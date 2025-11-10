BursaDEX+
Penjualan BTC dan crypto mengingatkan pada crash dot-com pasca-2000: Analis

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/10 04:29
Investor kripto dan Bitcoin jangka panjang yang besar terus menjual ke pasar, menjaga harga aset agar tidak mencapai puncak yang meledak.

Menurut analis Jordi Visser, para whale kripto dan pemegang jangka panjang sedang mencairkan aset mereka, memberikan tekanan jual yang konstan pada pasar, dan menjaga harga kripto tetap tertekan, mirip dengan dinamika pasar setelah crash pasar saham dot-com tahun 2000-an.

Visser mengatakan pergerakan harga saat ini di pasar kripto mengingatkan pada periode setelah gelembung pasar saham dot-com tahun 2000, yang menyebabkan saham jatuh hingga 80%, diikuti oleh 16 tahun konsolidasi sebelum mereka kembali ke level tertinggi sebelumnya.

Ini berarti bahwa pemodal ventura, yang berinvestasi di bidang teknologi selama crash, terpaksa menahan investasi mereka karena periode penguncian yang diwajibkan saat mereka berjuang bertahan dan kemudian dengan putus asa menjual ke pasar segera setelah mereka bisa, kata Visser. Dia menambahkan:

