuaikan strategi investasinya. Tindakan Re7 Labs dan Stable Labs mencerminkan pendekatan hati-hati dalam menanggapi gangguan pasar yang berpotensi mencerminkan kerentanan sistemik yang luas. Reaksi komunitas mencerminkan kekhawatiran yang signifikan. Di media sosial, individu mengangkat masalah tentang transparansi dan risiko sistemik, dengan para ahli di bidang tersebut mendesak kehati-hatian. "Smart contract tidak boleh diabaikan. Kali ini, USDX telah memberikan pelajaran yang menyakitkan," komentar ChainBreaker, seorang Analis DeFi. Pernyataan dari platform trading telah menekankan pemantauan dan strategi penilaian risiko ke depan. Tekanan Regulasi Meningkat Setelah Nilai xUSD Anjlok Tahukah Anda? De-pegging xUSD baru-baru ini mencerminkan keruntuhan Terra (UST), yang memicu pergeseran pasar yang signifikan dalam DeFi. Menurut CoinMarketCap, USDX dari Stable Labs telah mengalami erosi nilai yang signifikan dengan harga saat ini $0,11. Volume perdagangannya telah menurun secara signifikan sebesar 68,38%, mencerminkan ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Stablecoin tersebut mengalami penurunan harga hampir 90% selama tiga bulan terakhir, dengan pasokan yang beredar sekarang berjumlah nol. Stables Labs...Postingan Stream dan Re7 Labs Merespons De-Peg xUSD muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Stream Finance menstabilkan operasi setelah peristiwa de-pegging xUSD. $13 juta terdampak, tindakan hukum dimulai. Efek yang lebih luas mencerminkan kegagalan stablecoin masa lalu. Re7 Labs melaporkan pada 9 November bahwa insiden de-pegging xUSD mempengaruhi lebih dari $13 juta dana yang terkait dengan Stable Labs, menimbulkan kekhawatiran serius dalam sektor cryptocurrency. Peristiwa ini menyoroti risiko sistemik di pasar DeFi, mencerminkan kegagalan stablecoin masa lalu, dan memicu pengawasan hukum serta reaksi restrukturisasi aset di seluruh platform yang terdampak. Stream Finance Melaporkan Stabilitas Di Tengah Gejolak Pasar xUSD Stream Finance telah menyatakan stabilitas keuangannya setelah peristiwa de-pegging xUSD. Tindakan selanjutnya termasuk mentransfer $7 juta dalam USDC dari vault Re7 Labs dan mempekerjakan penasihat hukum untuk respons komprehensif. Re7 telah menarik semua dana dari pasar xUSD dan menghentikan keterlibatan aktif untuk mengurangi risiko eksposur. De-pegging xUSD telah mendestabilkan platform DeFi tertentu, menyebabkan Re7 Labs menyesuaikan strategi investasinya. Tindakan Re7 Labs dan Stable Labs mencerminkan pendekatan hati-hati dalam menanggapi gangguan pasar yang berpotensi mencerminkan kerentanan sistemik yang luas. Reaksi komunitas mencerminkan kekhawatiran yang signifikan. Di media sosial, individu mengangkat masalah tentang transparansi dan risiko sistemik, dengan para ahli di bidang tersebut mendesak kehati-hatian. "Smart contract tidak boleh diabaikan. Kali ini, USDX telah memberikan pelajaran yang menyakitkan," komentar ChainBreaker, seorang Analis DeFi. Pernyataan dari platform trading telah menekankan pemantauan dan strategi penilaian risiko ke depan. Tekanan Regulasi Meningkat Setelah Nilai xUSD Anjlok Tahukah Anda? De-pegging xUSD baru-baru ini mencerminkan keruntuhan Terra (UST), yang memicu pergeseran pasar yang signifikan dalam DeFi. Menurut CoinMarketCap, USDX dari Stable Labs telah mengalami erosi nilai yang signifikan dengan harga saat ini $0,11. Volume perdagangannya telah menurun secara signifikan sebesar 68,38%, mencerminkan ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Stablecoin tersebut mengalami penurunan harga hampir 90% selama tiga bulan terakhir, dengan pasokan yang beredar sekarang berjumlah nol. Stables Labs...

