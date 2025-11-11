Standard Chartered Bermitra dengan DCS untuk Peluncuran Kartu Kredit Stablecoin DeCard di Singapura

TLDR

Standard Chartered dan DCS meluncurkan DeCard, kartu kredit berbasis stablecoin.

DeCard memungkinkan pengguna melakukan pembelian menggunakan stablecoin di pedagang reguler.

Standard Chartered menyediakan layanan akun virtual dan konektivitas API untuk transaksi yang lebih lancar.

Peluncuran dimulai di Singapura dengan rencana ekspansi global.

DCS, yang berakar pada Diners Club Singapura, menggabungkan keuangan tradisional dengan inovasi Web3.

Dalam langkah untuk mengintegrasikan penggunaan stablecoin ke dalam pengeluaran sehari-hari, Standard Chartered telah bermitra dengan DCS Card Centre untuk meluncurkan DeCard, kartu kredit berbasis stablecoin. Inisiatif yang dimulai di Singapura ini bertujuan untuk menyederhanakan transaksi aset digital dan menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan Web3.

DeCard: Solusi Baru untuk Pembayaran Stablecoin

Kartu kredit DeCard memungkinkan pengguna melakukan pembelian menggunakan stablecoin. Dengan menghubungkan aset digital ke sistem pembayaran konvensional, kartu ini memungkinkan pengguna membelanjakan stablecoin di pengecer seperti halnya dengan kartu kredit tradisional. Dengan pengembangan ini, DeCard bertujuan mengatasi tantangan umum volatilitas dan konversi kompleks yang sering menghambat adopsi stablecoin.

Standard Chartered memainkan peran penting dalam proyek ini, menyediakan layanan akun virtual dan konektivitas API. Layanan ini memungkinkan DCS untuk memproses pembayaran yang dilakukan dengan DeCard secara mulus. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan transparansi bagi pengguna, memastikan penggunaan stablecoin yang lancar dan efisien untuk pembelian sehari-hari.

Peluncuran di Singapura dengan Rencana Ekspansi Global

Inisiatif DeCard awalnya diluncurkan di Singapura, di mana lingkungan regulasi lebih terbuka untuk pengujian dan implementasi sistem pembayaran digital. Perusahaan-perusahaan di balik DeCard berencana untuk memperluas ke pasar tambahan setelah peluncuran yang sukses di Singapura.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membawa inovasi pembayaran digital kepada audiens global. DCS Card Centre, yang akarnya berasal dari Diners Club Singapura, memiliki sejarah panjang dalam menyediakan solusi pembayaran yang aman dan patuh.

Saat ini, DCS diakui sebagai penyedia pembayaran global, memadukan keahlian penerbitan kartu tradisional dengan solusi keuangan digital mutakhir. Melalui kolaborasi ini, DeCard mewakili evolusi kemampuan DCS dalam dunia stablecoin dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Dengan menyederhanakan penggunaan stablecoin untuk transaksi sehari-hari, DeCard memposisikan dirinya sebagai pembawa perubahan dalam ruang pembayaran digital yang berkembang pesat.

Postingan Standard Chartered Bermitra dengan DCS untuk Peluncuran Kartu Kredit Stablecoin DeCard di Singapura pertama kali muncul di Blockonomi.