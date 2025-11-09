BursaDEX+
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Penulis: CoindooSumber: Coindoo
2025/11/09 20:35
Ethereum
ETH$3,112.78+0.04%
Threshold
T$0.009373-2.68%

Para trader memantau grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum tidak berubah secara drastis. Dorongan menuju $3.500 masih mungkin terjadi. Tetapi pasar terasa berhati-hati.

Yang menarik, bagaimanapun, adalah kemana uang mengalir sementara ETH stagnan. Gelombang modal yang cukup besar mengalir ke Remittix (RTX). Ini adalah proyek yang dibangun di atas Ethereum tetapi dengan cerita pertumbuhan yang sangat berbeda. Para whale telah masuk lebih awal dalam proyek ini.

Prediksi Harga Ethereum: Konsolidasi dan Pasar yang Menunggu dan Melihat

Sumber: TradingView

ETH saat ini terkurung antara support $3.300 dan resistensi $3.558. Jika pembeli berhasil merebut kembali level tersebut, pintu terbuka menuju $3.500 dan, dari sana, mungkin $4.000+ nanti tahun ini. Tetapi volume telah menipis. Aktivitas ritel, khususnya, telah melambat; sentimen berhati-hati, bukan takut, hanya berhati-hati.

Data Coinglass yang menunjukkan arus keluar bursa lebih dari $70 juta menunjukkan akumulasi sedang terjadi secara diam-diam di latar belakang. Ini adalah tanda yang baik secara struktural, tetapi karena volume belum mengkonfirmasi, kenaikan tidak langsung terjadi. Jika momentum memudar, ETH bisa dengan mudah turun kembali ke arah $3.000 terlebih dahulu sebelum tren naik baru.

Saat ini, prediksi harga Ethereum berada di antara kenaikan lambat dan penurunan lain sebelum kelanjutan. Pasar sedang menunggu katalis.

Remittix Mendapatkan Momentum Sementara ETH Stagnan

Remittix (RTX) bukanlah meme, tidak didorong hype, dan tidak mengandalkan "janji masa depan." Proyek ini berfokus pada efisiensi: mengirim crypto dan menerimanya sebagai mata uang lokal di rekening bank di lebih dari 30 negara, tanpa perantara, tanpa menunggu berhari-hari, tanpa biaya konversi aneh.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $28 juta, menjual lebih dari 684 juta token dengan harga $0,1166 per token. Investor (termasuk dompet yang lebih besar) jelas melihat kemana arah proyek ini.

Perkembangan utama yang menarik perhatian:

  • Aplikasi Web akan segera diluncurkan untuk pembayaran berbasis browser
  • Alat API sedang diluncurkan untuk bisnis
  • Peringkat #1 di CertiK di antara token pra-peluncuran
  • Model pembakaran deflasi terkait dengan penggunaan
  • Dukungan untuk lebih dari 40 aset

Ini adalah infrastruktur nyata, bukan hype.

Mengapa Beberapa Orang Percaya RTX Dapat Mengungguli ETH dalam Hal Persentase

ETH mungkin akan mendapatkan kembali kekuatannya dan bergerak menuju $5.000 pada 2025. Itu tetap menjadi jalur makro yang mungkin. Tetapi Ethereum sudah menjadi aset yang sangat besar. Potensi kenaikannya lebih lambat secara alami.

Remittix masih dalam tahap awal. Ukurannya cukup kecil untuk pertumbuhan yang cepat. Itulah mengapa para whale mengakumulasi sekarang, bukan nanti.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Sosial: https://linktr.ee/remittix

Hadiah $250K: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Whale ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,112.78
$3,112.78$3,112.78
-0.17%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

