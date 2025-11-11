Pembayaran Bitcoin Square Diluncurkan Membawa BTC Kepada Jutaan Orang

Bitcoin baru saja mengambil langkah besar lainnya menuju adopsi mainstream. Mulai hari ini, penjual Square di seluruh Amerika Serikat dapat secara resmi menerima pembayaran Bitcoin langsung melalui terminal mereka — tanpa biaya pemrosesan hingga 2027.

Peluncuran ini menandai salah satu integrasi Bitcoin yang paling signifikan ke dalam perdagangan sehari-hari hingga saat ini. Square, pemroses pembayaran populer dan platform bisnis yang dimiliki oleh Block, mengatakan sekitar 4 juta vendor sekarang memiliki akses ke pembayaran Bitcoin, konversi otomatis, dan dompet bawaan — semua dalam dasbor yang sama yang sudah mereka gunakan untuk mengelola penjualan dan perbankan mereka.

"Anda dapat memperluas basis pelanggan dengan menerima pembayaran bitcoin dan secara otomatis menerimanya sebagai BTC atau USD," kata perusahaan dalam pernyataan peluncurannya. "Plus, dapatkan biaya pemrosesan nol hingga 2027, tanpa pengembalian dana, dan akses instan."

"Penjual kami sekarang dapat menerima btc ke btc, btc ke fiat, fiat ke btc, atau fiat ke fiat," kata Jack Dorsey, Ketua Square.

Fitur ini pertama kali diluncurkan bulan lalu di Compass Coffee di Washington, D.C., di mana seorang pelanggan membeli latte dengan Bitcoin selama DC Fintech Week.

Uji coba tersebut — pembayaran Bitcoin pertama yang diproses pada terminal Square — mendemonstrasikan transaksi instan menggunakan Lightning Network. Square mengatakan teknologi ini sekarang akan diluncurkan secara nasional, kecuali di New York, di mana hambatan regulasi masih ada.

Pembayaran bitcoin sederhana dengan Square

Sistem baru ini dirancang untuk sederhana. Pedagang dapat menerima pembayaran Bitcoin melalui kode QR, menyimpan dana dalam Bitcoin, atau langsung mengkonversinya ke dolar AS. Bisnis juga dapat memilih untuk secara otomatis mengkonversi hingga 50% dari penjualan harian mereka menjadi Bitcoin — langkah yang menurut Square akan membantu usaha kecil mendiversifikasi tabungan dan melindungi dari inflasi.

Menurut survei internal, sekitar 29% penjual sedang mengeksplorasi konversi Bitcoin untuk tabungan bisnis, dan 89% pedagang yang tertarik berencana menggunakan Bitcoin sebagai aset treasuri jangka panjang.

"Kami membuat pembayaran Bitcoin semudah pembayaran kartu," kata Miles Suter, Kepala Bitcoin di Block. "Melalui Square dan Cash App, kami membantu Bitcoin menjadi uang sehari-hari — bukan hanya penyimpan nilai."

Pedagang yang menggunakan paket gratis, Plus, atau Premium Square dapat mengakses fitur Bitcoin mulai hari ini. Sementara konversi Bitcoin dikenakan biaya kecil, pembayaran itu sendiri tetap gratis untuk tahun pertama.

Untuk usaha kecil, Square Bitcoin bisa berarti biaya lebih rendah dan penyelesaian lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kartu, yang biasanya membutuhkan beberapa hari dan mengenakan biaya pemrosesan. Untuk Bitcoin, ini menandakan langkah kuat menuju menjadi uang yang dapat digunakan — bukan hanya emas digital.

Saat fitur ini diluncurkan, jutaan usaha kecil — dari barbershop hingga brewery — segera dapat menambahkan tanda baru di samping "Visa" dan "Mastercard."

Sekarang, akan tertulis: "Bitcoin Diterima Di Sini."