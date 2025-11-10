BursaDEX+
Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital Mengucurkan $42,7B ke Kripto pada 2025, $22,6B Dihabiskan Hanya di Q3

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/11/10 03:12
Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital (DATCos) telah mengeluarkan setidaknya $42,7 miliar untuk akuisisi kripto sejauh ini pada tahun 2025. Menariknya, lebih dari setengah jumlah tersebut dihabiskan hanya pada kuartal ketiga, ketika DATCos secara kolektif mengakuisisi aset digital senilai $22,6 miliar.

Q3 2025 karenanya menjadi kuartal terkuat dalam catatan untuk akumulasi DATCo.

Bitcoin DATCos Mendominasi

Dalam analisis terbarunya, CoinShares mengungkapkan bahwa DATCos yang berfokus pada altcoin mewakili $10,8 miliar dari pengeluaran Q3 ini, atau 47,8% dari total. Namun, meskipun ada peningkatan strategi perbendaharaan altcoin, DATCos yang berfokus pada Bitcoin masih memimpin pasar dengan margin yang lebar.

Bitcoin DATCos telah membeli BTC senilai setidaknya $30,0 miliar sejak awal 2025, dan menyumbang 70,3% dari semua pembelian kripto DATCo secara keseluruhan tahun ini. Ethereum DATCos adalah kelompok terbesar kedua berdasarkan nilai akuisisi. Faktanya, setidaknya $7,9 miliar dihabiskan untuk ETH pada 2025. Sebagian besar pengeluaran ETH tersebut, dengan setidaknya $7,1 miliar, terjadi pada Agustus.

Aset lainnya, termasuk SOL, BNB, WLFI, dan berbagai aset berkapitalisasi lebih kecil, menyumbang 11,2% pembelian pada 2025. CoinGecko memperkirakan pangsa ini akan meningkat seiring lebih banyak DATCos yang berpusat pada altcoin mulai mengerahkan modal.

Bahkan dengan ekspansi altcoin ini, Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset dominan yang dipegang oleh perbendaharaan aset digital perusahaan.

Strategy Memimpin DATCos

Strategy saat ini adalah DATCo terbesar berdasarkan kepemilikan kripto, melaporkan $70,7 miliar dalam BTC di pembukuannya, yang mewakili sekitar setengah dari semua aset digital yang dimiliki DATCo. Perusahaan ini sendiri memegang 3,05% dari total pasokan Bitcoin yang beredar.

Sementara itu, BitMine Immersion, Sharplink, dan Forward Industries adalah satu-satunya DATCos yang berfokus pada altcoin di 15 besar berdasarkan kepemilikan, dan ketiganya memasuki kategori ini hanya setelah Juni 2025. Secara total, tujuh DATCos murni berada di antara 15 besar, dan hanya tiga perusahaan penambangan kripto yang masuk 15 besar. Dari lima perusahaan dengan cadangan kripto korporat yang juga berada di 15 besar, empat di antaranya adalah bisnis terkait kripto, dengan Tesla sebagai satu-satunya pengecualian.

Jumlah total DATCos telah berkembang dari hanya empat pada Januari 2020 menjadi 142 pada Oktober 2025. 76 di antaranya dibentuk hanya tahun ini. Hut 8 Mining Corp adalah DATCo pertama, kembali pada November 2017. Strategy kemudian menjadi DATCo murni pertama pada Agustus 2020.

Total kepemilikan DATCo mencapai $137,3 miliar pada akhir Oktober 2025, naik 139,6% year-to-date. Dari 142 DATCos, 113 memegang BTC, sementara hanya 15 memegang ETH dan 10 memegang SOL.

Postingan Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital Mengucurkan $42,7 Miliar ke Kripto pada 2025, $22,6 Miliar Dihabiskan Hanya di Q3 pertama kali muncul di CryptoPotato.

