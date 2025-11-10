Paus Cardano Membeli 70 Juta ADA, Momentum ETF Solana Melonjak, dan Presale BlockDAG Senilai $435 Juta+ Memicu Spekulasi $1

Seiring dengan pasar kripto yang semakin matang, tiga proyek Cardano, Solana, dan BlockDAG menarik perhatian pembeli karena alasan yang berbeda. Cardano menghadapi penurunan harga jangka pendek hingga sekitar $0,60, namun akumulasi whale lebih dari 70 juta ADA menunjukkan keyakinan mendalam terhadap fundamental jangka panjangnya. Sementara itu, momentum pertumbuhan Solana (SOL) memasuki fase baru, dengan dorongan ETF dari Grayscale dan Bitwise yang menarik modal institusional dan membentuk kembali aksesibilitas pasar.

Tetapi BlockDAG (BDAG) yang sedang menulis ulang narasi. Dengan lebih dari $435 juta yang terkumpul dalam presale, mendapatkan lebih dari 312.000 pemegang, dan harga presale-nya di $0,005 dalam Batch 32, ini muncul sebagai kripto jangka panjang terbaik untuk 2025. Seiring kelangkaan yang semakin ketat dan whale mulai masuk, pertumbuhan BlockDAG terasa kurang seperti spekulasi dan lebih seperti tahap awal dari pemimpin pasar yang transformatif.

Whale Cardano Mengakumulasi 70 Juta ADA Di Tengah Penurunan Harga: Bisakah $0,60 Bertahan?

Setelah penurunan harga Cardano (ADA) baru-baru ini, berjuang untuk mempertahankan dukungan di sekitar $0,60, tetapi sementara pedagang ritel tetap berhati-hati, pemegang besar diam-diam membuat gerakan mereka. Data on-chain mengungkapkan bahwa dompet yang menyimpan antara satu dan sepuluh juta ADA mengakumulasi sekitar 70 juta token senilai sekitar $42 juta selama dua hari terakhir. Akumulasi ini telah mendorong kepemilikan whale ke level tertinggi dalam lima bulan, menunjukkan investor besar melihat harga saat ini sebagai titik masuk yang menarik.

Indikator teknis seperti MACD juga menunjukkan tekanan bearish yang memudar, mengisyaratkan potensi stabilisasi. Jika ADA dapat bertahan di atas level kunci $0,60, analis melihat ruang untuk rebound jangka pendek menuju $0,62 atau $0,66. Namun, jika dukungan rusak, penurunan menuju $0,54 tetap mungkin. Bagi investor yang memperhatikan sentimen pasar dan aktivitas on-chain, konsolidasi Cardano saat ini bisa menjadi sinyal awal sebelum pergeseran pasar yang signifikan berikutnya.

Grayscale dan Bitwise Memicu Boom ETF Solana Minat Institusional Melonjak

Pasar ETF Solana (SOL) sedang memanas saat Grayscale dan Bitwise secara resmi meluncurkan ETF spot untuk jaringan tersebut, menandai langkah besar menuju adopsi institusional. Dana BSOL Bitwise menarik lebih dari $129 juta dalam dua hari, sementara GSOL Grayscale mencatat $4 juta pada hari pertama perdagangan. Analis memperkirakan bahwa ETF Solana pada akhirnya dapat memegang sekitar 5% dari pasokan SOL yang beredar, sekitar $5 miliar dalam aset. Langkah ini menunjukkan minat investor yang berkembang untuk terpapar pada blockchain berkinerja tinggi melalui saluran yang diregulasi.

Yang membuat perkembangan ini patut diperhatikan adalah dimasukkannya imbalan staking, menawarkan investor sekitar 5,7% hasil tahunan, memadukan keuangan tradisional dengan insentif gaya DeFi. Bagi investor yang mencari eksposur terdiversifikasi ke infrastruktur kripto, ekspansi ETF Solana menandakan pergeseran dari spekulasi ke akses mainstream. Seiring modal institusional yang masuk, momentum ETF Solana dapat mendefinisikan ulang bagaimana investor tradisional memandang aset yang didukung blockchain.

Tahap Akhir Presale BlockDAG Memicu Aktivitas Whale

BlockDAG (BDAG) memasuki momen paling kritis dan menarik - fase yang banyak disebut sebagai hitungan mundur terakhir sebelum sejarah. Dengan whale yang aktif membeli dan harga presale terkunci di $0,005 dalam Batch 32, perlombaan untuk mengamankan posisi semakin intensif.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $435 juta, dengan 312.000 pemegang, 20.000 penambang terjual, dan 3,5 juta pengguna aplikasi X1, menandai salah satu lonjakan yang didorong komunitas paling kuat dalam kripto tahun ini. Ini bukan angka spekulatif; mereka mencerminkan adopsi nyata dan kepercayaan yang meningkat dari pengguna ritel dan pembeli bernilai tinggi.

Analis menyarankan kelangkaan BlockDAG yang berkembang dapat memperkuat statusnya sebagai investasi kripto teratas tahun 2025. Dengan hanya 4,3 miliar koin tersisa sebelum presale ditutup, rasa urgensi sangat terasa. Setelah presale berakhir, harga masuk bisa berlipat ganda saat koin bertransisi ke pasar publik. Whale jarang datang lebih awal, dan gerakan mereka saat ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi.

Bagi pembeli yang mengamati dari pinggir lapangan, ini mungkin salah satu momen kripto yang menentukan di mana peluang bertemu dengan waktu. BlockDAG bukan sekadar presale lain; ini adalah gerakan, pergeseran, dan mungkin jendela terakhir sebelum terobosan harga besar membentuk kembali narasi untuk 2025.

Kesimpulan

Sementara Cardano terus membangun ekosistemnya dengan keyakinan whale yang tenang dan Solana memanfaatkan likuiditas institusional melalui ekspansi ETF, BlockDAG merebut perhatian psikologis dan finansial dari pembeli 2025. Presale $435 juta, lebih dari 312 ribu pemegang, dan komunitas penambang X1 yang berkembang menunjukkan bahwa kelangkaan dan skalabilitas dapat hidup berdampingan - kualitas yang sering menandai awal dari pergerakan kripto transformatif.

Dalam lanskap saat ini, di mana kepercayaan ritel bertemu dengan minat institusional, kombinasi pertumbuhan terverifikasi dan pasokan terbatas BlockDAG memperkuatnya sebagai kripto jangka panjang terbaik untuk diperhatikan. Analisis penurunan harga Cardano (ADA) dan momentum pertumbuhan Solana (SOL) menunjukkan pemulihan dan ketahanan, tetapi jalur pertumbuhan BlockDAG menunjukkan lompatan generasional. Seiring pasar bergeser dari eksperimen ke penciptaan nilai, pertanyaan sebenarnya bukan lagi kripto mana yang akan bertahan, tetapi siapa yang akan memimpin. Dan BlockDAG tampak siap mengambil peran itu.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu