JPMorgan Mengungkapkan Peningkatan 64% Dalam Kepemilikan ETF Bitcoin BlackRock Pada Q3 2025 — Detail

Raksasa perbankan global JPMorgan Chase telah mengungkapkan peningkatan eksposurnya terhadap cryptocurrency terbesar di dunia melalui exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT).

JPMorgan Memegang 5,2 Juta IBIT Pada Akhir Q3

Dalam pengajuan 13-F terbaru kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), JPMorgan mengungkapkan kepemilikan 5.284.190 saham IBIT, ETF Bitcoin spot BlackRock, per 30 September. Angka kuartal ketiga ini menunjukkan peningkatan tajam sebesar 64% dalam eksposur perusahaan terhadap exchange-traded fund Bitcoin spot.

Kepemilikan IBIT JPMorgan, yang bernilai sekitar $333 juta per 30 September, kini bernilai sekitar $312 juta. Meskipun posisi bank yang diperluas menempatkannya di antara salah satu pemegang institusional utama ETF Bitcoin BlackRock, namun masih berada di belakang perusahaan lain, seperti Goldman Sachs, dengan kepemilikan yang jauh lebih besar. Goldman Sachs mengungkapkan bahwa mereka memegang 30,8 juta saham IBIT pada kuartal pertama 2025.

Selain itu, pengajuan ke SEC menunjukkan bahwa JPMorgan memegang opsi call IBIT senilai $68 juta dan opsi put senilai $133 juta per 30 September.

Peningkatan investasi dalam ETF Bitcoin spot konsisten dengan ekspektasi harga bank untuk cryptocurrency unggulan tersebut. Dalam laporan terbaru, ahli strategi Nikolaos Panigirtzoglou dan timnya membagikan bahwa deleveraging di pasar derivatif kripto, terutama futures perpetual Bitcoin, tampaknya sebagian besar telah berakhir.

Para analis JPMorgan mengungkapkan bahwa kenaikan volatilitas emas baru-baru ini telah menjadikan BTC pilihan investasi yang lebih menarik berdasarkan penyesuaian risiko. Menggunakan model berbasis emas ini, para pakar berpendapat bahwa Bitcoin cukup undervalued dibandingkan dengan emas dan dapat melihat pergerakan ke atas yang signifikan hingga sekitar $170.000 selama 6 hingga 12 bulan ke depan.

Saat tulisan ini dibuat, harga BTC berada di sekitar $102.900, mencerminkan lonjakan lebih dari 1% dalam 24 jam terakhir. Namun, cryptocurrency premier ini masih dalam kondisi merah pada kerangka waktu menengah. Menurut data dari CoinGecko, harga BTC turun lebih dari 6% dalam tujuh hari terakhir.

IBIT BlackRock Mengalami Kesulitan Dalam Beberapa Minggu Terakhir

ETF Bitcoin BlackRock mengalami sedikit kesulitan selama beberapa minggu terakhir, mencatat penarikan yang signifikan dalam dua minggu terakhir. Menurut data dari SoSoValue, exchange-traded fund tersebut mencatat arus keluar bersih mingguan lebih dari $403 juta pada minggu sebelumnya.

Tidak termasuk kinerjanya pada Jumat, 7 November, IBIT BlackRock tampaknya akan mencatat arus keluar bersih mingguan sekitar $450 juta. Namun demikian, iShares Bitcoin Trust masih menduduki peringkat sebagai exchange-traded fund BTC spot terbesar dengan aset bersih sebesar $80,58 miliar di bawah pengelolaan.