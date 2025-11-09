Trump mengumumkan rencana cek "dividen tarif" sebesar $2.000 untuk sebagian besar warga Amerika

Trump pada hari Minggu mengumumkan bahwa setiap warga Amerika, kecuali yang berpenghasilan tinggi, akan menerima cek "dividen tarif" sebesar $2.000, dengan klaim bahwa dana tersebut akan berasal langsung dari uang yang dikumpulkan administrasinya melalui tarif.

Pernyataan tersebut diposting di Truth Social, di mana presiden membela kebijakan perdagangannya, mengkritik lawan-lawannya, dan mengatakan bahwa A.S. kini menarik triliunan dari pajak impor.

Trump mengatakan, "Orang-orang yang menentang Tarif adalah BODOH!" dan mengklaim bahwa tarif telah menjadikan A.S. "negara terkaya, paling dihormati di dunia, dengan hampir tidak ada inflasi, dan harga pasar saham yang mencatat rekor."

Trump juga mengatakan bahwa rekening pensiun negara berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan menegaskan bahwa utang A.S. sebesar $37 triliun akan segera mulai menurun karena pendapatan dari tarif.

Dia tidak memberikan tanggal kapan pembayaran dividen ini akan dimulai atau bagaimana pembagiannya, tetapi dia mengklaim bahwa pabrik-pabrik sedang dibangun "di mana-mana" sebagai hasil dari peningkatan investasi asing.

Trump kemudian memposting bahwa:-

Tarif menekan usaha kecil di seluruh A.S.

Sementara Trump menganggap tarif meningkatkan pendapatan pemerintah, pemilik usaha kecil di seluruh A.S. mengatakan kebijakan yang sama membuat mereka tertekan. Tidak seperti perusahaan besar yang dapat menyerap kenaikan biaya, banyak usaha kecil terdorong ke ambang batas.

Eunice Byun, CEO Material Kitchen, mengatakan kompleksitas operasinya telah meningkat secara dramatis.

"Kami benar-benar terkena dampaknya dari tahun ke tahun dalam hal pendapatan lini atas kami," kata Eunice kepada CNBC, menjelaskan bagaimana perusahaannya, yang menjual peralatan dapur, kesulitan mengelola rantai pasokan dan penetapan harga.

Anjali Bhargava, pemilik Anjali's Cup, sebuah perusahaan yang menjual campuran kunyit dan chai, juga mengatakan dia tidak mampu menimbun produk karena biaya yang meningkat. "Ini sangat membuat frustrasi karena saya tidak memiliki sumber daya untuk menimbun," kata Anjali, menambahkan bahwa tarif kini menjadi ancaman bagi seluruh mata pencahariannya.

Small Business Administration memperkirakan bahwa 36 juta usaha kecil beroperasi di A.S., menyumbang sekitar 43% dari PDB nasional, dan banyak dari mereka menghadapi dampak langsung dari kebijakan perdagangan ini tanpa perlindungan seperti yang dinikmati perusahaan besar.

Mahkamah Agung menantang kekuatan tarif saat Trump menargetkan lebih banyak negara

Mahkamah Agung kini sedang menyelidiki apakah penggunaan kekuasaan darurat Trump yang berat berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977 untuk membenarkan tarif bahkan legal.

Pengadilan belum memutuskan, tetapi jika memutuskan menentang Trump, tingkat tarif rata-rata A.S. bisa turun menjadi 6,5%, angka yang tidak terlihat sejak sebelum pengumuman "Hari Pembebasan" 2 April.

Langkah itu telah menambahkan tarif baru pada puluhan negara, dengan India, China, Brasil, dan bahkan Swiss di antara yang ditargetkan.

Dalam kesepakatan sementara yang dicapai minggu lalu antara Trump dan Presiden China Xi Jinping, A.S. setuju untuk mengurangi tarif pada impor China sebesar 10% dan menahan kenaikan lebih lanjut selama setahun.

Tetapi bahkan dengan jeda itu, ketegangan tetap ada, terutama mengenai cengkeraman ketat kedua negara pada ekspor kunci tertentu. Kebuntuan perdagangan tidak diharapkan akan hilang dalam waktu dekat.

Media negara China melaporkan bahwa beberapa peneliti percaya Mahkamah Agung tidak akan sepenuhnya memblokir tarif Trump, meskipun beberapa hakim mempertanyakan legitimasinya.

Laporan yang sama mengutip Menteri Keuangan Scott Bessent, yang mengatakan A.S. akan mempertahankan tingkat tarif saat ini, terlepas dari apa yang akhirnya diputuskan pengadilan.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah di depan. Tetaplah di sana dengan buletin kami.