Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Penulis: CryptoSlateSumber: CryptoSlate
2025/11/09 20:00
Semua mata dalam keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang keuangan ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas mungkin menjadi yang berikutnya.​

Hitung mundur menuju QE: Fed NY menyiapkan panggung

Presiden Fed New York John Williams memberi sinyal pada hari Jumat bahwa era Pelonggaran Kuantitatif (QE) bisa kembali lebih cepat dari yang dipersiapkan pasar. Dengan tekanan likuiditas yang terus-menerus dan sinyal pasar uang yang menyala kuning, Williams mengkonfirmasi bank sentral siap mengakhiri Pengetatan Kuantitatif (QT) dan mungkin perlu memperluas neraca keuangannya lagi.

Setelah neraca mencapai cadangan yang cukup, dia memberi tahu peserta di Konferensi Bank Eropa, "saatnya akan tiba untuk memulai proses pembelian aset secara bertahap," mengisyaratkan bahwa pembelian obligasi dapat dilanjutkan untuk mendukung stabilitas pasar.

Banyak analis sekarang memperkirakan Fed dapat memulai kembali akuisisi aset secepat Q1 2026, yang akan menjadi peristiwa penting bagi likuiditas global.​ Seperti yang didesak investor makro Raoul Pal kepada pengikutnya:

Pasokan uang yang besar: Ke mana uang itu pergi?

Riak dari mesin cetak uang bersifat global. The Kobeissi Letter menguraikan angka-angkanya: sejak 2000, pasokan uang global yang luas telah tumbuh sebesar 446%, naik $116 triliun dari pergantian milenium.

Global broad money supply: The Kobeissi Letter on XGlobal broad money supply: The Kobeissi Letter on X

China sekarang memimpin dengan $47 triliun, diikuti oleh UE dan AS masing-masing dengan $22,3 triliun dan $22,2 triliun. Dengan kata lain?

Itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7,0%, dan banjir modal potensial yang mencari hasil dan perlindungan dari devaluasi mata uang.​

Ketika likuiditas melonjak seperti ini, tidak tersebar merata; aset berisiko, aset keras, dan narasi uang baru menjadi magnet untuk arus global. Bitcoin, yang terkenal fluktuatif tetapi semakin terlembagakan, tampak lebih baik dari sebelumnya untuk menyerap gelombang realokasi berikutnya, terutama ketika imbal hasil obligasi tertekan dan aset tradisional stagnan.

Aksi harga buruk... Atau asumsi buruk?

Crypto Twitter, dengan segala kebisingannya, telah menghabiskan minggu ini untuk saling menghancurkan diri karena angka merah dan trauma portofolio. Dan Tapiero, pendiri 10T Holdings dan pedagang makro berpengalaman, mengingatkan kita bahwa pasar bull jarang berakhir ketika kepanikan ada di mana-mana.

Dia tidak sendirian dalam perspektif ini. Bahkan dengan rekaman yang membuat frustrasi dan keluar yang dipenuhi sentimen, cerita struktural tentang pasokan uang yang menembus atap, dan bank sentral yang menunjukkan pivot, tampak seperti pengaturan sempurna untuk lonjakan spekulatif lainnya.

Faktanya, waktu paling berbahaya bagi modal baru yang mengejar hasil adalah sering ketika kerumunan yakin bahwa pergerakan sudah berakhir.

Dengan Fed NY siap untuk meluncurkan QE sekali lagi dan likuiditas global tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, kondisi semakin matang untuk reli lain di Bitcoin dan kripto.

Tangan lemah mungkin goyah, tetapi seperti yang dicatat oleh suara-suara makro berpengalaman, fase bull yang sebenarnya berakhir dalam euforia, bukan keputusasaan. Uang yang mengalir ke dalam sistem harus menemukan rumah, dan urutan arus pasokan uang global mungkin segera menyalakan kenaikan besar berikutnya dalam aset digital.

The post Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September appeared first on CryptoSlate.