Stream dan Re7 Labs Merespons De-Peg xUSD

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 12:22
Streamflow
STREAM$0.01622-2.93%
XUSD
XUSD$1.0002-0.01%
Black Mirror
MIRROR$0.001535-1.79%
DeFi
DEFI$0.000569+3.26%
Poin Kunci:
  • Stream Finance menstabilkan operasi setelah peristiwa de-pegging xUSD.
  • $13 juta terdampak, tindakan hukum dimulai.
  • Efek yang lebih luas mencerminkan kegagalan stablecoin di masa lalu.

Re7 Labs melaporkan pada 9 November bahwa insiden de-pegging xUSD mempengaruhi lebih dari $13 juta dana yang terkait dengan Stable Labs, menimbulkan kekhawatiran serius di sektor cryptocurrency.

Peristiwa ini menyoroti risiko sistemik di pasar DeFi, mencerminkan kegagalan stablecoin di masa lalu, dan memicu pengawasan hukum serta reaksi restrukturisasi aset di seluruh platform yang terdampak.

Stream Finance Melaporkan Stabilitas di Tengah Gejolak Pasar xUSD

Stream Finance telah menyatakan stabilitas keuangannya setelah peristiwa de-pegging xUSD. Tindakan selanjutnya termasuk mentransfer $7 juta dalam USDC dari vault Re7 Labs dan mempekerjakan penasihat hukum untuk respons komprehensif. Re7 telah menarik semua dana dari pasar xUSD dan menghentikan keterlibatan aktif untuk mengurangi risiko eksposur.

De-pegging xUSD telah mengganggu stabilitas platform DeFi tertentu, menyebabkan Re7 Labs menyesuaikan strategi investasinya. Tindakan Re7 Labs dan Stable Labs mencerminkan pendekatan hati-hati dalam merespons gangguan pasar yang berpotensi mencerminkan kerentanan sistemik yang luas.

Reaksi komunitas mencerminkan kekhawatiran yang signifikan. Di media sosial, individu mengangkat masalah tentang transparansi dan risiko sistemik, dengan para ahli di bidang tersebut mendesak kehati-hatian. "Smart contract tidak boleh diabaikan. Kali ini, USDX telah memberikan pelajaran yang menyakitkan," komentar ChainBreaker, seorang Analis DeFi. Pernyataan dari platform perdagangan telah menekankan pemantauan dan strategi penilaian risiko ke depan.

Tekanan Regulasi Meningkat Setelah Nilai xUSD Anjlok

Tahukah Anda? De-pegging xUSD baru-baru ini mencerminkan keruntuhan Terra (UST), yang memicu pergeseran pasar signifikan dalam DeFi.

Menurut CoinMarketCap, USDX dari Stable Labs telah mengalami erosi nilai yang signifikan dengan harga saat ini $0,11. Volume perdagangannya telah menurun secara signifikan sebesar 68,38%, mencerminkan ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Stablecoin tersebut mengalami penurunan hampir 90% selama tiga bulan terakhir, dengan pasokan yang beredar sekarang berjumlah nol.

Stables Labs (USDX)(USDX), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 04:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari Coincu menunjukkan bahwa insiden ini mungkin memicu pengawasan regulasi karena kerugian finansial dan masalah transparansi. Kesamaan dengan kegagalan DeFi historis mungkin menghasilkan peningkatan permintaan untuk reformasi tata kelola dan praktik manajemen jaminan yang lebih baik di platform serupa.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/stream-re7-response-xusd-impact/

Peluang Pasar
Logo Streamflow
Harga Streamflow(STREAM)
$0.01622
$0.01622$0.01622
-3.27%
USD
Grafik Harga Live Streamflow (STREAM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16