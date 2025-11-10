Postingan Daftar Altcoin dengan Jumlah Investor Tertinggi Telah Terungkap muncul di BitcoinEthereumNews.com. Keseimbangan kekuatan di pasar cryptocurrency terus bergeser. Jumlah pemegang token di balik altcoin juga dianggap sebagai indikator kunci. Berikut adalah daftar altcoin dengan jumlah pemegang token tertinggi dan tingkat perubahan mereka dalam 30 hari terakhir. Di puncak daftar adalah Ethereum, diikuti oleh BNB Chain dan Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 juta (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 juta (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 juta (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 juta (+1,7%) TON (TON) – 140,0 juta (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 juta (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 juta (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 juta (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 juta (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 juta (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 juta (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 juta (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 juta (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 juta (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 juta (0,0%) Sementara itu, Polygon termasuk di antara proyek dengan pertumbuhan tercepat dalam daftar dengan peningkatan 5%. Ethereum dan BNB Chain terus menunjukkan kinerja yang kuat baik dalam jumlah pengguna total maupun pertumbuhan selama 30 hari terakhir. Bitcoin tercatat hanya menempati peringkat ke-8 dalam daftar. Namun, penting untuk diingat bahwa daftar ini hanya menunjukkan jumlah alamat yang memegang token. Seseorang dapat memegang token di beberapa alamat. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/ Postingan Daftar Altcoin dengan Jumlah Investor Tertinggi Telah Terungkap muncul di BitcoinEthereumNews.com. Keseimbangan kekuatan di pasar cryptocurrency terus bergeser. Jumlah pemegang token di balik altcoin juga dianggap sebagai indikator kunci. Berikut adalah daftar altcoin dengan jumlah pemegang token tertinggi dan tingkat perubahan mereka dalam 30 hari terakhir. Di puncak daftar adalah Ethereum, diikuti oleh BNB Chain dan Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 juta (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 juta (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 juta (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 juta (+1,7%) TON (TON) – 140,0 juta (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 juta (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 juta (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 juta (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 juta (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 juta (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 juta (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 juta (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 juta (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 juta (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 juta (0,0%) Sementara itu, Polygon termasuk di antara proyek dengan pertumbuhan tercepat dalam daftar dengan peningkatan 5%. Ethereum dan BNB Chain terus menunjukkan kinerja yang kuat baik dalam jumlah pengguna total maupun pertumbuhan selama 30 hari terakhir. Bitcoin tercatat hanya menempati peringkat ke-8 dalam daftar. Namun, penting untuk diingat bahwa daftar ini hanya menunjukkan jumlah alamat yang memegang token. Seseorang dapat memegang token di beberapa alamat. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/