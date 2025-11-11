Proposal baru Balancer menyarankan untuk meninggalkan pool stabil v2 dan mendorong LP untuk memindahkan likuiditas ke v3.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa Balancer menyatakan, "Menyusul serangan minggu lalu, dengan kehati-hatian yang tinggi, Balancer Labs telah mengajukan proposal BIP yang menyarankan penghentian pool stabil v2 dan mendorong LP untuk memindahkan likuiditas mereka ke v3. Balancer v3 tetap tersedia sepenuhnya dan tidak terpengaruh."

