Data Bitcoin Tahun Ini untuk November Tidak Biasa – Berikut Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 16:33
Bitcoin
Pengembalian Bitcoin pada bulan November saat ini berada di -6,55%, menurut data Coinglass. Kinerja ini jauh di bawah rata-rata pengembalian November BTC sebesar +42,49% sejak 2013.

Data menunjukkan bahwa November secara historis merupakan bulan yang kuat untuk Bitcoin. Dalam delapan dari dua belas tahun terakhir, Bitcoin telah mengalami reli November, sementara hanya dalam empat tahun mengalami penurunan. Pengembalian median November selama periode ini dihitung sebesar +8,81%.

Sebaliknya, kinerja November 2025 tetap berada di wilayah negatif, menyimpang dari tren historis. Analis pasar percaya bahwa kinerja lemah ini disebabkan oleh ketidakpastian seputar kebijakan suku bunga Fed, penutupan pemerintah AS, dan penjualan tahap awal oleh beberapa pemilik Bitcoin besar.

November 2024 juga cukup kuat, dengan Bitcoin memberikan pengembalian +37,29%. Tahun sebelumnya, pada November 2023, penutupan yang lebih moderat namun tetap positif terlihat pada +8,81%. Sementara itu, November 2022 ditutup dengan penurunan -16,23%, November 2021 dengan penurunan -7,11%, dan November 2019 dengan penurunan -17,27%. Penurunan November paling tajam tercatat pada 2018 dengan penurunan -36,57%.

Ada juga tahun-tahun yang lebih tenang dalam periode ini. November 2016, November 2015, dan November 2014, yang berakhir dengan kenaikan +5,42%, +19,27%, dan +12,82%, adalah di antara contoh-contoh di mana kinerja November lebih mendekati rata-rata historis.

*Ini bukan nasihat investasi.

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/this-years-bitcoin-data-for-november-is-unusual-heres-a-comparison-with-previous-years/

