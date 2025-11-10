Prediksi Harga Sei: SEI Menghadapi Tekanan Jual Berat di Dekat Level Dukungan Utama

Meskipun optimisme komunitas tentang potensi jangka panjang, kondisi teknis jangka pendek tetap rapuh, mencerminkan kurangnya minat pembeli secara luas dan dominasi persisten dari penjual.

Sentimen Trader Terbagi saat Koin Bertahan di Dekat Support Struktural

Di X, trader Muhammad Ajmal menggambarkan koin tersebut sebagai "permainan paling aman untuk 5x dan 10x," menekankan keyakinan jangka panjang meskipun kelemahan harga terus berlanjut. Namun, komentar teknis yang menyertainya menggambarkan gambaran yang lebih terbatas tentang kondisi koin saat ini.

Sumber: X

Pada saat penulisan, koin diperdagangkan pada $0,1794, menandai penurunan intraday sebesar 1,10% dan mencerminkan stagnasi harga yang berkelanjutan di dekat level terendah mingguan. Analisis grafik menunjukkan koin terperangkap di bawah garis resistensi menurun, dengan setiap lonjakan ke atas dihadapi oleh penjualan yang diperbarui.

Support utama tetap berlabuh di sekitar $0,1794, tepat di atas zona pivot jangka panjang di $0,1647, sementara level resistensi penting berada di $0,2467, $0,3955, $0,7428, dan $1,0351. Zona resistensi ini mewakili kegagalan reli sebelumnya, menyoroti hambatan teknis yang harus diatasi koin untuk memulai pemulihan berkelanjutan.

Sampai SEI dapat secara tegas merebut kembali $0,2467 dengan volume yang kuat, struktur yang berlaku menunjukkan jalur dengan resistensi paling sedikit tetap ke bawah. Persistensi level tinggi yang lebih rendah dan level rendah yang lebih rendah memperkuat kontrol bearish, dengan para trader mencatat bahwa upaya untuk memperdagangkan pantulan kecil membawa risiko tinggi dalam tren penurunan yang sedang berlangsung.

Data Pasar Menunjukkan Penurunan dalam Kinerja 24 Jam

Menurut BraveNewCoin, Sei saat ini dihargai $0,17, mencerminkan penurunan 5,69% selama 24 jam terakhir. Proyek ini mempertahankan kapitalisasi pasar sekitar $1,08 miliar, didukung oleh volume perdagangan harian sebesar $172,27 juta dan pasokan beredar sebanyak 6,24 miliar token.

Sumber: BraveNewCoin

Koin tersebut menempati peringkat ke-104 berdasarkan kapitalisasi pasar global, dengan penurunan yang menggarisbawahi berkurangnya minat spekulatif dan selera risiko yang lebih rendah di antara peserta pasar. Meskipun posisinya dalam 150 aset digital teratas, kinerja pasar token menunjukkan tanda-tanda kelelahan berkelanjutan, mencerminkan kelemahan yang lebih luas di seluruh token berkapitalisasi lebih kecil.

Aktivitas perdagangan tetap terkonsentrasi di dekat ujung bawah kisaran harga terbaru, memperkuat pandangan bahwa likuiditas sedang konsolidasi saat investor menunggu kejelasan arah.

Indikator Teknis Mengkonfirmasi Momentum Bearish yang Berkelanjutan

Pada saat analisis, koin diperdagangkan di dekat $0,1727, mewakili penurunan harian 4,43%. Pada grafik harian, koin terus melayang di dekat Bollinger Band bawah di $0,1577, dengan garis dasar di $0,1856 bertindak sebagai resistensi persisten. Band atas berada di $0,2136, menguraikan batas atas volatilitas terbaru.

Sumber: TradingView

Setup teknis ini mencerminkan momentum menurun yang berkelanjutan, karena SEI berulang kali gagal menembus di atas garis median Bollinger Band 20 hari. RSI saat ini terbaca 39,58, tetap di bawah titik tengah netral 50, meskipun sedikit di atas rata-rata bergerak berbasis RSI yaitu 37,11. Kombinasi ini menunjukkan momentum yang lemah dan bias bearish, tetapi tanpa bukti jelas kondisi oversold yang dalam yang mungkin mendahului pembalikan.

Kontraksi dalam pemulihan RSI dan penolakan terus-menerus di dekat $0,1856 menunjukkan bahwa penjual tetap memegang kendali. Pelebaran spread antara Bollinger Bands juga menandakan peningkatan volatilitas, prekursor khas untuk gerakan lanjutan tajam dalam arah yang ada—saat ini ke bawah.