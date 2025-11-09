BursaDEX+
Shiba Inu (SHIB) turun 17% selama sebulan terakhir, melayang di sekitar $0,0000099. Namun beberapa tanda teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan jika Bitcoin tetap di atas $100K.

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Penulis: Crypto TickerSumber: Crypto Ticker
2025/11/09 21:06
BitShiba
SHIBA$0.0000000004479+0.74%
SHIBAINU
SHIB$0.000008336-3.86%

Koin meme Shiba Inu ($SHIB) mengalami bulan yang sulit, turun sekitar 17% dan saat ini diperdagangkan mendekati $0.0000099. Saat $Bitcoin menguji level krusial $100K, koin meme seperti SHIB merasakan tekanan — namun pola grafik terbaru menunjukkan bahwa pemulihan jangka pendek mungkin akan segera terjadi.

Kapitalisasi pasar Shiba Inu mencapai $5,87 miliar, menempati peringkat #23 di CoinMarketCap, sementara volume perdagangan telah anjlok hampir 48% dalam 24 jam menjadi $148,5 juta. Perlambatan ini menunjukkan trader berhati-hati, tetapi komunitas SHIB yang terdiri dari 2,87 juta pemegang tetap kuat — faktor kunci dalam potensi pemulihan.

Analisis Harga Shiba Inu: Breakout Mungkin Segera Terjadi

Grafik 2 jam SHIB/USD menunjukkan formasi segitiga menurun, mengindikasikan konsolidasi sebelum potensi breakout.

  • Resistance: $0,00001022
  • Support langsung: $0,00000963
  • Support utama: $0,00000868

Grafik 2 jam SHIB/USD - TradingView

Saat ini, SHIB melayang tepat di bawah SMA 200 sekitar $0,00000986, bertindak sebagai resistance dinamis. Breakout bersih di atas garis ini bisa mendorong harga menuju $0,0000102–$0,0000104.

Sementara itu, Stochastic RSI berada di 41,16, menunjukkan momentum naik yang ringan setelah keluar dari kondisi oversold. Jika volume pembelian kembali, SHIB bisa menguji kembali zona resistance atas — tetapi kegagalan untuk menembus di atas $0,0000102 bisa menyebabkan penarikan kembali menuju $0,0000086.

Pengaruh Bitcoin pada Koin Meme

Dengan $BTC konsolidasi mendekati $100K, sebagian besar trader mengalokasikan ulang dana mereka ke Bitcoin dan large cap lainnya. Koin meme seperti SHIB dan PEPE telah mengalami arus keluar likuiditas, tetapi mereka sering pulih dengan cepat begitu Bitcoin stabil.

Rasio volume-to-market-cap sebesar 2,52% menunjukkan bahwa spekulasi telah mereda — namun fase ini sering mendahului pergerakan tajam ketika kepercayaan kembali.

Prediksi Harga Shiba Inu: Bisakah SHIB Mendapatkan Kembali Momentum?

Jika Bitcoin tetap stabil di atas $100K dan data inflasi A.S. yang akan datang membawa sentimen positif, SHIB bisa mengarah ke $0,0000104–$0,0000108 dalam jangka pendek.

Namun, jika Bitcoin turun di bawah $98K, para beruang mungkin mendorong SHIB kembali turun ke level support $0,0000086 — zona yang perlu diperhatikan untuk akumulasi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

