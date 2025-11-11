Dana Kripto Merugi $1,17B Setelah Guncangan Likuiditas Oktober – Kecuali SOL, XRP

Dana aset digital mengalami minggu yang sulit lagi karena investor menarik $1,17 miliar. Ini adalah minggu kedua berturut-turut dengan arus keluar yang tajam. Kepercayaan tetap rapuh setelah guncangan likuiditas 10 Oktober, dan ketidakpastian makro mengenai keputusan kebijakan Fed pada Desember terus menekan posisi. CoinShares menemukan bahwa volume perdagangan ETP, bagaimanapun, tetap kuat pada sekitar $43 miliar.

Pada hari Kamis, arus sempat membaik karena berita utama menunjukkan pergerakan ke arah pencegahan penutupan pemerintah AS. Tetapi jendela optimisme singkat itu cepat menghilang. Pada hari Jumat, sentimen negatif kembali, dan modal keluar lagi karena kekhawatiran muncul kembali dan pasar memperhitungkan ketidakpastian kebijakan dan fiskal yang berkelanjutan. Menariknya, altcoin berhasil sebagian besar menentang tren ini.

Altcoin Membalikkan Keadaan

Menurut edisi terbaru 'Laporan Mingguan Arus Dana Aset Digital,' modal institusional bergerak tajam menjauh dari Bitcoin minggu lalu, karena produk terkait BTC mencatat $932 juta dalam arus keluar bersih. ETP Short Bitcoin, bagaimanapun, menarik minat baru, menarik $11,8 juta dan menandai arus masuk mingguan tertinggi mereka sejak Mei 2025. Ethereum juga menderita karena melihat $438 juta dalam arus keluar.

Tetapi minat pada beberapa altcoin tetap positif. Solana kembali memimpin dengan arus masuk signifikan sebesar $118 juta dan berkontribusi pada akumulasi besar $2,1 miliar selama sembilan minggu terakhir. Berikutnya adalah XRP, yang mengamankan $28,2 juta dalam arus masuk baru, diikuti oleh Hedera dengan $26,8 juta. Hyperliquid melihat $4,2 juta, dan Litecoin mengelola $1,9 juta. Dana multi-aset menarik lebih dari $12 juta. Di sisi lain, Sui dan Cardano kehilangan $3,8 juta dan $0,1 juta.

Data terus menunjukkan ketidakseimbangan regional yang tajam. AS tetap paling terdampak, kehilangan $1,22 miliar dalam arus keluar. Hong Kong berikutnya dengan $24,5 juta keluar, dan Swedia kehilangan $18 juta selama periode yang sama. Sementara itu, Kanada dan Australia juga melaporkan arus keluar yang lebih kecil sebesar $7,6 juta dan $1,1 juta.

Selera investor tumbuh di beberapa bagian Eropa dan Amerika Latin. Jerman mencatat arus masuk $41,3 juta dan Swiss menangkap $49,7 juta, sementara Brasil mencatat arus masuk baru sebesar $12 juta untuk minggu ini.

Reli Pemulihan Menghadapi Batas Keras

Kemajuan Senat dalam kesepakatan pendanaan meningkatkan sentimen risiko dan mengangkat Bitcoin kembali di atas $106.000 setelah beberapa kali gagal turun di bawah $100.000. QCP Capital mencatat bahwa pemulihan ini terjadi meskipun ada arus keluar ETF spot yang berkelanjutan dan penjualan berkelanjutan dari pemegang jangka panjang. Arus opsi tetap terbagi karena pembeli memposisikan untuk kenaikan hingga Desember 2025, sementara yang lain menjual call pada strike yang lebih tinggi.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa distribusi dompet OG menyerupai peristiwa masa lalu seperti Silk Road dan Mt. Gox, dan sejarah menunjukkan pasar dapat menyerap pasokan seperti itu. QCP memperkirakan Bitcoin akan tetap dalam kisaran untuk saat ini, dan mengatakan bahwa setiap pergerakan di atas $118.000 kemungkinan akan memicu lebih banyak penjualan OG.

Postingan Dana Kripto Kehilangan $1,17B Setelah Guncangan Likuiditas Oktober – Kecuali SOL, XRP pertama kali muncul di CryptoPotato.