Prediksi Harga Shiba Inu – Penjualan Besar-besaran oleh Whale Membuat SHIB Berisiko

Shiba Inu sering bergerak seperti percikan gelisah yang melayang di lanskap kripto yang berangin. Bahkan ketika pasar yang lebih luas terasa berat dan tidak pasti, ia cenderung melepaskan ledakan energi tiba-tiba yang mengejutkan para trader.

Belakangan ini, token tersebut telah bergerak naik turun antara penurunan tajam dan hari-hari hijau yang cepat, menciptakan campuran kegembiraan dan kekhawatiran.

Sesi perdagangan terbaru menunjukkan $SHIB naik lebih dari 12% dalam satu hari dan bahkan merebut kembali zona $0,000010 dengan lilin hijau yang kuat. Gerakan itu telah mendorong komunitas untuk memperhatikan level support dan resistance kunci dengan minat baru.

Pada saat yang sama, cadangan bursa telah mulai meningkat karena pemegang besar telah mengurangi posisi mereka. Pasokan yang meningkat di bursa biasanya berarti suasana hati yang berhati-hati di antara para whale dan sinyal bahwa aksi harga $SHIB bisa bergerak ke arah mana pun.

Dengan permintaan yang menipis dan volume yang jauh di bawah kekuatan sebelumnya, jalur jangka pendek $SHIB telah menjadi tarik-menarik antara pembeli yang berharap ada dasar dan penjual yang mengharapkan penurunan lebih dalam.

Tekanan ini telah menjadikan Shiba Inu sebagai salah satu meme coin yang tertinggal tahun ini, namun masih memiliki penggemar setia yang menunggu kebangkitan. Di bawah ini adalah prediksi harga Shiba Inu dari analis dan trader kripto Claybro, bersama dengan pandangannya tentang Pepenode sebagai kripto presale terbaik untuk dibeli saat ini.

Prediksi Harga Shiba Inu

Prediksi harga Shiba Inu saat ini berkisar pada sentimen dan reaksi teknis di dekat zona support. Token tersebut baru-baru ini tergelincir ke arah $0,0000092, mendarat tepat di atas level rendah $0,0000083, yang menandai salah satu level terlemahnya tahun ini.

Jika $SHIB mempertahankan cengkeramannya di atas area $0,000010 dan menembus resistance dengan percaya diri, gelombang pemulihan jangka pendek mungkin muncul. Para trader mengawasi pergeseran dari ketakutan ke keserakahan awal, karena siklus masa lalu menunjukkan bahwa pasar yang ketakutan sering menyeret harga lebih rendah sebelum berbalik.

Sebaliknya, kondisi pasar yang sangat serakah secara historis telah mendorong $SHIB dan meme coin lainnya ke dalam reli yang kuat. Jika Bitcoin dan Ethereum kembali ke tren naik yang solid, $SHIB bisa mengikuti, naik kembali ke kisaran harga awal 2025.

Bagi mereka yang ingin memposisikan diri lebih awal saat pasar $SHIB pulih, berikut adalah panduan tentang bagaimana dan di mana membeli Shiba Inu.

Lucie Mengatakan Ketakutan Hari Ini Bisa Mengarah ke Ledakan Masa Depan

Lucie, suara yang terkenal dalam ekosistem Shiba Inu, menawarkan pandangan tajam tentang suasana pasar saat ini, menyoroti baik kekacauan maupun peluang yang tersembunyi di dalam volatilitas baru-baru ini.

Saat cryptocurrency utama merosot, dia menunjukkan bagaimana beberapa altcoin yang terlupakan tiba-tiba mencatat keuntungan dua digit yang mengejutkan, mengingatkan para pemegang bahwa beberapa pengembalian terbesar dalam bull run masa lalu berasal dari token yang dianggap "mati."

Pandangannya tentang Shiba Inu mengikuti benang yang sama. $SHIB telah mengalami masa-masa panjang diabaikan sebelum memberikan pergerakan besar, dan meskipun pasar saat ini dipenuhi ketakutan, dia percaya bahwa ketakutan sering kali menjadi panggung untuk pemulihan yang eksplosif.

Perspektif Lucie berpusat pada siklus. Koin yang terlupakan akhirnya bangun, keserakahan selalu kembali, dan pasar mengulangi ritme yang sama yaitu naik, mengambil keuntungan, dan jatuh lagi. Dalam pandangannya, akumulasi yang sabar selama fase ketakutan tetap menjadi salah satu dari sedikit strategi yang secara konsisten bertahan dalam setiap siklus.

Alternatif Meme Coin Shiba Inu Terbaik

Kelemahan terbesar Shiba Inu saat ini adalah permintaan yang memudar dan penjualan whale yang berat yang membuat momentumnya macet. Perlambatan itu telah mendorong banyak investor ke arah token presale yang lebih baru seperti Pepenode (PEPENODE), yang menawarkan harga masuk yang lebih rendah dan narasi kenaikan yang lebih jelas.

Pepenode diperkenalkan sebagai proyek yang menciptakan game mind-to-earn pertama di dunia di mana pemain dapat mengumpulkan campuran meme coin seperti Pepe, Fartcoin, dan lainnya yang masih akan diungkapkan. Ide ini mengatasi biaya tinggi penambangan tradisional dengan memberikan pengguna ruang server virtual yang memungkinkan mereka mendapatkan kripto melalui gameplay alih-alih perangkat keras.

Proyek ini memadukan budaya meme dengan desain play-to-earn yang memberi penghargaan atas waktu yang dihabiskan untuk membangun rig penambangan, membeli node, dan memperluas ruang server digital. Sebagian besar dari semua pembelian dalam game dibakar, mengurangi pasokan seiring waktu.

Token aslinya sedang dalam presale dan telah mengumpulkan lebih dari $2 juta, dengan perdagangan dan game lengkap yang akan diluncurkan segera setelah acara pembuatan token. Investor potensial dapat membeli token $PEPENODE seharga $0,0011408 menggunakan kartu bank atau kripto melalui aplikasi Best Wallet.

Ekosistemnya mencakup staking, audit, white paper terperinci, dan alokasi token terstruktur. Dengan momentum awal yang kuat dan pendekatan unik, Pepenode diposisikan untuk menarik basis pemain yang cukup besar. Untuk berpartisipasi dalam presale token $PEPENODE, kunjungi pepenode.io.

