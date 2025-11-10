BursaDEX+
Pita Usia UTXO Bitcoin Menempatkan Bottom Lokal Di $95K — Inilah Alasannya

Penulis: NewsBTC
2025/11/10 02:00
Setelah kinerja yang mengecewakan selama seminggu, harga Bitcoin terus menunjukkan pergerakan lambat selama akhir pekan. Menurut data dari CoinGecko, cryptocurrency utama ini telah bergerak di sekitar level $102.000 selama 24 jam terakhir.

Meskipun pergerakan harga yang tidak stabil saat ini tampak seperti perbaikan dari penurunan tajam yang terlihat dalam beberapa hari terakhir, hal ini tidak secara khusus membawa ketenangan bagi cryptocurrency terbesar di dunia. Menariknya, data on-chain terbaru menunjukkan bahwa harga Bitcoin mungkin masih berisiko mengalami koreksi lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.

Mengapa Harga BTC Mungkin Menemukan Titik Terendah Sekitar $95.000

Dalam postingan 8 November di platform media sosial X, analis on-chain Burak Kesmeci memprediksi titik terendah lokal untuk harga Bitcoin. Menurut pakar kripto tersebut, cryptocurrency unggulan ini bisa turun hingga serendah $95.000 sebelum melihat pemulihan dan mungkin kembali ke harga tertinggi baru.

Metrik yang relevan di sini adalah Realized Price of Unspent Transaction Output (UTXO) age bands, yang mengevaluasi pola kepemilikan dari berbagai kelas investor melalui realized price mereka yang berbeda. Metrik UTXO age bands melacak harga rata-rata di mana pemegang Bitcoin membeli koin mereka dibandingkan dengan berapa lama mereka telah memegang aset tersebut.

Age bands yang menjadi fokus dalam analisis Kesmeci adalah kelompok 1-minggu hingga 1-bulan (garis hijau) dan kelompok 1-bulan hingga 3-bulan (garis ungu), yang memberikan wawasan tentang perilaku pemegang jangka pendek dan sentimen pasar secara keseluruhan. Menurut analis on-chain tersebut, garis hijau telah melintasi di bawah garis ungu tiga kali pada tahun 2025.

Kesmeci mencatat bahwa persilangan ini sering mendahului koreksi jangka pendek, termasuk yang terlihat pada 24 Februari ($99.000 ke $76.000) dan 8 September ($117.000 ke $109.000). Demikian pula, persilangan ini terjadi pada 1 November, dengan harga Bitcoin turun dari $110.000 ke $99.000.

Selain itu, penurunan rata-rata yang dialami harga Bitcoin pada ketiga kesempatan ini berada di sekitar 13,3%, dengan periode konsolidasi 45 hari. Berdasarkan pola historis ini, Kesmeci memperkirakan titik terendah harga Bitcoin akan terbentuk di sekitar wilayah $95.000 dan $96.000 setelah persilangan terbaru dari band 1-minggu hingga 1-bulan di bawah band 1-bulan hingga 3-bulan.

Kesmeci menyimpulkan:

Harga Bitcoin Sekilas

Saat tulisan ini dibuat, harga BTC berada di sekitar $102.440, mencerminkan penurunan hampir 1% dalam sehari terakhir.

