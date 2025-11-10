Strategi Michael Saylor Memperluas Kepemilikan Bitcoin dengan Pembelian Senilai $2,46 Miliar

TLDR

Strategy kini memegang lebih dari 640.000 BTC senilai lebih dari $45 miliar, cadangan korporasi terbesar.

640.000 Pembelian terbaru sebanyak 20.945 BTC dengan harga $117.526 per koin totalnya mencapai $2,46 miliar.

Strategy menggunakan utang dan ekuitas untuk membiayai pembelian Bitcoin, meningkatkan kepercayaan investor.

Perusahaan Michael Saylor tetap berkomitmen pada Bitcoin sebagai aset treasuri inti untuk masa depan.

Dalam langkah berani yang memperkuat dominasinya di pasar Bitcoin, Strategy, perusahaan yang dipimpin oleh Michael Saylor, telah melakukan pembelian Bitcoin besar lainnya. Dengan akuisisi terbaru perusahaan pada Agustus 2025, perusahaan telah memperluas kepemilikannya menjadi lebih dari 640.000 BTC, bernilai lebih dari $45 miliar pada harga pasar saat ini. Investasi baru ini menandakan kepercayaan berkelanjutan Strategy pada Bitcoin sebagai aset cadangan inti untuk masa depan.

Akuisisi Bitcoin Baru: Taruhan $2,46 Miliar

Pada Agustus 2025, Strategy melakukan langkah signifikan dengan membeli Bitcoin senilai $2,46 miliar. Transaksi ini melibatkan pembelian sekitar 20.945 BTC dengan harga rata-rata $117.526 per koin. Akuisisi ini menempati peringkat ketiga terbesar dalam pembelian Bitcoin perusahaan berdasarkan nilai total. Meskipun harga pembelian tinggi, perusahaan tetap berkomitmen pada strateginya menggunakan modal murah untuk mengakumulasi Bitcoin untuk kepemilikan jangka panjang.

Akuisisi ini membangun strategi investasi berkelanjutan Strategy, yang berfokus pada Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Strategy telah berulang kali menekankan keyakinannya pada Bitcoin sebagai aset digital yang unggul dibandingkan mata uang tradisional atau bahkan emas. Kepemilikan Bitcoin yang substansial membuat perusahaan menjadi pemegang Bitcoin korporasi terbesar secara global, menurut BitcoinTreasuries.net.

Permintaan Institusional dan Pembelian Berbasis Utang

Akuisisi terbaru mencerminkan tren pertumbuhan permintaan institusional untuk Bitcoin. Strategy telah mendanai pembelian Bitcoin melalui kombinasi penerbitan utang dan modal ekuitas, memungkinkannya memperluas kepemilikan tanpa melikuidasi aset lainnya. Pendekatan perusahaan telah memungkinkannya mengumpulkan posisi signifikan dalam mata uang digital sambil terus mengamankan kepercayaan investor.

Minat institusional terhadap Bitcoin telah tumbuh secara stabil, dengan perusahaan besar lainnya, seperti Trump Media and Technology Group, juga melakukan akuisisi Bitcoin yang substansial pada 2025. Analis menyarankan bahwa investasi ini, dikombinasikan dengan lingkungan makroekonomi saat ini, dapat mendorong harga Bitcoin ke ketinggian baru. Kebijakan suku bunga Federal Reserve yang stabil dan likuiditas yang ketat telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi Bitcoin, semakin memotivasi pembeli korporasi untuk mengamankan aset digital untuk neraca keuangan mereka.

Disiplin Keuangan dan Pencegahan Dilusi

Strategy telah memperjelas bahwa tidak akan menerbitkan saham baru di bawah 2,5 kali nilai aset bersihnya (NAV) untuk menghindari dilusi pemegang saham yang ada. Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mempertahankan disiplin keuangan dan melindungi nilai pemegang saham. Perusahaan juga menyatakan bahwa hanya akan menerbitkan saham baru dalam kasus di mana pelayanan utang atau dividen pada saham preferen diperlukan.

Pendekatan ini menunjukkan kepercayaan Strategy pada nilai jangka panjang Bitcoin dan komitmennya untuk melindungi kepentingan investor. Perusahaan Michael Saylor terus beroperasi dengan keyakinan bahwa Bitcoin akan mengungguli aset penyimpan nilai tradisional seperti emas, dengan harapan bahwa kapitalisasi pasar Bitcoin dapat melampaui pasar emas, yang dinilai lebih dari $13 triliun.

Visi Bitcoin Jangka Panjang Strategy

Michael Saylor telah lama memposisikan Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang dan inflasi, dan akumulasi Bitcoin berkelanjutan Strategy mencerminkan pandangan ini. Saat ini, neraca Strategy hampir seluruhnya didukung Bitcoin, menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap aset digital. Sikap berani Saylor terhadap Bitcoin telah membentuk kembali manajemen treasuri korporasi, mempengaruhi perusahaan lain untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan.

Saylor telah menyatakan bahwa potensi Bitcoin untuk tumbuh melampaui nilai pasar emas adalah bagian inti dari strategi investasi perusahaan. Dengan setiap akuisisi baru, Strategy menandakan keyakinan berkelanjutannya pada kemampuan Bitcoin untuk bertindak sebagai penyimpan nilai yang unggul dalam lingkungan makroekonomi yang semakin tidak pasti.

