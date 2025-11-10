Berita pasar kripto minggu ini: Pendapatan Circle dan pembukaan token penting

Pasar kripto menunjukkan hasil campuran minggu lalu, dengan koin-koin utama seperti Bitcoin, XRP, dan Cardano mengalami penurunan, sementara token privasi seperti Monero, Zcash, dan Dash melonjak.

Ringkasan Circle Internet akan mempublikasikan hasil keuangannya minggu ini sementara kejatuhan sahamnya terus berlanjut.

Cryptocurrency teratas akan membuka kunci token senilai jutaan.

Beberapa yang paling menonjol adalah Aster, Sei, dan Zebec Network.

Harga Bitcoin (BTC) tetap berada di bawah tekanan minggu ini, bergerak dari level tertinggi $111.000 pada November ke level terendah $98.860. Kapitalisasi pasar dari semua token turun menjadi $3,4 triliun.

Pendapatan Circle akan menjadi berita pasar kripto utama minggu ini

Beberapa perusahaan terkemuka di pasar kripto, seperti Coinbase dan Robinhood, telah mempublikasikan hasil yang kuat baru-baru ini.

Circle Internet, pencipta stablecoin USDC dan EURC, akan menjadi saham kripto teratas yang perlu diperhatikan minggu ini saat merilis hasilnya. Angka-angka ini muncul ketika saham telah anjlok lebih dari 65% dari level tertinggi sepanjang masa.

Saham tersebut telah anjlok karena antusiasme yang dialami beberapa bulan lalu memudar. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan USDC telah terhenti, dengan kapitalisasi pasarnya tetap di $75 miliar.

Data yang dikompilasi oleh Artemis menunjukkan bahwa volume transaksi turun 24% dalam 30 hari terakhir menjadi $2,4 triliun. Jumlah alamat telah turun 6% menjadi 13,2 juta, sementara transaksi turun 8%.

Saham perusahaan juga merosot karena suku bunga telah bergerak turun, yang akan berdampak pada pendapatannya. Yang terpenting, masa kunci saham perusahaan akan berakhir pada Desember. Analis memperkirakan bahwa hasil mendatang akan menunjukkan pendapatannya naik menjadi $700 juta pada kuartal terakhir.

Pembukaan kunci Aster, Linea, Starknet, Sei, dan Zebec Network

Berita pasar kripto teratas lainnya yang perlu diperhatikan minggu ini adalah pembukaan kunci token oleh beberapa koin teratas. Aster, pertukaran perpetual yang berkembang pesat dan didukung oleh Changpeng Zhao, akan membuka kunci 200 juta token senilai lebih dari $210 juta. Saat ini telah membuka kunci sekitar 25% token sejauh ini.

Linea, jaringan layer-2 yang akan datang, akan membuka kunci 2,88 miliar token senilai sekitar $35 juta pada hari Senin. Starknet, yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $628 juta, akan membuka kunci 163 juta koin, sementara Zebec Network akan merilis 1,04 miliar token.

Koin terbesar dengan pembukaan kunci akan menjadi Sei, yang akan merilis token senilai $21 juta. Koin-koin lebih kecil lainnya dengan pembukaan kunci minggu ini adalah Chainbase, Boba Network, dan Gods Unchained.