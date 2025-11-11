Rumble untuk Mengakuisisi Northern Data dalam Kesepakatan Senilai $767 Juta yang Didukung oleh Tether

Sorotan: Tether memperkuat strategi AI-nya melalui kemitraan dengan Rumble untuk mengurangi ketergantungan pada Big Tech. Rumble akan mengakuisisi Northern Data dalam kesepakatan saham yang akan membantu memperluas kemampuan AI dan komputasi awannya. Merger ini meningkatkan kapasitas Rumble untuk pelatihan AI dan layanan awan. Platform berbagi video Rumble mengumumkan kesepakatan akuisisi besar yang melibatkan perusahaan AI dan komputasi kinerja tinggi Jerman, Northern Data. Langkah ini memperdalam kemitraan Rumble yang sudah ada dengan penerbit stablecoin Tether dan memperkuat masuknya ke ruang infrastruktur kecerdasan buatan. Reuters menilai transaksi berbasis saham ini sekitar $767 juta. Transaksi ini merupakan kelanjutan dari kemitraan sebelumnya antara Rumble dan Tether yang diumumkan pada Agustus. RUMBLE AKAN MENGAKUISISI PENAMBANG KRIPTO NORTHERN DATA DALAM KESEPAKATAN SAHAM SENILAI $767 JUTA Platform video Rumble mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan penambangan Bitcoin Northern Data dalam transaksi saham senilai $767 juta, menyusul investasi Tether baru-baru ini sebesar $775 juta dan kemitraan AI bersama dengan... pic.twitter.com/5MBUPcEOq5 — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) 11 November 2025 Pada Desember 2024, Tether menginvestasikan $775 juta di Rumble untuk membantunya mencapai visi kebebasan finansial dan berbicara. Kolaborasi ini konsisten dengan kepentingan kedua perusahaan untuk mengembangkan infrastruktur otonom yang menentang sistem terpusat. Kemitraan ini akan memungkinkan Rumble memperluas kapasitas AI dan komputasinya dengan penambahan pemrosesan GPU dari Northern Data. Pengambilalihan ini juga berkontribusi pada pembentukan Rumble sebagai pemain layanan awan utama, bersaing dengan perusahaan teknologi berpengaruh lainnya. Peran Tether yang semakin besar sebagai pendukung finansial dan strategis memberikan proyek ini fondasi yang kuat untuk memajukan inovasi AI dalam ekosistem kripto. Rumble Akan Mengakuisisi Perusahaan AI Northern Data Melalui Penawaran Pertukaran Saham Berdasarkan persyaratan yang diumumkan, pemegang saham Northern Data akan menerima 2,0281 saham Kelas A Rumble baru untuk setiap saham Northern Data. Perusahaan-perusahaan tersebut juga setuju untuk memasukkan komponen tunai potensial hingga $200 juta. Penambahan ini bergantung pada penjualan dan kemajuan proyek pusat data Corpus Christi milik Northern Data di Texas. Kesepakatan ini diharapkan selesai pada awal tahun depan setelah persetujuan regulasi. Setelah finalisasi, pemegang saham Northern Data akan memiliki sekitar 30% dari entitas gabungan. Merger ini akan memungkinkan Rumble mendapatkan akses ke salah satu jaringan GPU independen terbesar di Eropa. Pembelian ini mencakup sekitar 22.400 unit Nvidia H100 dan H200 serta jaringan pusat data di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Aset-aset ini akan memungkinkan Rumble membangun sistem yang dapat diskalakan untuk pelatihan AI, operasi awan, dan pemrosesan konten lanjutan. Menurut Rumble, pemegang saham yang mewakili hampir 72% ekuitas Northern Data telah menyetujui pertukaran tersebut. Kelompok ini termasuk Tether dan CEO Northern Data Aroosh Thillainathan. Merger ini juga akan menyebabkan delisting Northern Data dari Bursa Efek Frankfurt setelah semua persetujuan selesai. Rumble mengatakan integrasi akan meningkatkan kapasitas operasional dan mengurangi ketergantungannya pada penyedia awan besar seperti Amazon atau Google. Peran Finansial Tether dan Visi Pertumbuhan Gabungan Tether akan terus memainkan peran sentral dalam pertumbuhan perusahaan gabungan. Perusahaan berencana untuk membeli layanan GPU senilai $150 juta dari Rumble selama dua tahun ke depan. Perusahaan juga akan menginvestasikan tambahan $100 juta dalam periklanan untuk mempromosikan dompet digital Rumble dan program monetisasi kreator. Selain itu, setengah dari pinjaman pemegang saham Tether sebesar €610 juta kepada Northern Data akan dikonversi menjadi saham Rumble dengan harga $7,88 per saham. CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan kolaborasi ini berfokus pada penciptaan infrastruktur yang melindungi kebebasan digital. Dia menekankan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berbagi visi kemandirian dari kontrol Big Tech. Tether akan menghabiskan $100 juta untuk Iklan di Rumble. Unstoppable TogETHER. https://t.co/TLMXAyAryl pic.twitter.com/KMQxDqhvX7 — Paolo Ardoino (@paoloardoino) 10 November 2025 Dalam industri ini, perusahaan kripto lainnya beralih ke adopsi AI. Chainalysis baru-baru ini mengakuisisi perusahaan deteksi penipuan AI Alteraya dengan harga $150 juta, dan MARA Holdings mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan awan Prancis Exaion. Tindakan-tindakan ini menunjukkan cara-cara di mana perusahaan blockchain memperluas cakupan mereka ke infrastruktur berbasis AI. Aliansi ini, menurut CEO Rumble Chris Pavlovski, menandai arah teknologi baru. Dia menyebut usaha ini sebagai ekosistem yang mengutamakan kebebasan yang bertujuan untuk memungkinkan inovasi dan privasi. 