Anggota Parlemen AS Mengungkap RUU Struktur Pasar Kripto, CFTC Ditetapkan untuk Memimpin Pengawasan

Rancangan undang-undang struktur pasar kripto Senat AS memberikan wewenang kepada CFTC atas komoditas digital seperti Bitcoin dan Ethereum.

Pengembang mendapatkan perlindungan dari klasifikasi sebagai pengirim uang berdasarkan undang-undang baru.

Undang-undang ini menghubungkan kustodi kripto dengan Obligasi Pemerintah AS, mengaitkan pasar dengan jaminan berbasis dolar.

Investor ritel mendapatkan perlindungan melalui Kantor Ritel Komoditas Digital baru di CFTC.

Komite Pertanian Senat AS telah memperkenalkan rancangan undang-undang struktur pasar kripto komprehensif yang dapat mengubah regulasi aset digital di seluruh negeri.

Proposal tersebut memberikan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wewenang utama atas komoditas digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini juga menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk kustodi, perlindungan investor, dan kerja sama regulasi lintas batas. Langkah ini menandai pergeseran penting menuju integrasi pasar kripto dalam sistem keuangan AS.

CFTC Mengambil Peran Utama dalam Pengawasan Kripto

Menurut EndGame Macro, undang-undang ini memposisikan CFTC sebagai regulator utama untuk perdagangan spot dan derivatif komoditas digital. Pendekatan ini mengakhiri tahun-tahun ketidakpastian regulasi antara CFTC dan SEC.

Para analis mengatakan Bitcoin, Ethereum, dan aset serupa kini akan memiliki jalur yang jelas untuk kepatuhan dan pengawasan.

Bull Theory mencatat bahwa rancangan tersebut memperkenalkan Kantor Ritel Komoditas Digital baru di dalam CFTC untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor. Penambahan ini bertujuan untuk memformalkan perdagangan kripto sebagai sektor keuangan yang sah, mengatasi kekhawatiran tentang eksposur ritel yang tidak diregulasi.

Proposal ini juga melindungi pengembang blockchain dan penyedia infrastruktur dari perlakuan sebagai pengirim uang atau broker, menawarkan kejelasan hukum yang telah lama ditunggu.

Undang-undang ini lebih lanjut mengharuskan kerja sama dengan regulator internasional, meletakkan dasar untuk standar aset digital yang selaras secara global. Pelaku industri memandang ini sebagai langkah penting menuju adopsi institusional, memungkinkan bursa berbasis AS untuk menarik likuiditas global di bawah buku aturan yang terpadu.

Integrasi Pasar dan Perlindungan Self-Custody

Yang menonjol dalam proposal tersebut, seperti yang diamati EndGame Macro, adalah desain sistemiknya yang menghubungkan kustodi kripto dengan kerangka moneter AS.

Semua kustodian akan beroperasi di bawah pengawasan setingkat bank, menyimpan aset pelanggan di institusi yang memenuhi syarat. Uang tunai yang tidak digunakan harus diinvestasikan dalam Obligasi Pemerintah AS atau aset likuid berkualitas tinggi lainnya, menjangkarkan likuiditas kripto ke jaminan kedaulatan.

Kerangka kerja ini menghubungkan kustodi aset digital langsung ke sistem dolar, memperkuat stabilitas keuangan dan permintaan Obligasi Pemerintah. Ini juga memastikan bahwa aset pelanggan dilindungi di bawah Kode Kepailitan, mencerminkan perlindungan keuangan tradisional.

Yang penting, undang-undang ini melindungi hak untuk self-custody, memungkinkan individu untuk memegang dan bertransaksi aset digital secara legal tanpa perantara pihak ketiga. Analis menafsirkan ini sebagai keseimbangan antara otonomi keuangan dan struktur regulasi, memastikan inovasi terus berlanjut sambil mempertahankan pengawasan.

Jika disahkan, undang-undang ini tidak hanya akan menyatukan aturan pasar yang terfragmentasi tetapi juga menegaskan kembali yurisdiksi AS atas arus aset digital global. Seperti yang ditekankan Bull Theory, kombinasi undang-undang ini antara kejelasan regulasi, perlindungan pengembang, dan integritas pasar membawa kripto lebih dekat dari sebelumnya ke pengakuan federal penuh.

