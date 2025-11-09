Trader Goldman Sachs: Volatilitas pada waktu tahun ini adalah "normal," tidak ada yang "abnormal."

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Zhitong Finance, Goldman Sachs percaya penurunan 5% baru-baru ini di pasar saham AS adalah fluktuasi musiman akhir tahun yang tipikal dalam siklus AI dan bukan sinyal abnormal yang menunjukkan berakhirnya reli. Para trader Goldman Sachs menunjukkan bahwa meskipun ada koreksi pasar, masih ada ruang untuk pertumbuhan sebelum akhir tahun. Faktor musiman, siklus investasi AI yang masih awal, dan posisi institusional yang relatif ringan semuanya berkontribusi pada potensi untuk keuntungan lebih lanjut. Menurut Shreeti Kapa, seorang trader pendapatan tetap, valuta asing, dan komoditas di Goldman Sachs, penurunan 5% pada waktu tahun ini adalah normal untuk siklus ini. Dia percaya bahwa meskipun pasar telah mengalami pemulihan yang kuat sejak titik terendah April, secara keseluruhan itu "tidak berlebihan." PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Zhitong Finance, Goldman Sachs percaya penurunan 5% baru-baru ini di pasar saham AS adalah fluktuasi musiman akhir tahun yang tipikal dalam siklus AI dan bukan sinyal abnormal yang menunjukkan berakhirnya reli. Para trader Goldman Sachs menunjukkan bahwa meskipun ada koreksi pasar, masih ada ruang untuk pertumbuhan sebelum akhir tahun. Faktor musiman, siklus investasi AI yang masih awal, dan posisi institusional yang relatif ringan semuanya berkontribusi pada potensi untuk keuntungan lebih lanjut. Menurut Shreeti Kapa, seorang trader pendapatan tetap, valuta asing, dan komoditas di Goldman Sachs, penurunan 5% pada waktu tahun ini adalah normal untuk siklus ini. Dia percaya bahwa meskipun pasar telah mengalami pemulihan yang kuat sejak titik terendah April, secara keseluruhan itu "tidak berlebihan."