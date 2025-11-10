BursaDEX+
John Woods adalah CTO di Nillion Association, jaringan komputasi aman yang mendesentralisasi kepercayaan untuk data bernilai tinggi dengan cara yang sama seperti blockchain mendesentralisasi transaksi.John Woods adalah CTO di Nillion Association, jaringan komputasi aman yang mendesentralisasi kepercayaan untuk data bernilai tinggi dengan cara yang sama seperti blockchain mendesentralisasi transaksi.

Nillion – Lapisan Dasar Untuk Data Pribadi

Penulis: Brave NewcoinSumber: Brave Newcoin
2025/11/10 07:48
Mengapa Anda harus mendengarkan

John Woods adalah Chief Technology Officer dari Asosiasi Nillion, di mana dia memimpin pengembangan jaringan komputasi privasi terdesentralisasi yang dikenal sebagai "Blind Computer." Sebelumnya, John menjabat sebagai CTO di Algorand Foundation dan Chief Architect di IOHK (Cardano). Dengan latar belakang di bidang kriptografi dan arsitektur sistem, pekerjaan John berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat diskalakan, aman, dan terverifikasi untuk internet terdesentralisasi. Nillion sedang membangun salah satu infrastruktur privasi terdesentralisasi paling canggih di Web3 — sebuah sistem yang dirancang tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk verifikasi dan skalabilitas. Sekarang beralih dari model yang dioperasikan perusahaan ke jaringan yang sepenuhnya tanpa izin, Nillion menanamkan desentralisasi ke dalam arsitektur lapisan demi lapisan: operator node, pemeriksa atestasi, dan substrat kriptoekonomi ($NIL) yang memberikan penghargaan atas kontribusi dan akuntabilitas.

