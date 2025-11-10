Bagaimana Perkembangan Terbaru Musim Altcoin? Bagaimana Dominasi Bitcoin Saat Ini? Inilah Perkembangan Terkini

Grafik kinerja 90 hari terakhir di pasar cryptocurrency disajikan kepada investor seperti peta panas yang berwarna-warni.

Prospek tiga bulan untuk 100 cryptocurrency teratas menunjukkan perbedaan tajam di front altcoin.

Menurut data terbaru, altcoin terus mengungguli Bitcoin selama 90 hari terakhir. Indeks saat ini berada di 32/100, menunjukkan pasar tetap dalam mode Musim Bitcoin. Hanya 32 dari 100 cryptocurrency teratas yang mengungguli BTC selama 90 hari terakhir.

Grafik tersebut mengungkapkan momentum yang lemah di seluruh spektrum altcoin yang lebih luas, dengan hanya sejumlah terbatas aset yang mengungguli Bitcoin.

Indeks berada di 30 kemarin, 29 minggu lalu, dan 51 bulan lalu. Pelemahan bertahap altcoin, terutama setelah kinerja bulan lalu yang hampir seimbang, patut dicatat. Puncak tahunan 87 (4 Desember 2024) telah jauh berkurang. Titik terendah tahunan tercatat antara 12 dan 26 April 2025.

Bagaimana Status Dominasi Bitcoin?

Data saat ini menunjukkan pangsa Bitcoin dari total kapitalisasi pasar kripto sebesar 59,2%. Pangsa Ethereum juga sedikit positif di 12,2%. Altcoin lainnya memegang pangsa gabungan sebesar 28,7%.

Perkembangan terbaru dominasi juga menguntungkan Bitcoin:

Kemarin: BTC 59,3%, ETH 11,9%, lainnya 28,8%

Minggu lalu: BTC 59,2%, ETH 12,6%, lainnya 28,2%

Bulan lalu: BTC 58,6%, ETH 12,7%, lainnya 28,7%

Pada 27 Juni 2025, dominasi mencapai tertinggi setahun yaitu 65,1%. Selama periode yang sama, pangsa Ethereum turun menjadi 8,9%. Dominasi terendah Bitcoin dalam setahun tercatat pada 7 Desember 2024, di 53,9%.

