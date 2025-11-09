BursaDEX+
Peringatan merah: Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/11/09 23:12
Harga Ethereum tetap berada di ujung tanduk dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari level tertinggi sepanjang tahun $4.945 pada Agustus hingga saat ini $3.412. 

Ringkasan
  • Harga Ethereum perlahan membentuk pola death cross pada grafik harian. 
  • Ethereum juga membentuk pola bearish pennant seiring dengan berlanjutnya kelemahan.
  • Arus keluar ETF Ethereum terus berlanjut dalam beberapa minggu terakhir

Token Ethereum (ETH) telah mengalami penurunan seiring dengan melemahnya sentimen di industri, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto bergerak ke zona ketakutan di level 25. 

Harga telah turun karena investor terus mengurangi posisi mereka dalam beberapa bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa arus masuk ETF Ethereum telah melambat, tanda bahwa permintaan menurun setelah likuidasi besar pada Oktober. 

ETF Ethereum Spot kehilangan lebih dari $507 juta minggu lalu setelah menambahkan $15,7 juta seminggu sebelumnya. Sebelum itu, mereka mengalami arus keluar bersih dalam dua minggu berturut-turut. Akibatnya, arus keluar bersih kumulatif telah bergerak dari hampir $15 miliar pada awal tahun ini menjadi $13,86 miliar. 

Harga Ethereum juga anjlok karena investor mengurangi penggunaan leverage. Open interest futures telah mengalami tren penurunan yang kuat, bergerak dari puncak $70 miliar pada Agustus ke level rendah $39 miliar saat ini. 

Kelemahan di pasar futures sangat mencolok karena ini adalah salah satu pasar paling aktif di industri kripto. Yang paling menonjol, volume di pasar spot juga terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Ethereum juga mengalami kesulitan karena mulai muncul keretakan di antara perusahaan treasury. Saham treasury Ethereum teratas seperti BitMine, SharpLink, dan ETHZilla semuanya anjlok baru-baru ini. 

ETHZilla bahkan menjual sebagian kepemilikan Ethereum-nya dalam upaya untuk mendorong sahamnya melalui pembelian kembali. Dengan penurunan kelipatan NAV, ada risiko bahwa pembelian ETH akan melambat atau beberapa perusahaan akan mulai menjual token mereka.

Harga Ethereum akan segera membentuk death cross

Ethereum price

Kejatuhan harga ETH baru-baru ini mungkin akan semakin cepat dalam beberapa minggu mendatang. Ethereum akan segera membentuk pola death cross karena selisih antara Weighted Moving Average 50 hari dan 200 hari telah anjlok. 

Koin ini juga dalam proses membentuk pola bearish pennant, yang ditandai dengan garis vertikal dan segitiga simetris. Ethereum juga turun di bawah level Fibonacci Retracement 38,2%.

Oleh karena itu, koin ini kemungkinan akan mengalami breakout bearish yang kuat, berpotensi ke titik retracement 50% di $3.100 diikuti oleh titik psikologis di $3.000.

Pengungkapan: Artikel ini bukan merupakan saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

