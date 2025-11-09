Protokol HOT Merevolusi Transfer Dana dengan Solusi Penjembatanan All-in-One

Postingan HOT Protocol Merevolusi Transfer Dana dengan Solusi Bridging All-in-One muncul di BitcoinEthereumNews.com. HOT Protocol, solusi jembatan lintas rantai Web3 yang dirancang untuk memudahkan transfer dana, telah memperkenalkan cara baru untuk membuat transfer dana menjadi mudah, lebih cepat, dan mulus di berbagai blockchain melalui HOT Wallet. Satu-satunya tujuan di balik pengumuman ini adalah untuk meningkatkan cara mentransfer dana di seluruh dunia, terlepas dari jaringan yang dipilih. 🌉 Bridge dan Transfer dalam Satu Klik 📤 Sekarang saat melakukan bridging melalui HOT Wallet, Anda dapat menentukan alamat penerima secara langsung. Jika Anda perlu mengirim dana ke jaringan yang berbeda, Anda tidak perlu lagi melakukan dua tindakan terpisah (bridge + transfer) — Anda dapat melakukan semuanya sekaligus langsung di... pic.twitter.com/YM9fDh7RRp — HOT Protocol 🔥 (@hotdao_) 8 November 2025 Cara inovatif ini membantu meningkatkan status pengguna di seluruh dunia dan membuat transfer dana hanya dengan sekali klik. Dengan ini, pengguna dapat langsung mengirim dana tanpa keterlibatan pihak ketiga ke blockchain yang berbeda. HOT Protocol telah merilis berita ini melalui akun X resminya. HOT Protocol Menyederhanakan Transfer Lintas Rantai dengan Fitur Bridge Sekali Klik HOT Protocol memberikan keunggulan lain kepada pengguna untuk melakukan berbagai transaksi dalam satu langkah dengan menjembatani jaringan yang berbeda sekaligus. Setelah ini, pengguna tidak akan lagi memerlukan platform untuk melakukan dua fungsi terpisah, seperti menjembatani dan mentransfer dana satu per satu. Pengguna akan dapat melakukan beberapa tugas dari perspektif transfer dana. HOT Protocol tampil ke depan untuk menyelesaikan masalah transfer dana bagi pengguna di seluruh dunia. Di sisi lain, HOT Protocol menyarankan orang untuk tidak melakukan fungsi ini pada alamat dompet kustodial. HOT Protocol Mendefinisikan Ulang Masa Depan Transfer Dana HOT Protocol, dalam arti yang sebenarnya, memungkinkan pengguna untuk mentransfer dana dengan menjembatani jaringan yang berbeda sekaligus dan kemudian mentransfer dana dalam satu langkah. Ini... Postingan HOT Protocol Merevolusi Transfer Dana dengan Solusi Bridging All-in-One muncul di BitcoinEthereumNews.com. HOT Protocol, solusi jembatan lintas rantai Web3 yang dirancang untuk memudahkan transfer dana, telah memperkenalkan cara baru untuk membuat transfer dana menjadi mudah, lebih cepat, dan mulus di berbagai blockchain melalui HOT Wallet. Satu-satunya tujuan di balik pengumuman ini adalah untuk meningkatkan cara mentransfer dana di seluruh dunia, terlepas dari jaringan yang dipilih. 🌉 Bridge dan Transfer dalam Satu Klik 📤 Sekarang saat melakukan bridging melalui HOT Wallet, Anda dapat menentukan alamat penerima secara langsung. Jika Anda perlu mengirim dana ke jaringan yang berbeda, Anda tidak perlu lagi melakukan dua tindakan terpisah (bridge + transfer) — Anda dapat melakukan semuanya sekaligus langsung di... pic.twitter.com/YM9fDh7RRp — HOT Protocol 🔥 (@hotdao_) 8 November 2025 Cara inovatif ini membantu meningkatkan status pengguna di seluruh dunia dan membuat transfer dana hanya dengan sekali klik. Dengan ini, pengguna dapat langsung mengirim dana tanpa keterlibatan pihak ketiga ke blockchain yang berbeda. HOT Protocol telah merilis berita ini melalui akun X resminya. HOT Protocol Menyederhanakan Transfer Lintas Rantai dengan Fitur Bridge Sekali Klik HOT Protocol memberikan keunggulan lain kepada pengguna untuk melakukan berbagai transaksi dalam satu langkah dengan menjembatani jaringan yang berbeda sekaligus. Setelah ini, pengguna tidak akan lagi memerlukan platform untuk melakukan dua fungsi terpisah, seperti menjembatani dan mentransfer dana satu per satu. Pengguna akan dapat melakukan beberapa tugas dari perspektif transfer dana. HOT Protocol tampil ke depan untuk menyelesaikan masalah transfer dana bagi pengguna di seluruh dunia. Di sisi lain, HOT Protocol menyarankan orang untuk tidak melakukan fungsi ini pada alamat dompet kustodial. HOT Protocol Mendefinisikan Ulang Masa Depan Transfer Dana HOT Protocol, dalam arti yang sebenarnya, memungkinkan pengguna untuk mentransfer dana dengan menjembatani jaringan yang berbeda sekaligus dan kemudian mentransfer dana dalam satu langkah. Ini...