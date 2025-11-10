BursaDEX+
Financial Times: Ledger sedang mempertimbangkan IPO atau penggalangan dana di New York.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/10 07:02
PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Financial Times, pembuat dompet perangkat keras Ledger sedang mempersiapkan untuk mengumpulkan lebih banyak dana, kemungkinan tahun depan. CEO Ledger Pascal Gauthier menyatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan IPO atau putaran pendanaan swasta di New York dan secara aktif memperluas operasinya di sana.

Menurut laporan, Ledger mengalami tahun terbaiknya hingga saat ini saat mengungkapkan rencana penggalangan dananya, dengan pendapatan mencapai ratusan juta dolar sejauh ini di tahun 2025. Perusahaan ini dinilai sebesar $1,5 miliar setelah mengumpulkan dana pada 2023 dari investor termasuk 10T Holdings dan True Global Ventures Singapura.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

