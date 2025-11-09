Stream dan Re7 Labs Merespons De-Peg xUSD

Poin Kunci: Stream Finance menstabilkan operasi setelah peristiwa de-pegging xUSD.

$13 juta terdampak, tindakan hukum dimulai.

Efek yang lebih luas mencerminkan kegagalan stablecoin di masa lalu.

Re7 Labs melaporkan pada 9 November bahwa insiden de-pegging xUSD mempengaruhi lebih dari $13 juta dana yang terkait dengan Stable Labs, menimbulkan kekhawatiran serius di sektor cryptocurrency.

Peristiwa ini menyoroti risiko sistemik di pasar DeFi, mencerminkan kegagalan stablecoin di masa lalu, dan memicu pengawasan hukum serta reaksi restrukturisasi aset di seluruh platform yang terdampak.

Stream Finance Melaporkan Stabilitas di Tengah Gejolak Pasar xUSD

Stream Finance telah menyatakan stabilitas keuangannya setelah peristiwa de-pegging xUSD. Tindakan selanjutnya termasuk mentransfer $7 juta dalam USDC dari vault Re7 Labs dan mempekerjakan penasihat hukum untuk respons komprehensif. Re7 telah menarik semua dana dari pasar xUSD dan menghentikan keterlibatan aktif untuk mengurangi risiko eksposur.

De-pegging xUSD telah mengganggu stabilitas platform DeFi tertentu, menyebabkan Re7 Labs menyesuaikan strategi investasinya. Tindakan Re7 Labs dan Stable Labs mencerminkan pendekatan hati-hati dalam merespons gangguan pasar yang berpotensi mencerminkan kerentanan sistemik yang luas.

Reaksi komunitas mencerminkan kekhawatiran yang signifikan. Di media sosial, individu mengangkat masalah tentang transparansi dan risiko sistemik, dengan para ahli di bidang tersebut mendesak kehati-hatian. "Smart contract tidak boleh diabaikan. Kali ini, USDX telah memberikan pelajaran yang menyakitkan," komentar ChainBreaker, seorang Analis DeFi. Pernyataan dari platform perdagangan telah menekankan pemantauan dan strategi penilaian risiko ke depan.

Tekanan Regulasi Meningkat Setelah Nilai xUSD Anjlok

Tahukah Anda? De-pegging xUSD baru-baru ini mencerminkan keruntuhan Terra (UST), yang memicu pergeseran pasar signifikan dalam DeFi.

Menurut CoinMarketCap, USDX dari Stable Labs telah mengalami erosi nilai yang signifikan dengan harga saat ini $0,11. Volume perdagangannya telah menurun secara signifikan sebesar 68,38%, mencerminkan ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Stablecoin tersebut mengalami penurunan hampir 90% selama tiga bulan terakhir, dengan pasokan yang beredar sekarang berjumlah nol.

Stables Labs (USDX)(USDX), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 04:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari Coincu menunjukkan bahwa insiden ini mungkin memicu pengawasan regulasi karena kerugian finansial dan masalah transparansi. Kesamaan dengan kegagalan DeFi historis mungkin menghasilkan peningkatan permintaan untuk reformasi tata kelola dan praktik manajemen jaminan yang lebih baik di platform serupa.