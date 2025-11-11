Bitcoin Harus Merebut Kembali Posisi Tertinggi Sebelum Altcoin Reli, Kata Wintermute

TLDR:

Bitcoin perlu mendekati rekor tertinggi sepanjang masa sebelum altcoin reli, kata Wintermute.

Sentimen kripto membaik setelah berita fiskal dan kebijakan A.S.

Indeks GMCI-30 naik 0,7%, dipimpin oleh DePIN dan L2s.

Cakupan altcoin tetap lemah meskipun lingkungan makro lebih baik.

Pasar kripto kembali mendapatkan stabilitas setelah berminggu-minggu bergejolak. Menurut pembaruan pasar terbaru Wintermute, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan di sekitar $105.000 saat trader kembali memasuki posisi risiko selektif.

Laporan tersebut mencatat bahwa posisi telah direset setelah penjualan Oktober, menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pemulihan. Namun, Bitcoin harus bergerak lebih dekat ke rekor tertinggi sepanjang masa sebelum altcoin dapat memperoleh daya tarik berkelanjutan.

Posisi Pasar Direset saat Sentimen Berubah Positif

Analisis Wintermute menunjukkan perubahan nada yang terlihat di seluruh aset digital. Perusahaan tersebut mengatakan sentimen yang lebih luas membaik setelah perkembangan politik dan makroekonomi A.S., termasuk optimisme fiskal yang diperbarui terkait dengan usulan "stimulus" $2.000 Trump melalui rabat tarif.

Meskipun kemudian dibingkai ulang sebagai potongan pajak, pengumuman tersebut untuk sementara menghidupkan kembali selera risiko di kalangan trader.

Data makro yang lebih lunak dan optimisme tentang mengakhiri penutupan pemerintah A.S. juga mendorong pengambilan risiko selektif. Dikombinasikan dengan pelonggaran kebijakan moneter dan suku bunga jangka pendek yang lebih rendah, perkembangan ini menciptakan ruang bagi investor untuk kembali memasuki pasar kripto dengan hati-hati.

Meskipun demikian, Wintermute mencatat bahwa aset digital masih tertinggal dari kelas risiko lain seperti ekuitas dan kredit. Sementara nada membaik, arus investor tetap terbatas, menunjukkan bahwa kepercayaan belum diterjemahkan menjadi tekanan pembelian yang berkelanjutan.

Pengamat pasar juga mencatat bahwa stabilitas Bitcoin di sekitar $105.000–$107.000 telah membantu mengembalikan ketenangan setelah penjualan Oktober. Rentang stabil Ethereum di dekat $3.700 lebih lanjut mendukung pandangan bahwa posisi telah dinormalisasi, meskipun tidak cukup untuk memicu partisipasi luas.

Dominasi Bitcoin Bertahan saat Reli Altcoin Terhenti

Altcoin pulih di awal minggu, tetapi keuntungan sempit dan tidak merata. Indeks GMCI-30 naik 0,7% dari Senin ke Senin, dipimpin oleh token DePIN (+22%), L2s (+13%), dan AI (+9,6%). Wintermute mengatakan sebagian besar keuntungan ini didorong oleh momentum akhir pekan daripada arus masuk modal struktural.

Cakupan pasar tetap tipis, dengan beberapa token seperti Filecoin (FIL) dan Arweave (AR) menyumbang sebagian besar kinerja minggu ini. Perdagangan berbasis narasi, seperti lonjakan FET dan ICP minggu lalu, dengan cepat memudar karena BTC gagal mengkonfirmasi tren naik yang jelas.

Secara historis, altcoin berkinerja terbaik ketika Bitcoin diperdagangkan dalam 10-20% dari rekor tertinggi sepanjang masa. Dengan Bitcoin sekitar 16% di bawah puncaknya, Wintermute memperkirakan peluang 54% BTC mengungguli altcoin pada level saat ini, naik menjadi 58% jika turun mendekati $100.000.

Namun, token blue-chip tertentu seperti HYPE, ENA, dan UNI terus menunjukkan kekuatan relatif. Menurut Wintermute, aset-aset ini mendapat manfaat dari ekspektasi regulasi A.S. yang lebih jelas dan diskusi yang diperbarui tentang pembukaan kembali pasar domestik.

Sampai Bitcoin mendapatkan kembali kepemimpinan, bagaimanapun, pasar altcoin kemungkinan akan tetap rotasional dan rapuh.

