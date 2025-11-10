Gavin Wood, Co-Founder Ethereum dan Pencipta Polkadot, Akan Meresmikan Polkadot Sub0 Symbiosis di Buenos Aires

Acara unggulan Polkadot mengumpulkan tokoh-tokoh terkemuka dari ekosistem Web3.

Buenos Aires, November 2025 – WebZero dan Polkadot mengumumkan bahwa Dr. Gavin Wood, pendiri Polkadot dan co-founder Ethereum, akan menjadi pembicara utama di sub0 Symbiosis dan akan memulai acara dengan pidato pembukaan pada 14 November pukul 11:00 (waktu setempat). Dalam penampilan publik utama pertamanya sejak kembali sebagai CEO Parity, Dr. Wood akan memimpin daftar pakar Web3 terkemuka yang dikonfirmasi untuk konferensi unggulan ini, yang akan berlangsung dari 14-16 November di Bubble Studios, Buenos Aires.

Sebelum presentasinya, Dr. Wood merefleksikan evolusi Polkadot dan masa depan jaringan: "Keunggulan teknis tetap menjadi fondasi Polkadot, tetapi sekarang prioritasnya adalah adopsi dan kegunaan. Saat kita memasuki era baru ini, Polkadot akan menjadi 'superkomputer dunia' untuk generasi Web3 berikutnya."

Dengan fokus pada pengembangan, acara ini akan mengumpulkan pengembang, inovator, dan pemimpin pemikiran selama tiga hari pidato utama, panel, wawancara, lokakarya, hackathon, dan energi terbaik dari ekosistem Web3.

Pembicara yang dikonfirmasi termasuk: Jakub Panik (Co-Founder & CTO, Hydration), Ed Hesse (Co-Founder & CEO, EnergyWeb), Seun Lanlege (Co-Founder & CEO, Hyperbridge), Amar Singh (Senior Rust Engineer, OpenZeppelin), Paul Sparta (CEO, Vbrick), Francesco Andreoli (DevRel, MetaMask), Alberto Viera (DevRel Lead, Moonbeam), Nader Dabit (Director of Developer Relations, Eigen Labs), Branimir Rakic ​​(Founder & CTO, OriginTrail), Gustavo Massena (Co-Founder, Sunset Labs), Erin Grasmick (Engineer, Parity), Michael Bennallack (Founder, Mandala Chain), Alex Mubert (Founder & CSO, Mubert), Leemo (Chief Nice Officer, Nova Wallet) dan Simón Puebla (Head of BD, Crecimiento).

Puluhan pakar lainnya akan berpartisipasi dalam panel, pembicaraan, dan peluncuran produk, membahas berbagai topik seperti DevRel, interoperabilitas, pasar modal, privasi, stablecoin, tata kelola, gaming, musik, dan kecerdasan buatan, sambil merayakan teknologi, budaya, dan semangat kolaboratif yang mendorong era baru sistem terdesentralisasi.

Dengan tujuan untuk juga menarik audiens baru di luar ekosistem, acara ini akan menampilkan partisipasi tokoh-tokoh kunci dari Uniswap, Dune, Arbitrum, dan EigenLabs.

"sub0 bukanlah konferensi pasif; ini tentang menyatukan komunitas dari seluruh Web3 untuk belajar, terhubung, dan membangun," kata Roman Kemper, pendiri WebZero. "Jajaran yang dikonfirmasi sejauh ini sudah mengesankan, dan kami akan segera membagikan lebih banyak nama."

Dalam beberapa minggu ke depan, pembicara baru akan diumumkan, bersama dengan agenda acara lengkap, yang akan menawarkan pandangan detail tentang semua yang dapat ditemukan dan dialami peserta di sub0 Symbiosis.

Informasi lebih lanjut dan daftar pembicara terbaru atau untuk mendaftar sebagai pembicara: sub0.gg

Fakta-fakta penting acara

Tentang WebZero

WebZero adalah organisasi global yang didedikasikan untuk acara dan pengembangan komunitas DevRel. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mempresentasikan sub0 Symbiosis, konferensi unggulan ekosistem Polkadot, yang akan berlangsung dari 14-16 November 2025, di Buenos Aires, Argentina.

Tentang Polkadot

Polkadot adalah inti yang kuat dan aman dari Web3, menyediakan fondasi bersama untuk menyatukan beberapa aplikasi dan blockchain paling transformatif di dunia.

Polkadot menawarkan arsitektur modular canggih yang memungkinkan pengembang dengan mudah merancang dan membangun proyek blockchain khusus mereka sendiri, keamanan bersama yang memastikan standar tinggi dalam produksi blok di semua rantai yang terhubung, dan sistem tata kelola yang kuat dan transparan di mana semua peserta memiliki suara dalam evolusi dan keberlanjutan ekosistem.