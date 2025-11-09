BursaDEX+
PANews melaporkan pada 9 November bahwa Coinbase Institutional menyatakan dalam laporan prospek bulanannya bahwa meskipun pasar kripto tetap diselimuti kepanikan, likuidasi pada Oktober lebih mungkin mengisyaratkan pemulihan jangka menengah hingga panjang yang kuat daripada kelemahan, meletakkan dasar yang baik untuk kenaikan di kuartal keempat. Namun, stabilisasi pasar penuh mungkin membutuhkan beberapa bulan, dan saat ini, kenaikan lambat lebih mungkin terjadi dalam jangka menengah daripada lonjakan ke level tertinggi sepanjang masa. Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun tingkat leverage telah membaik, kesenjangan likuiditas tetap ada. Modal berputar, dengan investor cerdas berkumpul di sekitar rantai EVM, RWA, dan protokol yield—menunjukkan reinvestasi risiko selektif daripada penarikan. Risiko makroekonomi tetap ada, tetapi permintaan struktural semakin menguat. Coinbase akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah fase dasar sebelum gerakan naik berikutnya, bukan puncak siklikal.

Coinbase: Penjualan massal Oktober bukanlah akhir dari siklus, melainkan penyesuaian yang diperlukan.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/09 15:23
PANews melaporkan pada 9 November bahwa Coinbase Institutional menyatakan dalam laporan prospek bulanannya bahwa meskipun pasar kripto tetap diselimuti kepanikan, likuidasi pada Oktober lebih mungkin mengisyaratkan pemulihan jangka menengah hingga panjang yang kuat daripada kelemahan, meletakkan dasar yang baik untuk kenaikan di kuartal keempat. Namun, stabilisasi pasar secara penuh mungkin membutuhkan beberapa bulan, dan saat ini, kenaikan lambat lebih mungkin terjadi dalam jangka menengah daripada lonjakan ke level tertinggi sepanjang masa.

Laporan tersebut mencatat bahwa sementara tingkat leverage telah membaik, kesenjangan likuiditas tetap ada. Modal sedang berotasi, dengan investor cerdas berkumpul di sekitar rantai EVM, RWA, dan protokol yield—menunjukkan reinvestasi risiko selektif daripada penarikan. Risiko makroekonomi tetap ada, tetapi permintaan struktural semakin menguat. Coinbase akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah fase dasar sebelum gerakan naik berikutnya, bukan puncak siklikal.

