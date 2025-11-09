Ketidakmungkinan keadilan sempurna dalam pengurutan transaksi

Jelajahi bagaimana paradoks Condorcet mengungkapkan batasan keadilan sempurna dalam konsensus blockchain. Selama beberapa dekade, penelitian dalam sistem terdistribusi, terutama dalam konsensus Bizantium dan replikasi mesin status (SMR), telah berfokus pada dua tujuan utama: konsistensi dan liveness. Konsistensi berarti semua node menyetujui urutan transaksi yang sama, sementara liveness memastikan sistem terus menambahkan yang baru. Namun, sifat-sifat ini tidak menghentikan aktor jahat dari mengubah urutan transaksi setelah diterima.Dalam blockchain publik, kesenjangan dalam jaminan konsensus tradisional telah menjadi masalah serius. Validator, pembangun blok atau sequencer dapat memanfaatkan peran istimewa mereka dalam pengurutan blok untuk keuntungan finansial, praktik yang dikenal sebagai maximal extractable value (MEV). Manipulasi ini termasuk frontrunning yang menguntungkan, backrunning dan sandwiching transaksi. Karena urutan eksekusi transaksi menentukan validitas atau profitabilitas dalam aplikasi DeFi, integritas pengurutan transaksi sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan.Untuk mengatasi kesenjangan keamanan kritis ini, keadilan urutan transaksi telah diusulkan sebagai properti konsensus esensial ketiga. Protokol pengurutan yang adil memastikan bahwa urutan akhir transaksi bergantung pada faktor eksternal, objektif, seperti waktu kedatangan (atau urutan penerimaan) dan tahan terhadap pengurutan ulang yang merugikan. Dengan membatasi seberapa besar kekuatan yang dimiliki pengusul blok untuk mengatur ulang transaksi, protokol ini membawa blockchain lebih dekat menjadi transparan, dapat diprediksi, dan tahan MEV.Baca selengkapnya Jelajahi bagaimana paradoks Condorcet mengungkapkan batasan keadilan sempurna dalam konsensus blockchain. Selama beberapa dekade, penelitian dalam sistem terdistribusi, terutama dalam konsensus Bizantium dan replikasi mesin status (SMR), telah berfokus pada dua tujuan utama: konsistensi dan liveness. Konsistensi berarti semua node menyetujui urutan transaksi yang sama, sementara liveness memastikan sistem terus menambahkan yang baru. Namun, sifat-sifat ini tidak menghentikan aktor jahat dari mengubah urutan transaksi setelah diterima.Dalam blockchain publik, kesenjangan dalam jaminan konsensus tradisional telah menjadi masalah serius. Validator, pembangun blok atau sequencer dapat memanfaatkan peran istimewa mereka dalam pengurutan blok untuk keuntungan finansial, praktik yang dikenal sebagai maximal extractable value (MEV). Manipulasi ini termasuk frontrunning yang menguntungkan, backrunning dan sandwiching transaksi. Karena urutan eksekusi transaksi menentukan validitas atau profitabilitas dalam aplikasi DeFi, integritas pengurutan transaksi sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan.Untuk mengatasi kesenjangan keamanan kritis ini, keadilan urutan transaksi telah diusulkan sebagai properti konsensus esensial ketiga. Protokol pengurutan yang adil memastikan bahwa urutan akhir transaksi bergantung pada faktor eksternal, objektif, seperti waktu kedatangan (atau urutan penerimaan) dan tahan terhadap pengurutan ulang yang merugikan. Dengan membatasi seberapa besar kekuatan yang dimiliki pengusul blok untuk mengatur ulang transaksi, protokol ini membawa blockchain lebih dekat menjadi transparan, dapat diprediksi, dan tahan MEV.Baca selengkapnya