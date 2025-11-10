Financial Times: Ledger sedang mempertimbangkan IPO atau penggalangan dana di New York.

PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Financial Times, pembuat dompet perangkat keras Ledger sedang mempersiapkan untuk mengumpulkan lebih banyak dana, kemungkinan tahun depan. CEO Ledger Pascal Gauthier menyatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan IPO atau putaran pendanaan swasta di New York dan secara aktif memperluas operasinya di sana. Menurut laporan, Ledger mengalami tahun terbaiknya hingga saat ini saat mengungkapkan rencana penggalangan dananya, dengan pendapatan mencapai ratusan juta dolar sejauh ini di tahun 2025. Perusahaan tersebut dinilai sebesar $1,5 miliar setelah mengumpulkan dana pada tahun 2023 dari investor termasuk 10T Holdings dan True Global Ventures Singapura. PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Financial Times, pembuat dompet perangkat keras Ledger sedang mempersiapkan untuk mengumpulkan lebih banyak dana, kemungkinan tahun depan. CEO Ledger Pascal Gauthier menyatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan IPO atau putaran pendanaan swasta di New York dan secara aktif memperluas operasinya di sana. Menurut laporan, Ledger mengalami tahun terbaiknya hingga saat ini saat mengungkapkan rencana penggalangan dananya, dengan pendapatan mencapai ratusan juta dolar sejauh ini di tahun 2025. Perusahaan tersebut dinilai sebesar $1,5 miliar setelah mengumpulkan dana pada tahun 2023 dari investor termasuk 10T Holdings dan True Global Ventures Singapura.