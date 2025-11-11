BursaDEX+
Investor Jepang telah mengucurkan $38,1 miliar untuk startup teknologi Eropa sejak 2019. Teknologi mendalam dan AI menyumbang 70% dari kesepakatan Eropa yang terkait dengan Jepang. Raksasa korporasi seperti Mitsubishi dan Toyota memimpin upaya pendanaan lintas batas. Meskipun diprediksi akan mengalami penurunan pada 2025, minat Jepang terhadap Eropa tetap kuat. Investor Jepang telah secara dramatis meningkatkan kehadiran mereka di Eropa [...] Artikel Japanese Investors Pour $38B Into European Tech pertama kali muncul di CoinCentral.

Investor Jepang Mengucurkan $38B ke Teknologi Eropa

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/11 16:32
TLDRs:

  • Investor Jepang telah mengucurkan $38,1 miliar untuk startup teknologi Eropa sejak 2019.
  • Deep tech dan AI menyumbang 70% dari kesepakatan Eropa yang terkait dengan Jepang.
  • Raksasa korporasi seperti Mitsubishi dan Toyota memimpin upaya pendanaan lintas batas.
  • Meskipun diprediksi akan mengalami penurunan pada 2025, minat Jepang terhadap Eropa tetap kuat.

Investor Jepang telah secara dramatis meningkatkan kehadiran mereka di pasar teknologi Eropa, menyumbang total €33 miliar (US$38,1 miliar) dalam kesepakatan sejak 2019.

Ini menunjukkan percepatan tajam dibandingkan dengan €5,3 miliar (US$6,1 miliar) yang diinvestasikan selama lima tahun sebelum Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Jepang.

Orang dalam industri menunjuk pada kombinasi dukungan kebijakan, minat korporasi, dan daya tarik ekosistem teknologi Eropa yang semakin besar sebagai pendorong utama di balik lonjakan ini. "Investor Jepang tidak hanya membawa modal, tetapi juga keahlian manufaktur dan panduan strategis," kata sumber yang familiar dengan pembuatan kesepakatan lintas batas.

Deep Tech dan AI Memimpin Investasi

Analisis menunjukkan bahwa startup deep tech dan kecerdasan buatan mendominasi kesepakatan yang didukung Jepang di Eropa, menyumbang sekitar 70% transaksi pada 2024.

Investasi terbaru yang menonjol termasuk startup mengemudi otonom berbasis Inggris Wayve, perusahaan komputasi kuantum Quantinuum, dan Multiverse Computing dari Spanyol.

Investor terutama tertarik pada potensi AI untuk mengubah proses industri, keuangan, dan logistik, sejalan dengan ambisi teknologi Jepang yang lebih luas. Startup Eropa, pada gilirannya, mendapat manfaat dari akses ke modal Jepang, pengetahuan industri, dan jaringan internasional.

Korporasi dan VC Mendorong Kesepakatan

Campuran raksasa korporasi Jepang dan perusahaan modal ventura mendorong ekspansi ini. Korporasi seperti Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings, dan Marunouchi Innovation Partners telah aktif berinvestasi bersama dengan pemain VC seperti NordicNinja dan Woven Capital milik Toyota.

Kolaborasi ini membentuk kembali lanskap startup Eropa.

Perbedaan budaya dan bahasa terkadang dapat memperlambat negosiasi, tetapi nilai kemitraan strategis semakin mengalahkan tantangan-tantangan ini.

Perkiraan Menunjukkan Penurunan Moderat pada 2025

Meskipun pertumbuhan yang mengesankan, investasi Jepang di Eropa diperkirakan akan menjadi lebih moderat pada 2025, dengan perkiraan sekitar €3 miliar (US$3,5 miliar). Analis menyarankan bahwa ini mungkin mencerminkan kombinasi dari saturasi pasar di sektor-sektor tertentu dan tantangan ekonomi yang lebih luas.

Meskipun demikian, minat Jepang terhadap inovasi Eropa tetap kuat. Banyak pengamat berpendapat bahwa bahkan dengan perlambatan sementara, Eropa terus menjadi tujuan yang menarik untuk modal ventura dan dana korporasi Jepang. Fokus berkelanjutan pada deep tech dan AI kemungkinan akan menjaga hubungan Jepang-Eropa tetap kuat untuk tahun-tahun mendatang.

Implikasi Strategis

Arus masuk modal Jepang memposisikan Eropa sebagai pemain yang lebih kompetitif dalam teknologi global. Sementara AS masih mendominasi dengan investasi skala lebih besar, dana Jepang memberikan dukungan penting kepada startup yang menjembatani teknologi intensif penelitian dan aplikasi komersial.

Bagi startup, investasi Jepang menawarkan lebih dari sekadar uang, ini memberikan keahlian, panduan operasional, dan potensi akses ke jaringan manufaktur di Asia. Bagi investor Jepang, Eropa menawarkan aliran teknologi baru yang kaya yang sejalan dengan prioritas strategis jangka panjang.

Saat investor Jepang terus menargetkan deep tech dan AI Eropa, model kemitraan lintas batas kemungkinan akan semakin dalam, mendorong inovasi sambil memperkuat hubungan global antara kedua wilayah.

Postingan Japanese Investors Pour $38B Into European Tech pertama kali muncul di CoinCentral.

