Trader Goldman Sachs: Volatilitas pada waktu tahun ini adalah "normal," tidak ada yang "abnormal."

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/09 15:05
PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Zhitong Finance, Goldman Sachs percaya penurunan 5% baru-baru ini di pasar saham AS adalah fluktuasi musiman akhir tahun yang tipikal dalam siklus AI dan bukan sinyal abnormal yang menunjukkan berakhirnya reli. Pedagang Goldman Sachs menunjukkan bahwa meskipun ada koreksi pasar, masih ada ruang untuk pertumbuhan sebelum akhir tahun. Faktor musiman, siklus investasi AI yang masih awal, dan posisi institusional yang relatif ringan semuanya berkontribusi pada potensi untuk keuntungan lebih lanjut. Menurut Shreeti Kapa, seorang pedagang pendapatan tetap, valuta asing, dan komoditas di Goldman Sachs, penurunan 5% pada waktu tahun ini adalah normal untuk siklus ini. Dia percaya bahwa meskipun pasar telah mengalami rebound kuat sejak titik terendah April, secara keseluruhan itu "tidak berlebihan."

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

