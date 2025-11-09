Crash Crypto Memangkas Valuasi Treasury BTC ETH XRP Akankah Wall Street Menjual?

TLDR

Perbendaharaan Bitcoin, Ethereum, dan XRP menghadapi kerugian miliaran setelah kejatuhan pasar Oktober.

Perusahaan yang memegang BTC, ETH, dan XRP melaporkan kerugian besar yang belum terealisasi dan kesulitan pasar.

Para ahli memperingatkan bahwa perbendaharaan kripto yang terlalu banyak menggunakan leverage dapat berdampak pada stabilitas pasar jangka panjang.

Langkah selanjutnya Wall Street bisa menentukan apakah BTC, ETH, dan XRP akan pulih atau terus menurun.

Penurunan pasar kripto baru-baru ini telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan yang memegang Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan XRP dalam perbendaharaan mereka. Saat harga anjlok sepanjang Oktober, banyak perusahaan melihat valuasi mereka turun secara signifikan. Dengan kekhawatiran tentang keberlanjutan strategi mereka, muncul pertanyaan: akankah Wall Street memilih untuk menahan atau menjual aset digital yang sedang kesulitan ini?

Kerugian di Seluruh Perbendaharaan Aset Digital Utama

Pada Oktober, nilai kepemilikan kripto turun tajam, mempengaruhi perusahaan yang telah berinvestasi besar di Bitcoin, Ethereum, dan XRP. Perusahaan yang mengandalkan aset-aset ini sebagai bagian dari strategi perbendaharaan mereka kini menghadapi kerugian yang belum terealisasi yang dalam. Misalnya, perusahaan investasi Evernorth, yang menginvestasikan hampir $947 juta di XRP, telah melaporkan kerugian sekitar $78 juta, menurunkan nilai kepemilikan XRP-nya menjadi $868 juta.

Strategi perbendaharaan Bitcoin dan Ethereum tidak lebih baik. Satu perusahaan, Strategy, telah melihat harga sahamnya turun lebih dari 50%, membawanya ke ujung bawah rentang valuasinya relatif terhadap Bitcoin. Perusahaan lain, Metaplanet dari Jepang, telah kehilangan sekitar $120 juta pada investasi kriptonya. Selain itu, harga sahamnya telah turun hampir 80% dari puncaknya, menyoroti skala penurunan pasar.

Perusahaan Perbendaharaan Kripto dan Kekhawatiran Penggunaan Leverage Berlebihan

Banyak ahli mengangkat kekhawatiran bahwa beberapa perusahaan perbendaharaan kripto (DAT) mungkin telah menggunakan leverage secara berlebihan. Omid Malekan, seorang ahli blockchain, menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan ini mendirikan perbendaharaan aset digital dengan ekspektasi yang tidak realistis. Dia menyarankan bahwa fokus utama beberapa perusahaan adalah untuk "cepat kaya" daripada stabilitas keuangan jangka panjang.

Malekan juga mencatat bahwa beberapa pendiri dan pemodal ventura menempatkan diri mereka di dewan perusahaan-perusahaan ini, menciptakan konflik kepentingan. Situasi ini, katanya, mendorong penjualan aset yang cepat, yang pada gilirannya memberikan tekanan penjualan tambahan pada pasar. "Dengan melepaskan token yang tidak terkunci mereka ke pasar, mereka mempercepat penurunan harga dan menghancurkan kepercayaan investor," kata Malekan. Perilaku ini berkontribusi pada ketidakstabilan pasar secara keseluruhan selama penurunan baru-baru ini.

Akankah Wall Street Menahan atau Menjual Aset Digital Ini?

Saat pasar kripto pulih dari kerugian Oktober, pertanyaan besar yang dihadapi investor institusional adalah apakah akan menahan atau menjual aset-aset ini. Beberapa analis memperingatkan bahwa aset-aset tersebut mungkin telah kehilangan banyak nilainya untuk saat ini, sementara yang lain menyarankan bahwa Wall Street mungkin memilih untuk bertahan dengan antisipasi potensi pemulihan.

BitMine, perusahaan lain dengan eksposur substansial ke Ethereum, menambahkan 442.000 ETH ke cadangannya setelah kejatuhan pasar. Namun, meskipun investasi tambahan ini, perusahaan telah melaporkan perkiraan kerugian $2,1 miliar di atas kertas. Situasi ini membuat sulit bagi investor untuk memprediksi apakah aset akan pulih atau terus menurun nilainya. Keputusan apakah akan menahan atau menjual sekarang menjadi kritis bagi banyak perusahaan yang terpapar aset digital ini.

Standar ETF Kripto dan Prospek Masa Depan

Potensi pengenalan dana yang diperdagangkan di bursa kripto (ETF) telah memicu perdebatan lebih lanjut tentang bagaimana hal itu dapat mempengaruhi masa depan perbendaharaan aset digital. Ahli seperti Nate Geraci, seorang analis ETF, telah menyarankan bahwa standar ETF baru dapat memainkan peran dalam valuasi perusahaan yang memegang cadangan kripto besar. Saat perusahaan-perusahaan ini menghadapi tekanan berkelanjutan dari fluktuasi pasar, keberhasilan atau kegagalan ETF bisa menjadi faktor penting dalam menentukan strategi masa depan mereka.

Saat pasar terus menyesuaikan, perusahaan-perusahaan ini kemungkinan harus memutuskan apakah akan mempertahankan aset kripto mereka atau melepaskannya untuk meminimalkan kerugian. Dengan ruang kripto yang berkembang pesat, respons Wall Street dapat membentuk trajektori perusahaan-perusahaan ini dalam beberapa bulan mendatang.

